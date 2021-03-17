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Американец, обвиняемый в хакерской атаке в Twitter, признал свою вину
Американец, обвиняемый в хакерской атаке в Twitter, признал свою вину
Юноша из Флориды, обвиняемый в организации хакерской атаки в Twitter, которая затронула аккаунты ряда известных личностей, признал свою вину, согласившись на... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T00:50
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Юноша из Флориды, обвиняемый в организации хакерской атаки в Twitter, которая затронула аккаунты ряда известных личностей, признал свою вину, согласившись на трехлетнее тюремное заключение, сообщает прокуратура округа Хиллсборо во Флориде.В случае нарушения испытательного срока ему будет грозить до 10 лет тюремного заключения.В июле прошлого года неизвестные разместили однотипные объявления с небольшими вариациями в аккаунтах ряда знаменитостей, начав с основателя Tesla Илона Маска. В число пострадавших от взлома попали на тот момент кандидат в президенты США Джо Байден, экс-президент Барак Обама, миллиардеры Билл Гейтс, Майкл Блумберг и Уоррен Баффет, глава Amazon Джефф Безос, рэпер Канье Уэст, компании Apple, Uber и другие. Авторы сообщений во взломанных аккаунтах обещали вернуть отправленные им в течение 30 минут биткоины в удвоенном размере. Служба поддержки Twitter сообщала, что хакерским атакам подверглись примерно 130 аккаунтов.Обвинения по данному делу были предъявлены 18-летнему Грэму Айвану Кларку. Он обвинялся в организованном мошенничестве, мошенничестве в сфере коммуникаций, незаконном использовании личной информации, а также в незаконном получении доступа к компьютеру или другому электронному устройству. Ранее Кларк отказался признать свою вину.
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флорида, сша, twitter, в мире

Американец, обвиняемый в хакерской атаке в Twitter, признал свою вину

00:50 17.03.2021
 
© Fotolia / Vivian SeefeldСудебная система США
Судебная система США - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© Fotolia / Vivian Seefeld
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Юноша из Флориды, обвиняемый в организации хакерской атаки в Twitter, которая затронула аккаунты ряда известных личностей, признал свою вину, согласившись на трехлетнее тюремное заключение, сообщает прокуратура округа Хиллсборо во Флориде.
"По соглашению, одобренному во вторник, Кларк получает три года лишения свободы с последующим трехлетним испытательным сроком. Кларк полностью взял на себя ответственность за свое преступное деяние. Он признал себя виновным по всем пунктам обвинения, перечисленным в обвинительном документе", - говорится в сообщении.
В случае нарушения испытательного срока ему будет грозить до 10 лет тюремного заключения.
В июле прошлого года неизвестные разместили однотипные объявления с небольшими вариациями в аккаунтах ряда знаменитостей, начав с основателя Tesla Илона Маска. В число пострадавших от взлома попали на тот момент кандидат в президенты США Джо Байден, экс-президент Барак Обама, миллиардеры Билл Гейтс, Майкл Блумберг и Уоррен Баффет, глава Amazon Джефф Безос, рэпер Канье Уэст, компании Apple, Uber и другие. Авторы сообщений во взломанных аккаунтах обещали вернуть отправленные им в течение 30 минут биткоины в удвоенном размере. Служба поддержки Twitter сообщала, что хакерским атакам подверглись примерно 130 аккаунтов.
Обвинения по данному делу были предъявлены 18-летнему Грэму Айвану Кларку. Он обвинялся в организованном мошенничестве, мошенничестве в сфере коммуникаций, незаконном использовании личной информации, а также в незаконном получении доступа к компьютеру или другому электронному устройству. Ранее Кларк отказался признать свою вину.
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