Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20210317/bts-1601609197.html
BTS включили в книгу рекордов Гиннесса за клип к треку "Dynamite"
BTS включили в книгу рекордов Гиннесса за клип к треку "Dynamite"
Участников южнокорейской группы BTS официально включили в книгу рекордов Гиннесса за их хит 2020 года — клип "Dynamite", сообщила организации в твиттере. РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T15:19
2021-03-17T15:19
музыка
новости культуры
youtube
культура
bts
книга рекордов гиннесса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574807094_0:187:2916:1828_1920x0_80_0_0_ef438538fd7f3d9871a932d49e87e329.jpg
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Участников южнокорейской группы BTS официально включили в книгу рекордов Гиннесса за их хит 2020 года — клип "Dynamite", сообщила организации в твиттере. "Группа BTS установила рекорд по количеству одновременных просмотров музыкального видео на YouTube с момента премьеры. Клип "Dynamite" смотрели более трех миллионов зрителей", — говорится в сообщении. В издании NME подчеркивают, хотя клип вышел в августе прошлого года, представителям книги рекордов Гиннесса пришлось дождаться официального подтверждения от YouTube о количестве просмотров, чтобы объявить об этом достижении по всем правилам. В прошлом году в книге рекордов также подтвердили, что "Dynamite" установил рекорд еще по количеству просмотров на YouTube за первые 24 часа. За сутки ролик набрал 101,1 миллиона просмотров (сейчас у него 929 миллионов просмотров. — Прим. ред.). Таким образом участникам BTS удалось обойти предыдущих рекордсменов — вокалисток из K-pop группы Blackpink и их хит "How You Like That", который двумя месяцами ранее получил 86,3 миллиона просмотров за 24 часа.
https://ria.ru/20210220/bts-1598353596.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574807094_122:0:2851:2047_1920x0_80_0_0_0987e908bc3bdb7f0577f00717caeaa2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
музыка, новости культуры, youtube, bts, книга рекордов гиннесса

BTS включили в книгу рекордов Гиннесса за клип к треку "Dynamite"

15:19 17.03.2021
 
© AP Photo / Invision/Jordan StraussУчастники группы BTS
Участники группы BTS - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Участников южнокорейской группы BTS официально включили в книгу рекордов Гиннесса за их хит 2020 года — клип "Dynamite", сообщила организации в твиттере.
"Группа BTS установила рекорд по количеству одновременных просмотров музыкального видео на YouTube с момента премьеры. Клип "Dynamite" смотрели более трех миллионов зрителей", — говорится в сообщении.
В издании NME подчеркивают, хотя клип вышел в августе прошлого года, представителям книги рекордов Гиннесса пришлось дождаться официального подтверждения от YouTube о количестве просмотров, чтобы объявить об этом достижении по всем правилам.
В прошлом году в книге рекордов также подтвердили, что "Dynamite" установил рекорд еще по количеству просмотров на YouTube за первые 24 часа. За сутки ролик набрал 101,1 миллиона просмотров (сейчас у него 929 миллионов просмотров. — Прим. ред.). Таким образом участникам BTS удалось обойти предыдущих рекордсменов — вокалисток из K-pop группы Blackpink и их хит "How You Like That", который двумя месяцами ранее получил 86,3 миллиона просмотров за 24 часа.
Кадр из фильма BTS: Разбей тишину: Фильм - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
20 февраля, 15:48Культура
BTS снова возглавили список самых упоминаемых музыкантов в Twitter
 
КультураМузыкаНовости культурыYouTubeBTSКнига рекордов Гиннесса
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:42РБК: рыбаки предупредили о подорожании самой дешевой рыбы
04:09Стоит ли бояться магнитиков на холодильнике?
04:09Ученые: пожилые люди имеют больше шансов повторно заразиться COVID-19
03:57Водитель грузовика, попавший в ДТП с автобусом в Приморье, был трезв
03:27Последнюю подлодку серии "Варшавянка" передадут ТОФ в 2024 году
03:23Врачи дали советы, как защитить себя в сезон аллергий
03:19Крым обратится в ООН из-за водной блокады
03:18Специалист объяснил, как бытовые приборы шпионят за людьми
03:15Болгары встали на сторону России в вопросе Крыма
03:15Мошенники придумали новую схему обмана россиян
03:11Источник рассказал об отправке на ремонт блока "Фрегат" с космодрома Куру
03:07Доклад: ЦРУ вербовало карателей из латышского легиона СС
03:00Астрономы обнаружили миллиарды карликовых галактик в космической паутине
02:58В посольстве России заявили об угрозе обрушения отношений с США
02:48Антонов вылетит для консультаций в Москву 20 марта
02:48На Украине назвали критическое последствие запуска "Северного потока — 2"
02:38Орловского чиновника удивил отказ граждан работать за 15 тысяч рублей
02:36Жителя Владивостока осудили за "минирование" университета
02:26Bloomberg: Apple планирует представить в апреле новые модели iPad
02:18Историк рассказал о договоре, после которого начались репрессии в Польше
Лента новостейМолния