https://ria.ru/20210317/milliardery-1601618297.html

Тиньков назвал трех богатейших россиян в будущем

Тиньков назвал трех богатейших россиян в будущем

Основатель TCS Group, в которую входит банк "Тинькофф", Олег Тиньков в эфире соцсети Clubhouse рассказал, кого видит в тройке самых богатых россиян через пять... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T12:18

2021-03-17T12:18

2021-03-17T16:52

николай сторонский

олег тиньков

telegram (приложение)

павел дуров

экономика

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Основатель TCS Group, в которую входит банк "Тинькофф", Олег Тиньков в эфире соцсети Clubhouse рассказал, кого видит в тройке самых богатых россиян через пять лет.Все участники списка Тинькова — уже долларовые миллиардеры. Так, состояние основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, по оценке Forbes, составляет 3,4 миллиарда долларов, основателя финтех-компании Revolut Николая Сторонского — 1,1 миллиарда, а стоимость бизнеса сооснователей игровой компании Playrix Игоря и Дмитрия Бухманов — семь миллиардов. По мнению банкира, привычных миллиардеров, которые сейчас находятся на первых 15 местах в рейтинге Forbes, со временем вытеснят бизнесмены из сферы мобильных цифровых технологий."Сейчас, на мой взгляд, тренд идет очень очевидный и понятный — это мобайл. Если ты не в мобайл, то ты не в бизнесе", — заключил Тиньков.

https://radiosputnik.ria.ru/20201219/blogi-1590014963.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай сторонский , олег тиньков, telegram (приложение), павел дуров, экономика