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В Волгограде младенец утонул в ванне, когда его купал брат
В Волгограде младенец утонул в ванне, когда его купал брат
Восьмимесячный ребенок утонул в ванне, когда его купал 16-летний брат, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК РФ по Волгоградской области. РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T21:14
2021-03-17T21:14
следственный комитет россии (ск рф)
волгоград
волгоградская область
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 17 мар - РИА Новости. Восьмимесячный ребенок утонул в ванне, когда его купал 16-летний брат, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК РФ по Волгоградской области.По информации СК, в среду вечером жительница Волгограда оставила своего восьмимесячного ребенка со старшим сыном. Через некоторое время 16-летний подросток решил искупать брата."Набрав воды в ванну примерно на 7 сантиметров, несовершеннолетний посадил мальчика на дно, оставив того одного на несколько минут, а по возвращению обнаружил брата без сознания, о чем сразу же сообщил матери", - сообщили в ведомстве. Отмечается, что как только мать вернулась домой, она сразу вызвала скорую помощь, а также пыталась сама оказать первую помощь малышу, но спасти младенца не удалось.По информации ведомства, подростку потребовалась психологическая помощь после происшествия, он госпитализирован. СК организовал проверку по факту гибели ребенка.
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следственный комитет россии (ск рф), волгоград, волгоградская область, происшествия

В Волгограде младенец утонул в ванне, когда его купал брат

21:14 17.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ВОЛГОГРАД, 17 мар - РИА Новости. Восьмимесячный ребенок утонул в ванне, когда его купал 16-летний брат, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК РФ по Волгоградской области.
По информации СК, в среду вечером жительница Волгограда оставила своего восьмимесячного ребенка со старшим сыном. Через некоторое время 16-летний подросток решил искупать брата.
"Набрав воды в ванну примерно на 7 сантиметров, несовершеннолетний посадил мальчика на дно, оставив того одного на несколько минут, а по возвращению обнаружил брата без сознания, о чем сразу же сообщил матери", - сообщили в ведомстве. Отмечается, что как только мать вернулась домой, она сразу вызвала скорую помощь, а также пыталась сама оказать первую помощь малышу, но спасти младенца не удалось.
По информации ведомства, подростку потребовалась психологическая помощь после происшествия, он госпитализирован. СК организовал проверку по факту гибели ребенка.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
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Следственный комитет России (СК РФ)ВолгоградВолгоградская областьПроисшествия
 
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