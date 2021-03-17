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В Волгограде младенец утонул в ванне, когда его купал брат
В Волгограде младенец утонул в ванне, когда его купал брат
Восьмимесячный ребенок утонул в ванне, когда его купал 16-летний брат, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК РФ по Волгоградской области. РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T21:14
2021-03-17T21:14
2021-03-17T21:14
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волгоград
волгоградская область
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 17 мар - РИА Новости. Восьмимесячный ребенок утонул в ванне, когда его купал 16-летний брат, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК РФ по Волгоградской области.По информации СК, в среду вечером жительница Волгограда оставила своего восьмимесячного ребенка со старшим сыном. Через некоторое время 16-летний подросток решил искупать брата."Набрав воды в ванну примерно на 7 сантиметров, несовершеннолетний посадил мальчика на дно, оставив того одного на несколько минут, а по возвращению обнаружил брата без сознания, о чем сразу же сообщил матери", - сообщили в ведомстве. Отмечается, что как только мать вернулась домой, она сразу вызвала скорую помощь, а также пыталась сама оказать первую помощь малышу, но спасти младенца не удалось.По информации ведомства, подростку потребовалась психологическая помощь после происшествия, он госпитализирован. СК организовал проверку по факту гибели ребенка.
https://ria.ru/20210317/omsk-1601648298.html
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следственный комитет россии (ск рф), волгоград, волгоградская область, происшествия