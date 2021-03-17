https://ria.ru/20210317/buzova-1601533693.html

Бузова заинтриговала поклонников снимком кабинета гинеколога

Бузова заинтриговала поклонников снимком кабинета гинеколога

Певица и телеведущая Ольга Бузова заинтриговала пользователей, разместив в сторис Instagram фотографию двери кабинета гинеколога. РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T02:40

2021-03-17T02:40

2021-03-17T02:40

давид манукян (dava)

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ольга бузова

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Певица и телеведущая Ольга Бузова заинтриговала пользователей, разместив в сторис Instagram фотографию двери кабинета гинеколога.К снимку Бузова прикрепила изображение с нарисованным малышом на фоне сердца и эмодзи в виде рук, сложенных в молитве. Таким образом 35-летняя телеведущая намекнула то ли на беременность, то ли на ее планирование. В комментариях под последней публикацией поклонники попытались выяснить это. "Оля, а ты что – беременная? А кто отец?", "Ольга, ты беременна? Что значит последняя сторис? Дай бог тебе ребеночка", – написали некоторые пользователи.В конце января Бузова объявила, что рассталась с видеоблогером Давидом Манукяном (Давой) после почти двух лет отношений. "Нас больше нет. Я свободная девушка", – сообщила тогда она.Позже телеведущая опубликовала переписку с бывшим бойфрендом, дав понять, что в последнее время отношения у них были напряженными. "Может, пора твоей маме рассказать, какое ты чудовище на самом деле. Как ты меня бьешь, плюешь в лицо и как оскорбляешь", — писала Бузова молодому человеку.Давид Манукян долгое время публично не обсуждал эту ситуацию, но в итоге высказался. "К сожалению, это жизнь. И все, что начинается, может и закончиться", — прокомментировал он расставание в эфире телеканала "Россия 1".Причина разрыва пары до сих пор неизвестна. Однако ранее СМИ писали, что на дне рождения телеведущей, который она отметила 20 января, произошел скандал. Бузова и Манукян начали выяснять отношения на глазах гостей, когда возлюбленный певицы устроил для нее салют. Тогда сообщалось, что Ольга разозлилась на него за сильное опоздание.

https://ria.ru/20210309/buzova-1600441419.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

давид манукян (dava), шоу-бизнес, знаменитости, звезды, беременность, ольга бузова