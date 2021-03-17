https://ria.ru/20210317/kazn-1601655994.html

Отменить мораторий на смертную казнь в России невозможно, заявил Клишас

Отменить мораторий на смертную казнь в России невозможно, заявил Клишас

Отменить мораторий на смертную казнь в России невозможно, Конституционный суд РФ неоднократно об этом говорил, заявил РИА Новости председатель комитета Совета... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T15:07

2021-03-17T15:07

2021-03-17T15:07

андрей клишас

вциом

совет федерации рф

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580865392_0:122:2981:1799_1920x0_80_0_0_51b65f1ccd68811b26e4ae690ea06518.jpg

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Отменить мораторий на смертную казнь в России невозможно, Конституционный суд РФ неоднократно об этом говорил, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, комментируя данные опроса ВЦИОМ.Ранее результаты опроса ВЦИОМ показали, что, помимо прочего, россияне хотели бы отменить в современной России мораторий на смертную казнь."Вероятности того, что в России отменят этот мораторий, не существует", - заявил Клишас.Он напомнил, что о невозможности возвращения смертной казни неоднократно высказывался Конституционный суд. Суд мотивировал это тем, что из-за длительного моратория на применение смертной казни сформировались устойчивые гарантии права человека не быть подвергнутым смертной казни.Клишас говорил ранее, что выступает категорически против возвращения смертной казни в современных правовых реалиях.

https://ria.ru/20210317/kazn-1601644632.html

https://ria.ru/20210317/vtsiom-1601570558.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей клишас, вциом, совет федерации рф, общество