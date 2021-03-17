Американец, обвиняемый в хакерской атаке в Twitter, признал свою вину
"По соглашению, одобренному во вторник, Кларк получает три года лишения свободы с последующим трехлетним испытательным сроком. Кларк полностью взял на себя ответственность за свое преступное деяние. Он признал себя виновным по всем пунктам обвинения, перечисленным в обвинительном документе", - говорится в сообщении.
В случае нарушения испытательного срока ему будет грозить до 10 лет тюремного заключения.
В июле прошлого года неизвестные разместили однотипные объявления с небольшими вариациями в аккаунтах ряда знаменитостей, начав с основателя Tesla Илона Маска. В число пострадавших от взлома попали на тот момент кандидат в президенты США Джо Байден, экс-президент Барак Обама, миллиардеры Билл Гейтс, Майкл Блумберг и Уоррен Баффет, глава Amazon Джефф Безос, рэпер Канье Уэст, компании Apple, Uber и другие. Авторы сообщений во взломанных аккаунтах обещали вернуть отправленные им в течение 30 минут биткоины в удвоенном размере. Служба поддержки Twitter сообщала, что хакерским атакам подверглись примерно 130 аккаунтов.
Обвинения по данному делу были предъявлены 18-летнему Грэму Айвану Кларку. Он обвинялся в организованном мошенничестве, мошенничестве в сфере коммуникаций, незаконном использовании личной информации, а также в незаконном получении доступа к компьютеру или другому электронному устройству. Ранее Кларк отказался признать свою вину.