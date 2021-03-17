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В Ленинградской области задержали подозреваемого в педофилии учителя
В Ленинградской области задержали подозреваемого в педофилии учителя
В Ленинградской области задержан педагог, подозреваемый в совершении половых преступлений в отношении несовершеннолетних, сообщила пресс-служба СУСК РФ по... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T12:01
2021-03-17T12:01
всеволожский район
ленинградская область
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мар - РИА Новости. В Ленинградской области задержан педагог, подозреваемый в совершении половых преступлений в отношении несовершеннолетних, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.По версии следствия, педагог неоднократно совершал на территории Всеволожского района половые преступления в отношении несовершеннолетних. Уголовное дело было возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 135 УК РФ (Развратные действия, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста) и п. "б" ч. 4 ст. 132 (Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста)."Следственным органом мужчина 1960 г.р. задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение", - сообщили в СУСК.Как сообщают местные СМИ, задержан учитель физики и литературы по подозрению в развращении несовершеннолетних мальчиков. Ему вменяются два эпизода, но следствие предполагает, что их гораздо больше.В СУСК РФ по Ленобласти отметили, что сейчас решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу, а также "устанавливаются иные эпизоды противоправной деятельности".
https://ria.ru/20210310/pedofiliya-1600632383.html
https://ria.ru/20201123/pedofiliya-1585952341.html
всеволожский район
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всеволожский район, ленинградская область, происшествия

В Ленинградской области задержали подозреваемого в педофилии учителя

12:01 17.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мар - РИА Новости. В Ленинградской области задержан педагог, подозреваемый в совершении половых преступлений в отношении несовершеннолетних, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.
По версии следствия, педагог неоднократно совершал на территории Всеволожского района половые преступления в отношении несовершеннолетних. Уголовное дело было возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 135 УК РФ (Развратные действия, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста) и п. "б" ч. 4 ст. 132 (Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).
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"Следственным органом мужчина 1960 г.р. задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение", - сообщили в СУСК.
Как сообщают местные СМИ, задержан учитель физики и литературы по подозрению в развращении несовершеннолетних мальчиков. Ему вменяются два эпизода, но следствие предполагает, что их гораздо больше.
В СУСК РФ по Ленобласти отметили, что сейчас решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу, а также "устанавливаются иные эпизоды противоправной деятельности".
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