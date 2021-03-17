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Тиньков назвал трех богатейших россиян в будущем
Тиньков назвал трех богатейших россиян в будущем
Основатель TCS Group, в которую входит банк "Тинькофф", Олег Тиньков в эфире соцсети Clubhouse рассказал, кого видит в тройке самых богатых россиян через пять... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T12:18
2021-03-17T12:18
2021-03-17T16:52
николай сторонский
олег тиньков
telegram (приложение)
павел дуров
экономика
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Основатель TCS Group, в которую входит банк "Тинькофф", Олег Тиньков в эфире соцсети Clubhouse рассказал, кого видит в тройке самых богатых россиян через пять лет.Все участники списка Тинькова — уже долларовые миллиардеры. Так, состояние основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, по оценке Forbes, составляет 3,4 миллиарда долларов, основателя финтех-компании Revolut Николая Сторонского — 1,1 миллиарда, а стоимость бизнеса сооснователей игровой компании Playrix Игоря и Дмитрия Бухманов — семь миллиардов. По мнению банкира, привычных миллиардеров, которые сейчас находятся на первых 15 местах в рейтинге Forbes, со временем вытеснят бизнесмены из сферы мобильных цифровых технологий."Сейчас, на мой взгляд, тренд идет очень очевидный и понятный — это мобайл. Если ты не в мобайл, то ты не в бизнесе", — заключил Тиньков.
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николай сторонский , олег тиньков, telegram (приложение), павел дуров, экономика
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости.
Основатель TCS Group, в которую входит банк "Тинькофф", Олег Тиньков
в эфире соцсети Clubhouse рассказал, кого видит в тройке самых богатых россиян через пять лет.
"Я вижу тройку самых богатых людей в России через пять лет следующим образом: кто там из них будет кто, я не знаю, но, конечно, это Дуров, Сторонский, это братья Бухманы", — сказал бизнесмен.
Все участники списка Тинькова — уже долларовые миллиардеры. Так, состояние основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, по оценке Forbes, составляет 3,4 миллиарда долларов, основателя финтех-компании Revolut Николая Сторонского — 1,1 миллиарда, а стоимость бизнеса сооснователей игровой компании Playrix Игоря и Дмитрия Бухманов — семь миллиардов.
По мнению банкира, привычных миллиардеров, которые сейчас находятся на первых 15 местах в рейтинге Forbes, со временем вытеснят бизнесмены из сферы мобильных цифровых технологий.
"Сейчас, на мой взгляд, тренд идет очень очевидный и понятный — это мобайл. Если ты не в мобайл, то ты не в бизнесе", — заключил Тиньков.