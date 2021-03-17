Ставить под сомнение волеизъявление крымчан бесполезно, заявила Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Крым воссоединился с Россией навсегда, пытаться поставить под сомнение волеизъявление крымчан бесполезно, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Референдум о воссоединении Крыма с Россией прошёл в строгом соответствии с международными нормами, но до сих пор раздаются голоса, что Россия совершила аннексию, оккупацию. Хочется напомнить этим господам, что это было убедительное волеизъявление народа",- сказала она в среду на заседании Совфеда.
16 марта, 20:47Лавров заявил, что Крым навсегда останется с Россией
Отметив, что в составе России Крым защищён, спикер верхней палаты заявила, что вхождение Крыма в состав Российской Федерации - "это навсегда".
"И не пытайтесь искать аргументы, чтобы поставить под сомнение волеизъявление граждан Крыма и Севастополя", - сказала Матвиенко.
По ее словам, воссоединение Крыма с Россией стало ключевым в новейшей истории, тогда "свершилась справедливость, и Крым и Севастополь вернулись на родину".
"Я горжусь тем, что Совет Федерации принимал самое непосредственное участие в среду", - заявила спикер.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".