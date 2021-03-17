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Харис Теохарис: Греция может впустить россиян и раньше 14 мая
Харис Теохарис: Греция может впустить россиян и раньше 14 мая
Греция ждет российских туристов с 14 мая, а если позволит эпидемиологическая ситуация – то и в начале мая. Для въезда понадобится или вакцинация, или... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T11:00
2021-03-17T11:01
харис теохарис
греция
интервью
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Греция ждет российских туристов с 14 мая, а если позволит эпидемиологическая ситуация – то и в начале мая. Для въезда понадобится или вакцинация, или отрицательный ПЦР-тест, или справка о наличии антител, при этом Афины признают российскую вакцину "Спутник V" наравне с другими европейскими, сообщил министр туризма Греции Харис Теохарис в интервью корреспонденту РИА Новости в Афинах Геннадию Мельнику. Вакцинация не является обязательной для туристов, но избавит их от ряда формальностей, отметил министр.– Господин министр, неделю назад вы объявили о планах Греции открыть 14 мая "туристические ворота". Это действует для России? Российские туристы смогут въехать в Грецию?– Да, действует. Мы рискуем, планируя (открытие границ – ред.) в меняющейся ситуации, но мы следим и за санитарными данными. Мы уверены, когда говорим, что в наших планах – открыть границы с Россией 14 мая. Мы подтверждаем это.– Какие условия въезда в Грецию? Будет вакцинация обязательной или нет?– Мы можем объяснить, как работает комплексная система открытия туризма Греции. Чтобы въехать в Грецию из России, надо или быть вакцинированным, или иметь отрицательный тест на коронавирус, или иметь антитела к коронавирусу после выздоровления.Таким образом, не обязательно быть вакцинированным. Просто вакцинированным не требуется проходить обследование и привозить отрицательный тест на коронавирус.– Сейчас Греция и Евросоюз в целом признали четыре вакцины. Будете ли вы признавать российские вакцины, и будет ли действительным сертификат вакцинации российской вакциной?– Мы очень рады, что и российская компания, которая производит вакцину "Спутник V", подала запрос в Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) о признании ее для использования, чтобы этой вакциной могли вакцинироваться и европейские граждане. Мы надеемся, что этот процесс завершится как можно быстрее, так или иначе, с уважением к медицинским правилам для признания.Однако независимо от того, будет ли она применяться как признанная вакцина для медицинских целей, наша страна приняла решение, что для нас вакцина "Спутник V" является равной европейским вакцинам при использовании в путешествиях, чтобы турист мог въехать в нашу страну без того, чтобы проходить тестирование каждый раз, когда он летит.– Сейчас в России выдается сертификат вакцинации, но он на русском языке.– Его надо будет перевести. Мы будем просить, чтобы были по крайней мере на английском языке основные данные, дающие возможность проверить, что речь идет именно об этом человеке с паспортом. Вы понимаете, что невозможно иметь на границе людей, знающих все языки.– В начале мая в России отмечается несколько праздничных дней, и россияне отправляются в путешествия, в поездки уже в конце апреля. Господин министр, считаете ли вы возможным открыть Грецию для российских туристов раньше 14 мая, то есть уже в конце апреля?– Мы были бы очень рады сделать это, это правда. Как православные народы, вместе мы празднуем Пасху 2 мая. Но я не могу это обещать нашим российским друзьям. Потому что еще и наши медицинские работники хотели бы, чтобы мы были более осторожны с тем, каким образом мы открываем границы.Несмотря на то, что я очень хотел бы отпраздновать вместе с нашими православными братьями в нашей стране 2 мая Пасху, это не то, что я могу обещать в данный момент.– Но вы обсуждаете это?– Мы постараемся, но сейчас я не могу обещать это. Хотелось бы, чтобы были такими хорошими и положительными результаты вакцинации, того, как идет иммунизация, чтобы мы могли позволить это. Но я не хотел бы обещать то, что мы не можем выполнить.Все зависит от эпидемиологических данных. Наша страна уважает и своих граждан, и гостей, которые приедут, их здоровье превыше всего. Поэтому мы делаем все с осознанием безопасности и здоровья людей в нашей стране.Туристы должны будут соблюдать все санитарные протоколы, действующие в Греции. Все, что действует для грека, действует и для иностранного туриста в нашей стране.– Но на пляже трудно находиться в маске.– Все так, на пляже трудно, это само собой понятно. Но в прошлом году мы видели, что санитарная система действовала, не было вспышек заболевания. В прошлом году мы были на очень хорошем уровне, санитарные правила полностью соблюдались и туристами, и профессионалами, и теми, кто работал в общественных местах.Если мы будем следовать этим же правилам, имея три инструмента в наших руках: лучшие знания (поскольку мы лучше знаем эту болезнь), вакцину и экспресс-тест – мы можем добиться успеха и провести лето в этом году лучше.– У вас есть еще один инструмент – солнце.– Это верно, но оно было и в прошлом году (смеется). Я имею в виду те инструменты, которых не было в прошлом году.– В прошлом году туризм, насколько я знаю, не оказал негативного влияния на эпидемиологическую ситуацию в Греции.– Я вам приведу цифры. Средний уровень инфицирования на Крите в августе был 160, в сентябре – 170, в октябре – 1800. То есть после туризма началась вспышка.– Сейчас действует ограничение на въезд в Грецию российских граждан – 500 человек в неделю. Когда планируется отменить его?– Это ограничение должно быть отменено с открытием туризма 14 мая. Тогда это ограничение больше не будет действовать.– Для возобновления туристического сезона должно быть решение не только Греции, но и России об открытии границ. Ведутся ли переговоры с Россией о начале туристического сезона?– Да, мы говорим с российской стороной. Мы приветствуем недавние решения, которые разрешают полеты и въезд российских граждан в Грецию и греческих – в Россию. Мы видим, что есть ответ на все это.Мы очень хотим, чтобы наши братья из России могли посетить нашу страну. Мы признаем "Спутник V" раньше европейского признания. Мы настроены полностью открыть наши границы с 14 мая. И я уверен, что и российская сторона сделает то, что может, чтобы помочь росту потоков путешественников между нами.– До начала туристического сезона должно быть соглашение с авиакомпаниями, должны быть договоренности о рейсах не только между Афинами и Москвой, но и между другими городами. Когда будет соглашение о возобновлении чартерных рейсов?– Мы планируем сделать это к 14 мая. С нашей стороны мы планируем разрешить, чтобы с 14 мая российские граждане могли въезжать к нам без ограничений. Это включает и другие аэропорты, не только Афины. Будет решение и о чартерных полетах.– Насколько я знаю, вы планируете поехать в Москву в середине апреля. С какой целью, для подписания соглашений?– Да. Мы хотим продвинуть обсуждение, чтобы оно шло быстрее. Это будет возможность увидеть моих коллег, иметь контакты на производственном уровне, то есть с операторами на российском рынке, чтобы рассказать им, как работает система, и что мы ожидаем от их клиентов.– Какие у вас прогнозы на это лето?– Это лето будет лучше, чем прошлогоднее. Я не хотел бы делать прогнозы по количеству. Определять количественные показатели, как и в прошлом году, будет ошибочной целью. Наша цель как страны туристического направления должна быть в том, чтобы дать возможность приехать путешественнику, у которого есть необходимость. В этом году мы должны говорить о необходимости путешествия после психологического давления ограничений. Каждый должен иметь возможность приехать к нам в страну и вернуться здоровым и в безопасности. Для нас это долг. И потому я считаю ошибочным обсуждать цифры в этом году.Но мы ожидаем, что сезон будет лучше, чем в прошлом году.– Что будет с ценами на отдых?– Мы не боимся проблем с ценами. Не идет речи, что у нас будут очень высокие цены. В этом году будет жесткая конкуренция. У нас будет период, когда все будут открываться каким-то образом, все страны будут открываться, и как следствие будут готовы к большим скидкам, чем к спросу. Я думаю, что все будет на рынке – и высокие цены, и низкие цены.– Есть опасения, что в этом году будут проблемы с выдачей виз, поскольку не все страны Шенгенской зоны открываются, и может быть ужесточен порядок выдачи виз. Господин министр, что вы можете сказать про визы?– Мы поддерживаем процесс выдачи виз как можем. Я не ощущаю, что в этом году у нас будут цифры, как в 2019 году. Но наша страна в состоянии удовлетворить спрос на визы, который будет. Спрос не будет небывалым, мы не пойдем на рекорд. Он будет ниже, чем в 2019 году. Мы делаем упор на страны, которые стратегически открываем, и Россия – одна из первых, которые мы поддержим и на уровне выдачи виз. Без проблем будет выдача.– Когда начнется выдача виз?– Как только мы примем внутренние решения, подтвердим все в стране, будут даны указания посольствам и консульствам.– Грецию невозможно узнать, не посещая археологические памятники и музеи. Известно, когда они откроются?– Эта проблема волнует нас. Я думаю, что мы будем готовы в середине апреля, и тогда мы сможем предложить услуги и культурного туризма – музеи, археологические памятники, экскурсии. Мы будем готовы в мае, когда мы планируем открыться.
https://ria.ru/20200812/1575689573.html
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харис теохарис, греция, интервью

Харис Теохарис: Греция может впустить россиян и раньше 14 мая

11:00 17.03.2021 (обновлено: 11:01 17.03.2021)
 
© РИА Новости / Геннадий МельникМинистр туризма Греции Харис Теохарис
Министр туризма Греции Харис Теохарис - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Геннадий Мельник
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Греция ждет российских туристов с 14 мая, а если позволит эпидемиологическая ситуация – то и в начале мая. Для въезда понадобится или вакцинация, или отрицательный ПЦР-тест, или справка о наличии антител, при этом Афины признают российскую вакцину "Спутник V" наравне с другими европейскими, сообщил министр туризма Греции Харис Теохарис в интервью корреспонденту РИА Новости в Афинах Геннадию Мельнику. Вакцинация не является обязательной для туристов, но избавит их от ряда формальностей, отметил министр.
– Господин министр, неделю назад вы объявили о планах Греции открыть 14 мая "туристические ворота". Это действует для России? Российские туристы смогут въехать в Грецию?
– Да, действует. Мы рискуем, планируя (открытие границ – ред.) в меняющейся ситуации, но мы следим и за санитарными данными. Мы уверены, когда говорим, что в наших планах – открыть границы с Россией 14 мая. Мы подтверждаем это.
– Какие условия въезда в Грецию? Будет вакцинация обязательной или нет?
– Мы можем объяснить, как работает комплексная система открытия туризма Греции. Чтобы въехать в Грецию из России, надо или быть вакцинированным, или иметь отрицательный тест на коронавирус, или иметь антитела к коронавирусу после выздоровления.
Таким образом, не обязательно быть вакцинированным. Просто вакцинированным не требуется проходить обследование и привозить отрицательный тест на коронавирус.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
– Сейчас Греция и Евросоюз в целом признали четыре вакцины. Будете ли вы признавать российские вакцины, и будет ли действительным сертификат вакцинации российской вакциной?
– Мы очень рады, что и российская компания, которая производит вакцину "Спутник V", подала запрос в Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) о признании ее для использования, чтобы этой вакциной могли вакцинироваться и европейские граждане. Мы надеемся, что этот процесс завершится как можно быстрее, так или иначе, с уважением к медицинским правилам для признания.
Однако независимо от того, будет ли она применяться как признанная вакцина для медицинских целей, наша страна приняла решение, что для нас вакцина "Спутник V" является равной европейским вакцинам при использовании в путешествиях, чтобы турист мог въехать в нашу страну без того, чтобы проходить тестирование каждый раз, когда он летит.
– Сейчас в России выдается сертификат вакцинации, но он на русском языке.
– Его надо будет перевести. Мы будем просить, чтобы были по крайней мере на английском языке основные данные, дающие возможность проверить, что речь идет именно об этом человеке с паспортом. Вы понимаете, что невозможно иметь на границе людей, знающих все языки.
– В начале мая в России отмечается несколько праздничных дней, и россияне отправляются в путешествия, в поездки уже в конце апреля. Господин министр, считаете ли вы возможным открыть Грецию для российских туристов раньше 14 мая, то есть уже в конце апреля?
– Мы были бы очень рады сделать это, это правда. Как православные народы, вместе мы празднуем Пасху 2 мая. Но я не могу это обещать нашим российским друзьям. Потому что еще и наши медицинские работники хотели бы, чтобы мы были более осторожны с тем, каким образом мы открываем границы.
Несмотря на то, что я очень хотел бы отпраздновать вместе с нашими православными братьями в нашей стране 2 мая Пасху, это не то, что я могу обещать в данный момент.
Медицинский сотрудник во время вакцинации российским препаратом Гам Ковид Вак (Sputnik V) от коронавирусной инфекции в одной из больниц Каракаса - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
11 марта, 14:13Туризм
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– Но вы обсуждаете это?
– Мы постараемся, но сейчас я не могу обещать это. Хотелось бы, чтобы были такими хорошими и положительными результаты вакцинации, того, как идет иммунизация, чтобы мы могли позволить это. Но я не хотел бы обещать то, что мы не можем выполнить.
Все зависит от эпидемиологических данных. Наша страна уважает и своих граждан, и гостей, которые приедут, их здоровье превыше всего. Поэтому мы делаем все с осознанием безопасности и здоровья людей в нашей стране.
Туристы должны будут соблюдать все санитарные протоколы, действующие в Греции. Все, что действует для грека, действует и для иностранного туриста в нашей стране.
– Но на пляже трудно находиться в маске.
– Все так, на пляже трудно, это само собой понятно. Но в прошлом году мы видели, что санитарная система действовала, не было вспышек заболевания. В прошлом году мы были на очень хорошем уровне, санитарные правила полностью соблюдались и туристами, и профессионалами, и теми, кто работал в общественных местах.
Если мы будем следовать этим же правилам, имея три инструмента в наших руках: лучшие знания (поскольку мы лучше знаем эту болезнь), вакцину и экспресс-тест – мы можем добиться успеха и провести лето в этом году лучше.
– У вас есть еще один инструмент – солнце.
– Это верно, но оно было и в прошлом году (смеется). Я имею в виду те инструменты, которых не было в прошлом году.
– В прошлом году туризм, насколько я знаю, не оказал негативного влияния на эпидемиологическую ситуацию в Греции.
– Я вам приведу цифры. Средний уровень инфицирования на Крите в августе был 160, в сентябре – 170, в октябре – 1800. То есть после туризма началась вспышка.
– Сейчас действует ограничение на въезд в Грецию российских граждан – 500 человек в неделю. Когда планируется отменить его?
– Это ограничение должно быть отменено с открытием туризма 14 мая. Тогда это ограничение больше не будет действовать.
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10 марта, 08:00Туризм
Выходят из карантина: в каких странах снимают запреты для туристов
– Для возобновления туристического сезона должно быть решение не только Греции, но и России об открытии границ. Ведутся ли переговоры с Россией о начале туристического сезона?
– Да, мы говорим с российской стороной. Мы приветствуем недавние решения, которые разрешают полеты и въезд российских граждан в Грецию и греческих – в Россию. Мы видим, что есть ответ на все это.
Мы очень хотим, чтобы наши братья из России могли посетить нашу страну. Мы признаем "Спутник V" раньше европейского признания. Мы настроены полностью открыть наши границы с 14 мая. И я уверен, что и российская сторона сделает то, что может, чтобы помочь росту потоков путешественников между нами.
– До начала туристического сезона должно быть соглашение с авиакомпаниями, должны быть договоренности о рейсах не только между Афинами и Москвой, но и между другими городами. Когда будет соглашение о возобновлении чартерных рейсов?
– Мы планируем сделать это к 14 мая. С нашей стороны мы планируем разрешить, чтобы с 14 мая российские граждане могли въезжать к нам без ограничений. Это включает и другие аэропорты, не только Афины. Будет решение и о чартерных полетах.
– Насколько я знаю, вы планируете поехать в Москву в середине апреля. С какой целью, для подписания соглашений?
– Да. Мы хотим продвинуть обсуждение, чтобы оно шло быстрее. Это будет возможность увидеть моих коллег, иметь контакты на производственном уровне, то есть с операторами на российском рынке, чтобы рассказать им, как работает система, и что мы ожидаем от их клиентов.
– Какие у вас прогнозы на это лето?
– Это лето будет лучше, чем прошлогоднее. Я не хотел бы делать прогнозы по количеству. Определять количественные показатели, как и в прошлом году, будет ошибочной целью. Наша цель как страны туристического направления должна быть в том, чтобы дать возможность приехать путешественнику, у которого есть необходимость. В этом году мы должны говорить о необходимости путешествия после психологического давления ограничений. Каждый должен иметь возможность приехать к нам в страну и вернуться здоровым и в безопасности. Для нас это долг. И потому я считаю ошибочным обсуждать цифры в этом году.
Но мы ожидаем, что сезон будет лучше, чем в прошлом году.
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Впустят ли в Европу "с политически неправильной вакциной"
– Что будет с ценами на отдых?
– Мы не боимся проблем с ценами. Не идет речи, что у нас будут очень высокие цены. В этом году будет жесткая конкуренция. У нас будет период, когда все будут открываться каким-то образом, все страны будут открываться, и как следствие будут готовы к большим скидкам, чем к спросу. Я думаю, что все будет на рынке – и высокие цены, и низкие цены.
– Есть опасения, что в этом году будут проблемы с выдачей виз, поскольку не все страны Шенгенской зоны открываются, и может быть ужесточен порядок выдачи виз. Господин министр, что вы можете сказать про визы?
– Мы поддерживаем процесс выдачи виз как можем. Я не ощущаю, что в этом году у нас будут цифры, как в 2019 году. Но наша страна в состоянии удовлетворить спрос на визы, который будет. Спрос не будет небывалым, мы не пойдем на рекорд. Он будет ниже, чем в 2019 году. Мы делаем упор на страны, которые стратегически открываем, и Россия – одна из первых, которые мы поддержим и на уровне выдачи виз. Без проблем будет выдача.
– Когда начнется выдача виз?
– Как только мы примем внутренние решения, подтвердим все в стране, будут даны указания посольствам и консульствам.
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18 февраля, 08:00Туризм
Новые правила: как вылететь за границу и потом вернуться без проблем
– Грецию невозможно узнать, не посещая археологические памятники и музеи. Известно, когда они откроются?
– Эта проблема волнует нас. Я думаю, что мы будем готовы в середине апреля, и тогда мы сможем предложить услуги и культурного туризма – музеи, археологические памятники, экскурсии. Мы будем готовы в мае, когда мы планируем открыться.
 
Харис ТеохарисГрецияИнтервью
 
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