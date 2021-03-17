https://ria.ru/20210317/bts-1601609197.html

BTS включили в книгу рекордов Гиннесса за клип к треку "Dynamite"

BTS включили в книгу рекордов Гиннесса за клип к треку "Dynamite"

Участников южнокорейской группы BTS официально включили в книгу рекордов Гиннесса за их хит 2020 года — клип "Dynamite", сообщила организации в твиттере. РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T15:19

2021-03-17T15:19

2021-03-17T15:19

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Участников южнокорейской группы BTS официально включили в книгу рекордов Гиннесса за их хит 2020 года — клип "Dynamite", сообщила организации в твиттере. "Группа BTS установила рекорд по количеству одновременных просмотров музыкального видео на YouTube с момента премьеры. Клип "Dynamite" смотрели более трех миллионов зрителей", — говорится в сообщении. В издании NME подчеркивают, хотя клип вышел в августе прошлого года, представителям книги рекордов Гиннесса пришлось дождаться официального подтверждения от YouTube о количестве просмотров, чтобы объявить об этом достижении по всем правилам. В прошлом году в книге рекордов также подтвердили, что "Dynamite" установил рекорд еще по количеству просмотров на YouTube за первые 24 часа. За сутки ролик набрал 101,1 миллиона просмотров (сейчас у него 929 миллионов просмотров. — Прим. ред.). Таким образом участникам BTS удалось обойти предыдущих рекордсменов — вокалисток из K-pop группы Blackpink и их хит "How You Like That", который двумя месяцами ранее получил 86,3 миллиона просмотров за 24 часа.

https://ria.ru/20210220/bts-1598353596.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, новости культуры, youtube, bts, книга рекордов гиннесса