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Ставить под сомнение волеизъявление крымчан бесполезно, заявила Матвиенко
Ставить под сомнение волеизъявление крымчан бесполезно, заявила Матвиенко
Крым воссоединился с Россией навсегда, пытаться поставить под сомнение волеизъявление крымчан бесполезно, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T11:10
2021-03-17T11:10
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
владимир путин
республика крым
севастополь
оон
политика
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Крым воссоединился с Россией навсегда, пытаться поставить под сомнение волеизъявление крымчан бесполезно, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Референдум о воссоединении Крыма с Россией прошёл в строгом соответствии с международными нормами, но до сих пор раздаются голоса, что Россия совершила аннексию, оккупацию. Хочется напомнить этим господам, что это было убедительное волеизъявление народа",- сказала она в среду на заседании Совфеда.Отметив, что в составе России Крым защищён, спикер верхней палаты заявила, что вхождение Крыма в состав Российской Федерации - "это навсегда".По ее словам, воссоединение Крыма с Россией стало ключевым в новейшей истории, тогда "свершилась справедливость, и Крым и Севастополь вернулись на родину"."Я горжусь тем, что Совет Федерации принимал самое непосредственное участие в среду", - заявила спикер.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210316/krym-1601553946.html
https://ria.ru/20210316/krym-1601456720.html
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республика крым
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россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, владимир путин, республика крым, севастополь, оон, политика

Ставить под сомнение волеизъявление крымчан бесполезно, заявила Матвиенко

11:10 17.03.2021
 
© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Крым воссоединился с Россией навсегда, пытаться поставить под сомнение волеизъявление крымчан бесполезно, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Референдум о воссоединении Крыма с Россией прошёл в строгом соответствии с международными нормами, но до сих пор раздаются голоса, что Россия совершила аннексию, оккупацию. Хочется напомнить этим господам, что это было убедительное волеизъявление народа",- сказала она в среду на заседании Совфеда.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместной с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалой бен Фарханом Аль Саудом пресс-конференции по итогам встречи в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
16 марта, 20:47
Лавров заявил, что Крым навсегда останется с Россией
Отметив, что в составе России Крым защищён, спикер верхней палаты заявила, что вхождение Крыма в состав Российской Федерации - "это навсегда".
"И не пытайтесь искать аргументы, чтобы поставить под сомнение волеизъявление граждан Крыма и Севастополя", - сказала Матвиенко.
По ее словам, воссоединение Крыма с Россией стало ключевым в новейшей истории, тогда "свершилась справедливость, и Крым и Севастополь вернулись на родину".
"Я горжусь тем, что Совет Федерации принимал самое непосредственное участие в среду", - заявила спикер.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
16 марта, 12:52
Референдум в Крыму не противоречил законам Украины, заявил Песков
 
РоссияВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФВладимир ПутинРеспублика КрымСевастопольООНПолитика
 
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