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Культура
https://ria.ru/20200824/rekord-1576223408.html
Клип BTS установил двойной рекорд на YouTube по количеству просмотров
Новый клип южнокорейской группы BTS, вышедший в эту пятницу, на англоязычный трек "Dynamite" побил рекорд по количеству просмотров на YouTube за первые 24 часа, РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T13:07
2020-08-24T13:07
шоу-бизнес
культура
bts
музыка
новости культуры
youtube
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<strong>МОСКВА, 24 авг —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Новый клип южнокорейской группы BTS, вышедший в эту пятницу, на англоязычный трек "Dynamite" побил рекорд по количеству просмотров на YouTube за первые 24 часа, <a href="https://www.nme.com/news/music/bts-break-record-for-most-youtube-views-in-24-hours-with-dynamite-2735625" target="_blank">сообщает</a> NME.За это время ролик набрал 101,1 миллиона просмотров (сейчас у него почти 175 миллионов просмотров). Таким образом участникам BTS удалось обойти предыдущих рекордсменов — вокалисток из K-pop группы Blackpink и их хит "How You Like That", который в конце июня <a href="https://ria.ru/20200629/1573613596.html" target="_blank">получил</a> 86,3 миллиона просмотров за 24 часа.В NME отмечают, что "Dynamite" — первое видео в истории YouTube, заработавшее более ста миллионов просмотров за первые сутки с момента релиза.Это не первый раз, когда BTS устанавливают рекорды. Впервые они покорили Сеть в 2018-м году с клипом на трек "Idol", который набрал 45,9 миллионов просмотров за 24 часа. Затем в 2019-м году их совместная коллаборация с певицей Холзи "Boy with luv" собрала 74,6 миллиона просмотров за такое же время. В красочном ролике участники танцуют в различных декорациях: в спальне, закусочной, музыкальном магазине — перед тем, как собраться всем вместе на одной локации и продемонстрировать отточенную хореографию.О выходе этого трека K-pop группа <a href="https://ria.ru/20200727/1574975646.html" target="_blank">объявила</a> в конце июля. Тогда же участники сообщили, что она войдет в их новый альбом, релиз которого состоится ближе к концу этого года.
https://ria.ru/20200723/1574770620.html
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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шоу-бизнес, bts, музыка, новости культуры, youtube

Клип BTS установил двойной рекорд на YouTube по количеству просмотров

13:07 24.08.2020
9430
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Новый клип южнокорейской группы BTS, вышедший в эту пятницу, на англоязычный трек "Dynamite" побил рекорд по количеству просмотров на YouTube за первые 24 часа, сообщает NME.
За это время ролик набрал 101,1 миллиона просмотров (сейчас у него почти 175 миллионов просмотров). Таким образом участникам BTS удалось обойти предыдущих рекордсменов — вокалисток из K-pop группы Blackpink и их хит "How You Like That", который в конце июня получил 86,3 миллиона просмотров за 24 часа.
В NME отмечают, что "Dynamite" — первое видео в истории YouTube, заработавшее более ста миллионов просмотров за первые сутки с момента релиза.
Это не первый раз, когда BTS устанавливают рекорды. Впервые они покорили Сеть в 2018-м году с клипом на трек "Idol", который набрал 45,9 миллионов просмотров за 24 часа. Затем в 2019-м году их совместная коллаборация с певицей Холзи "Boy with luv" собрала 74,6 миллиона просмотров за такое же время.
В красочном ролике участники танцуют в различных декорациях: в спальне, закусочной, музыкальном магазине — перед тем, как собраться всем вместе на одной локации и продемонстрировать отточенную хореографию.
О выходе этого трека K-pop группа объявила в конце июля. Тогда же участники сообщили, что она войдет в их новый альбом, релиз которого состоится ближе к концу этого года.
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