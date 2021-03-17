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В Крым в этом году планируется запустить железнодорожные круизы
В Крым в этом году планируется запустить железнодорожные круизы
В этом году в Крым можно будет совершить железнодорожный круиз, сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма республики. РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T15:07
2021-03-17T15:07
2021-03-17T15:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар — РИА Новости. В этом году в Крым можно будет совершить железнодорожный круиз, сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма республики."В 2021 году планируется совместная работа по формированию и запуску железнодорожных круизов по направлению на полуостров и обратно", — говорится в сообщении.Соглашение о создании благоприятных условий развития туризма и продвижения туробъектов и маршрутов путем повышения их доступности на поездах подписано властями региона с компанией-перевозчиком на 27-й международной турвыставке MITT 2021, которая проходит в Москве.
https://ria.ru/20210317/suzdal-1569069886.html
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