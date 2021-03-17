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Шоубиз
https://ria.ru/20210317/buzova-1601533693.html
Бузова заинтриговала поклонников снимком кабинета гинеколога
Бузова заинтриговала поклонников снимком кабинета гинеколога
Певица и телеведущая Ольга Бузова заинтриговала пользователей, разместив в сторис Instagram фотографию двери кабинета гинеколога. РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T02:40
2021-03-17T02:40
давид манукян (dava)
шоубиз
шоу-бизнес
знаменитости
звезды
беременность
ольга бузова
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Певица и телеведущая Ольга Бузова заинтриговала пользователей, разместив в сторис Instagram фотографию двери кабинета гинеколога.К снимку Бузова прикрепила изображение с нарисованным малышом на фоне сердца и эмодзи в виде рук, сложенных в молитве. Таким образом 35-летняя телеведущая намекнула то ли на беременность, то ли на ее планирование. В комментариях под последней публикацией поклонники попытались выяснить это. "Оля, а ты что – беременная? А кто отец?", "Ольга, ты беременна? Что значит последняя сторис? Дай бог тебе ребеночка", – написали некоторые пользователи.В конце января Бузова объявила, что рассталась с видеоблогером Давидом Манукяном (Давой) после почти двух лет отношений. "Нас больше нет. Я свободная девушка", – сообщила тогда она.Позже телеведущая опубликовала переписку с бывшим бойфрендом, дав понять, что в последнее время отношения у них были напряженными. "Может, пора твоей маме рассказать, какое ты чудовище на самом деле. Как ты меня бьешь, плюешь в лицо и как оскорбляешь", — писала Бузова молодому человеку.Давид Манукян долгое время публично не обсуждал эту ситуацию, но в итоге высказался. "К сожалению, это жизнь. И все, что начинается, может и закончиться", — прокомментировал он расставание в эфире телеканала "Россия 1".Причина разрыва пары до сих пор неизвестна. Однако ранее СМИ писали, что на дне рождения телеведущей, который она отметила 20 января, произошел скандал. Бузова и Манукян начали выяснять отношения на глазах гостей, когда возлюбленный певицы устроил для нее салют. Тогда сообщалось, что Ольга разозлилась на него за сильное опоздание.
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Новости
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давид манукян (dava), шоу-бизнес, знаменитости, звезды, беременность, ольга бузова

Бузова заинтриговала поклонников снимком кабинета гинеколога

02:40 17.03.2021
 
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Певица и телеведущая Ольга Бузова заинтриговала пользователей, разместив в сторис Instagram фотографию двери кабинета гинеколога.
© Фото : buzova86Скрин сторис из инстаграма Ольги Бузовой
Скрин сторис из инстаграма Ольги Бузовой - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© Фото : buzova86
Скрин сторис из инстаграма Ольги Бузовой
К снимку Бузова прикрепила изображение с нарисованным малышом на фоне сердца и эмодзи в виде рук, сложенных в молитве. Таким образом 35-летняя телеведущая намекнула то ли на беременность, то ли на ее планирование.
В комментариях под последней публикацией поклонники попытались выяснить это. "Оля, а ты что – беременная? А кто отец?", "Ольга, ты беременна? Что значит последняя сторис? Дай бог тебе ребеночка", – написали некоторые пользователи.
В конце января Бузова объявила, что рассталась с видеоблогером Давидом Манукяном (Давой) после почти двух лет отношений. "Нас больше нет. Я свободная девушка", – сообщила тогда она.
Позже телеведущая опубликовала переписку с бывшим бойфрендом, дав понять, что в последнее время отношения у них были напряженными. "Может, пора твоей маме рассказать, какое ты чудовище на самом деле. Как ты меня бьешь, плюешь в лицо и как оскорбляешь", — писала Бузова молодому человеку.
Давид Манукян долгое время публично не обсуждал эту ситуацию, но в итоге высказался. "К сожалению, это жизнь. И все, что начинается, может и закончиться", — прокомментировал он расставание в эфире телеканала "Россия 1".
Причина разрыва пары до сих пор неизвестна. Однако ранее СМИ писали, что на дне рождения телеведущей, который она отметила 20 января, произошел скандал. Бузова и Манукян начали выяснять отношения на глазах гостей, когда возлюбленный певицы устроил для нее салют. Тогда сообщалось, что Ольга разозлилась на него за сильное опоздание.
Ольга Бузова - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
9 марта, 13:12Шоубиз
Ольга Бузова напугала поклонников снимком с "прилепленной" головой
 
ШоубизДавид Манукян (Dava)Шоу-бизнесЗнаменитостизвездыбеременностьОльга Бузова
 
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