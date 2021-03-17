https://ria.ru/20210317/kosachev-1601575878.html
Источник сообщил о перестановках в Совете Федерации
Источник сообщил о перестановках в Совете Федерации
Председателя комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева в среду изберут вице-спикером вместо Ильяса Умаханова, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T07:46
2021-03-17T07:46
2021-03-17T08:49
россия
ильяс умаханов
константин косачев
политика
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Председателя комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева в среду изберут вице-спикером вместо Ильяса Умаханова, сообщил РИА Новости источник в аппарате палаты.Место Косачева займет бывший замглавы МИД Григорий Карасин, добавил собеседник агентства.Умаханов, в свою очередь, должен перейти на должность спецпредставителя Совфеда по взаимодействию с международными организациями по вопросам подготовки и проведения Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу.Совет Федерации — верхняя палата российского парламента. В нее входят по два представителя от каждого субъекта, а также не более 30 человек, назначенных президентом. Спикер — Валентина Матвиенко. В "палате регионов" десять комитетов: по конституционному законодательству, по федеративному устройству и региональной политике, по обороне и безопасности, по международным делам, по бюджету и финрынкам, по экономике, по аграрно-продовольственной политике, по соцполитике, по науке и культуре, по регламенту.
https://radiosputnik.ria.ru/20210314/politika-1601173762.html
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россия, ильяс умаханов, константин косачев, политика
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости.
Председателя комитета Совета Федерации
по международным делам Константина Косачева
в среду изберут вице-спикером вместо Ильяса Умаханова,
сообщил РИА Новости источник в аппарате палаты.
Место Косачева займет бывший замглавы МИД Григорий Карасин
, добавил собеседник агентства.
Умаханов, в свою очередь, должен перейти на должность спецпредставителя Совфеда по взаимодействию с международными организациями по вопросам подготовки и проведения Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу.
Совет Федерации — верхняя палата российского парламента. В нее входят по два представителя от каждого субъекта, а также не более 30 человек, назначенных президентом. Спикер — Валентина Матвиенко.
В "палате регионов" десять комитетов: по конституционному законодательству, по федеративному устройству и региональной политике, по обороне и безопасности, по международным делам, по бюджету и финрынкам, по экономике, по аграрно-продовольственной политике, по соцполитике, по науке и культуре, по регламенту.