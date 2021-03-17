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В Черное море зашел корабль НАТО
В Черное море зашел корабль НАТО
В Черное море вошел испанский фрегат Méndez Núñez, сообщили в Национальном центре управления обороной. За ним следят российские военные. РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T13:07
2021-03-17T13:07
2021-03-17T14:20
черное море
черноморский флот вмф россии
испания
в мире
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. В Черное море вошел испанский фрегат Méndez Núñez, сообщили в Национальном центре управления обороной. За ним следят российские военные.В пятницу в акваторию заходил другой испанский фрегат — "Кристобаль Колон".Корабли стран НАТО периодически курсируют в Черном море. Так, в январе там появлялись два американских эсминца "Портер" и "Дональд Кук", в альянсе объясняли это "наращиванием военной мощи" России. В ответ Москва провела учения, которые включали в себя морской бой.В России неоднократно заявляли, что присутствие военных из других регионов не способствует стабильности.Конвенция Монтре, подписанная в 1936 году, ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. Также документ предусматривает, что в акватории одновременно могут находиться до девяти таких кораблей общим тоннажем не более 30 тысяч тонн.
https://ria.ru/20210315/korabli-1601366776.html
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черное море, черноморский флот вмф россии, испания, в мире