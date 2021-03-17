https://ria.ru/20210317/matvienko-1601603167.html

Ставить под сомнение волеизъявление крымчан бесполезно, заявила Матвиенко

Ставить под сомнение волеизъявление крымчан бесполезно, заявила Матвиенко

Крым воссоединился с Россией навсегда, пытаться поставить под сомнение волеизъявление крымчан бесполезно, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T11:10

2021-03-17T11:10

2021-03-17T11:10

россия

валентина матвиенко

совет федерации рф

владимир путин

республика крым

севастополь

оон

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573064883_0:57:3146:1826_1920x0_80_0_0_36c13860463cdbc31a53f1c5d286cdb8.jpg

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Крым воссоединился с Россией навсегда, пытаться поставить под сомнение волеизъявление крымчан бесполезно, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Референдум о воссоединении Крыма с Россией прошёл в строгом соответствии с международными нормами, но до сих пор раздаются голоса, что Россия совершила аннексию, оккупацию. Хочется напомнить этим господам, что это было убедительное волеизъявление народа",- сказала она в среду на заседании Совфеда.Отметив, что в составе России Крым защищён, спикер верхней палаты заявила, что вхождение Крыма в состав Российской Федерации - "это навсегда".По ее словам, воссоединение Крыма с Россией стало ключевым в новейшей истории, тогда "свершилась справедливость, и Крым и Севастополь вернулись на родину"."Я горжусь тем, что Совет Федерации принимал самое непосредственное участие в среду", - заявила спикер.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210316/krym-1601553946.html

https://ria.ru/20210316/krym-1601456720.html

россия

республика крым

севастополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, владимир путин, республика крым, севастополь, оон, политика