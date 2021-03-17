https://ria.ru/20210317/kazn-1601655994.html
Отменить мораторий на смертную казнь в России невозможно, заявил Клишас
Отменить мораторий на смертную казнь в России невозможно, заявил Клишас
Отменить мораторий на смертную казнь в России невозможно, Конституционный суд РФ неоднократно об этом говорил, заявил РИА Новости председатель комитета Совета... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T15:07
2021-03-17T15:07
2021-03-17T15:07
андрей клишас
вциом
совет федерации рф
общество
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Отменить мораторий на смертную казнь в России невозможно, Конституционный суд РФ неоднократно об этом говорил, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, комментируя данные опроса ВЦИОМ.Ранее результаты опроса ВЦИОМ показали, что, помимо прочего, россияне хотели бы отменить в современной России мораторий на смертную казнь."Вероятности того, что в России отменят этот мораторий, не существует", - заявил Клишас.Он напомнил, что о невозможности возвращения смертной казни неоднократно высказывался Конституционный суд. Суд мотивировал это тем, что из-за длительного моратория на применение смертной казни сформировались устойчивые гарантии права человека не быть подвергнутым смертной казни.Клишас говорил ранее, что выступает категорически против возвращения смертной казни в современных правовых реалиях.
https://ria.ru/20210317/kazn-1601644632.html
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андрей клишас, вциом, совет федерации рф, общество
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости.
Отменить мораторий на смертную казнь в России невозможно, Конституционный суд РФ неоднократно об этом говорил, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации
по конституционному законодательству Андрей Клишас
, комментируя данные опроса ВЦИОМ
.
Ранее результаты опроса ВЦИОМ показали, что, помимо прочего, россияне хотели бы отменить в современной России мораторий на смертную казнь.
"Вероятности того, что в России отменят этот мораторий, не существует", - заявил Клишас.
Он напомнил, что о невозможности возвращения смертной казни неоднократно высказывался Конституционный суд. Суд мотивировал это тем, что из-за длительного моратория на применение смертной казни сформировались устойчивые гарантии права человека не быть подвергнутым смертной казни.
Клишас говорил ранее, что выступает категорически против возвращения смертной казни в современных правовых реалиях.