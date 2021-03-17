Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20210317/krym-1601648966.html
В Крым в этом году планируется запустить железнодорожные круизы
В Крым в этом году планируется запустить железнодорожные круизы
В этом году в Крым можно будет совершить железнодорожный круиз, сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма республики. РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T15:07
2021-03-17T15:07
куда поехать
круизы
отдых
туризм
туризм
туристы
поезда
новости - туризм
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/15/1590210840_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_ec62c6f5573728fcbd8fdc902a9a20ca.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар — РИА Новости. В этом году в Крым можно будет совершить железнодорожный круиз, сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма республики."В 2021 году планируется совместная работа по формированию и запуску железнодорожных круизов по направлению на полуостров и обратно", — говорится в сообщении.Соглашение о создании благоприятных условий развития туризма и продвижения туробъектов и маршрутов путем повышения их доступности на поездах подписано властями региона с компанией-перевозчиком на 27-й международной турвыставке MITT 2021, которая проходит в Москве.
https://ria.ru/20210317/suzdal-1569069886.html
москва
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/15/1590210840_138:0:2362:1668_1920x0_80_0_0_68128594cf8b688a0be94a47f002cd5b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
куда поехать, круизы, отдых, туризм, туристы, поезда, новости - туризм, москва, республика крым

В Крым в этом году планируется запустить железнодорожные круизы

15:07 17.03.2021
 
© Фото : Александр АндреевКрым, санатории
Крым, санатории - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© Фото : Александр Андреев
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар — РИА Новости. В этом году в Крым можно будет совершить железнодорожный круиз, сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма республики.
"В 2021 году планируется совместная работа по формированию и запуску железнодорожных круизов по направлению на полуостров и обратно", — говорится в сообщении.
Соглашение о создании благоприятных условий развития туризма и продвижения туробъектов и маршрутов путем повышения их доступности на поездах подписано властями региона с компанией-перевозчиком на 27-й международной турвыставке MITT 2021, которая проходит в Москве.
Дом купца Лихонина (XVIII век) - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
Вчера, 08:00Туризм
Русский дух: что посмотреть за два дня в Суздале
 
Туризмкуда поехатькруизыОтдыхТуризмтуристыпоездаНовости - ТуризмМоскваРеспублика Крым
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:42РБК: рыбаки предупредили о подорожании самой дешевой рыбы
04:09Стоит ли бояться магнитиков на холодильнике?
04:09Ученые выяснили, у кого больше шансов повторно заболеть COVID-19
03:57Водитель грузовика, попавший в ДТП с автобусом в Приморье, был трезв
03:27Последнюю подлодку серии "Варшавянка" передадут ТОФ в 2024 году
03:23Врачи дали советы, как защитить себя в сезон аллергий
03:19Крым обратится в ООН из-за водной блокады
03:18Специалист объяснил, как бытовые приборы шпионят за людьми
03:15Болгары встали на сторону России в вопросе Крыма
03:15Мошенники придумали новую схему обмана россиян
03:11Источник рассказал об отправке на ремонт блока "Фрегат" с космодрома Куру
03:07Доклад: ЦРУ вербовало карателей из латышского легиона СС
03:00Астрономы обнаружили миллиарды карликовых галактик в космической паутине
02:58В посольстве России заявили об угрозе обрушения отношений с США
02:48Антонов вылетит для консультаций в Москву 20 марта
02:48На Украине назвали критическое последствие запуска "Северного потока — 2"
02:38Орловского чиновника удивил отказ граждан работать за 15 тысяч рублей
02:36Жителя Владивостока осудили за "минирование" университета
02:26Bloomberg: Apple планирует представить в апреле новые модели iPad
02:18Историк рассказал о договоре, после которого начались репрессии в Польше
Лента новостейМолния