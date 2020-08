https://ria.ru/20200824/rekord-1576223408.html

Клип BTS установил двойной рекорд на YouTube по количеству просмотров

Новый клип южнокорейской группы BTS, вышедший в эту пятницу, на англоязычный трек "Dynamite" побил рекорд по количеству просмотров на YouTube за первые 24 часа, РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T13:07

<strong>МОСКВА, 24 авг —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Новый клип южнокорейской группы BTS, вышедший в эту пятницу, на англоязычный трек "Dynamite" побил рекорд по количеству просмотров на YouTube за первые 24 часа, <a href="https://www.nme.com/news/music/bts-break-record-for-most-youtube-views-in-24-hours-with-dynamite-2735625" target="_blank">сообщает</a> NME.За это время ролик набрал 101,1 миллиона просмотров (сейчас у него почти 175 миллионов просмотров). Таким образом участникам BTS удалось обойти предыдущих рекордсменов — вокалисток из K-pop группы Blackpink и их хит "How You Like That", который в конце июня <a href="https://ria.ru/20200629/1573613596.html" target="_blank">получил</a> 86,3 миллиона просмотров за 24 часа.В NME отмечают, что "Dynamite" — первое видео в истории YouTube, заработавшее более ста миллионов просмотров за первые сутки с момента релиза.Это не первый раз, когда BTS устанавливают рекорды. Впервые они покорили Сеть в 2018-м году с клипом на трек "Idol", который набрал 45,9 миллионов просмотров за 24 часа. Затем в 2019-м году их совместная коллаборация с певицей Холзи "Boy with luv" собрала 74,6 миллиона просмотров за такое же время. В красочном ролике участники танцуют в различных декорациях: в спальне, закусочной, музыкальном магазине — перед тем, как собраться всем вместе на одной локации и продемонстрировать отточенную хореографию.О выходе этого трека K-pop группа <a href="https://ria.ru/20200727/1574975646.html" target="_blank">объявила</a> в конце июля. Тогда же участники сообщили, что она войдет в их новый альбом, релиз которого состоится ближе к концу этого года.

