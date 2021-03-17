https://ria.ru/20210317/kosachev-1601575878.html

Источник сообщил о перестановках в Совете Федерации

Источник сообщил о перестановках в Совете Федерации

Председателя комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева в среду изберут вице-спикером вместо Ильяса Умаханова, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T07:46

2021-03-17T07:46

2021-03-17T08:49

россия

ильяс умаханов

константин косачев

политика

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Председателя комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева в среду изберут вице-спикером вместо Ильяса Умаханова, сообщил РИА Новости источник в аппарате палаты.Место Косачева займет бывший замглавы МИД Григорий Карасин, добавил собеседник агентства.Умаханов, в свою очередь, должен перейти на должность спецпредставителя Совфеда по взаимодействию с международными организациями по вопросам подготовки и проведения Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу.Совет Федерации — верхняя палата российского парламента. В нее входят по два представителя от каждого субъекта, а также не более 30 человек, назначенных президентом. Спикер — Валентина Матвиенко. В "палате регионов" десять комитетов: по конституционному законодательству, по федеративному устройству и региональной политике, по обороне и безопасности, по международным делам, по бюджету и финрынкам, по экономике, по аграрно-продовольственной политике, по соцполитике, по науке и культуре, по регламенту.

https://radiosputnik.ria.ru/20210314/politika-1601173762.html

россия

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россия, ильяс умаханов, константин косачев, политика