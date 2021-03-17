Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210317/kazn-1601655994.html
Отменить мораторий на смертную казнь в России невозможно, заявил Клишас
Отменить мораторий на смертную казнь в России невозможно, заявил Клишас
Отменить мораторий на смертную казнь в России невозможно, Конституционный суд РФ неоднократно об этом говорил, заявил РИА Новости председатель комитета Совета... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T15:07
2021-03-17T15:07
андрей клишас
вциом
совет федерации рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580865392_0:122:2981:1799_1920x0_80_0_0_51b65f1ccd68811b26e4ae690ea06518.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Отменить мораторий на смертную казнь в России невозможно, Конституционный суд РФ неоднократно об этом говорил, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, комментируя данные опроса ВЦИОМ.Ранее результаты опроса ВЦИОМ показали, что, помимо прочего, россияне хотели бы отменить в современной России мораторий на смертную казнь."Вероятности того, что в России отменят этот мораторий, не существует", - заявил Клишас.Он напомнил, что о невозможности возвращения смертной казни неоднократно высказывался Конституционный суд. Суд мотивировал это тем, что из-за длительного моратория на применение смертной казни сформировались устойчивые гарантии права человека не быть подвергнутым смертной казни.Клишас говорил ранее, что выступает категорически против возвращения смертной казни в современных правовых реалиях.
https://ria.ru/20210317/kazn-1601644632.html
https://ria.ru/20210317/vtsiom-1601570558.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580865392_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_3eabce20c7917b53f6743b485645cfc6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
андрей клишас, вциом, совет федерации рф, общество

Отменить мораторий на смертную казнь в России невозможно, заявил Клишас

15:07 17.03.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Отменить мораторий на смертную казнь в России невозможно, Конституционный суд РФ неоднократно об этом говорил, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, комментируя данные опроса ВЦИОМ.
Ранее результаты опроса ВЦИОМ показали, что, помимо прочего, россияне хотели бы отменить в современной России мораторий на смертную казнь.
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. 8 декабря 2016 - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
Вчера, 14:17
В СПЧ выступили против возвращения смертной казни
"Вероятности того, что в России отменят этот мораторий, не существует", - заявил Клишас.
Он напомнил, что о невозможности возвращения смертной казни неоднократно высказывался Конституционный суд. Суд мотивировал это тем, что из-за длительного моратория на применение смертной казни сформировались устойчивые гарантии права человека не быть подвергнутым смертной казни.
Клишас говорил ранее, что выступает категорически против возвращения смертной казни в современных правовых реалиях.
Монеты России и конверты с логотипом ФНС РФ - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
Вчера, 03:42
ВЦИОМ: россияне хотят вернуть смертную казнь и уменьшить налоги
 
Андрей КлишасВЦИОМСовет Федерации РФОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:42РБК: рыбаки предупредили о подорожании самой дешевой рыбы
04:09Стоит ли бояться магнитиков на холодильнике?
04:09Ученые: пожилые люди имеют больше шансов повторно заразиться COVID-19
03:57Водитель грузовика, попавший в ДТП с автобусом в Приморье, был трезв
03:27Последнюю подлодку серии "Варшавянка" передадут ТОФ в 2024 году
03:23Врачи дали советы, как защитить себя в сезон аллергий
03:19Крым обратится в ООН из-за водной блокады
03:18Специалист объяснил, как бытовые приборы шпионят за людьми
03:15Болгары встали на сторону России в вопросе Крыма
03:15Мошенники придумали новую схему обмана россиян
03:11Источник рассказал об отправке на ремонт блока "Фрегат" с космодрома Куру
03:07Доклад: ЦРУ вербовало карателей из латышского легиона СС
03:00Астрономы обнаружили миллиарды карликовых галактик в космической паутине
02:58В посольстве России заявили об угрозе обрушения отношений с США
02:48Антонов вылетит для консультаций в Москву 20 марта
02:48На Украине назвали критическое последствие запуска "Северного потока — 2"
02:38Орловского чиновника удивил отказ граждан работать за 15 тысяч рублей
02:36Жителя Владивостока осудили за "минирование" университета
02:26Bloomberg: Apple планирует представить в апреле новые модели iPad
02:18Историк рассказал о договоре, после которого начались репрессии в Польше
Лента новостейМолния