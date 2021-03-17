https://ria.ru/20210317/krym-1601710352.html
В России ответили послу Украины на призыв к Германии "вернуть" Крым
В России ответили послу Украины на призыв к Германии "вернуть" Крым
Российские политики прокомментировали заявление посла Украины в Германии Андрея Мельника, возложившего на Берлин ответственность за "возвращение" Крыма Киеву. РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T19:37
2021-03-17T19:37
2021-03-17T21:23
руслан бальбек
госдума рф
алексей пушков
германия
украина
виктор водолацкий
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политика
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Российские политики прокомментировали заявление посла Украины в Германии Андрея Мельника, возложившего на Берлин ответственность за "возвращение" Крыма Киеву. Ранее дипломат заявил, что содействие украинским властям в этом вопросе является "моральной обязанностью" Германии, учитывая ее "колониальное прошлое в Крыму" и миллионы украинских жертв фашистского террора.Сенатор Алексей Пушков возмутился таким формулировкам. "О каком "моральном долге" Германии перед Украиной толкует киевский посол в Берлине? О каких таких способах возвращения Крыма Украине Германией он ведет речь?" — написал он в Telegram. По словам Пушкова, единственное, что должна сделать Германия, так это осудить ОУН-УПА*, а также ввести санкции против Украины и прекратить ее финансирование, пока в стране не уберут памятники Бандере и Шухевичу. "А насчет Крыма — у Берлина нет способов выполнить абсурдные идеи киевского посла. Ни одного. И в Берлине это прекрасно знают", — подытожил сенатор. Депутат Госдумы Руслан Бальбек согласился с коллегой в оценке заявления Мельника, назвав высказывание дипломата абсурдом. В беседе с RT парламентарий сравнил украинского посла с утопающим, хватающимся за все соломинки, а также напомнил, что Киев не впервые обращается к третьим странам за помощью. "Теперь очередь дошла и до Германии. Действует украинский дипломат, скажем прямо, с напором", — считает Бальбек.Депутат назвал подобные высказывания недопустимыми с точки зрения международного права, отметив при этом, что для Киева они привычны. "Впрочем, ни Германия, ни кто-либо другой Крым Украине не вернет: во-первых, не могут, во-вторых, не хотят ввязываться в заведомо безнадежную авантюру", — подытожил Бальбек.Депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что Украиной управляют праворадикалы. В словах Мельника депутат увидел стремление столкнуть Россию с Германией."Украина хочет, получается, третью мировую войну. До такого не доходил еще ни один руководитель высшего уровня, ни одной страны. Только Украина в своем безумстве может заявлять все что угодно", — подытожил Водолацкий в комментарии "Дума ТВ".Депутат подчеркнул, что Мельник не только оказал "медвежью услугу" Германии, но и оскорбил своим заявлением жителей этой страны. * Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20210317/krym-1601565878.html
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руслан бальбек, госдума рф, алексей пушков, германия, украина, виктор водолацкий, в мире, политика
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Российские политики прокомментировали заявление посла Украины в Германии Андрея Мельника, возложившего на Берлин ответственность за "возвращение" Крыма Киеву.
Ранее дипломат заявил, что содействие украинским властям в этом вопросе является "моральной обязанностью" Германии
, учитывая ее "колониальное прошлое в Крыму" и миллионы украинских жертв фашистского террора.
Сенатор Алексей Пушков
возмутился таким формулировкам.
"О каком "моральном долге" Германии перед Украиной толкует киевский посол в Берлине? О каких таких способах возвращения Крыма Украине Германией он ведет речь?" — написал он в Telegram
.
По словам Пушкова, единственное, что должна сделать Германия, так это осудить ОУН
-УПА
*, а также ввести санкции против Украины и прекратить ее финансирование, пока в стране не уберут памятники Бандере и Шухевичу.
"А насчет Крыма — у Берлина нет способов выполнить абсурдные идеи киевского посла. Ни одного. И в Берлине это прекрасно знают", — подытожил сенатор.
Депутат Госдумы Руслан Бальбек
согласился с коллегой в оценке заявления Мельника, назвав высказывание дипломата абсурдом.
В беседе с RT
парламентарий сравнил украинского посла с утопающим, хватающимся за все соломинки, а также напомнил, что Киев не впервые обращается к третьим странам за помощью.
"Теперь очередь дошла и до Германии. Действует украинский дипломат, скажем прямо, с напором", — считает Бальбек.
Депутат назвал подобные высказывания недопустимыми с точки зрения международного права, отметив при этом, что для Киева они привычны.
"Впрочем, ни Германия, ни кто-либо другой Крым Украине не вернет: во-первых, не могут, во-вторых, не хотят ввязываться в заведомо безнадежную авантюру", — подытожил Бальбек.
Депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что Украиной управляют праворадикалы. В словах Мельника депутат увидел стремление столкнуть Россию с Германией.
"Украина хочет, получается, третью мировую войну. До такого не доходил еще ни один руководитель высшего уровня, ни одной страны. Только Украина в своем безумстве может заявлять все что угодно", — подытожил Водолацкий в комментарии "Дума ТВ
".
Депутат подчеркнул, что Мельник не только оказал "медвежью услугу" Германии, но и оскорбил своим заявлением жителей этой страны.
* Запрещенная в России экстремистская организация.