https://ria.ru/20210316/zakon-1601484382.html

Госдума приняла закон, регулирующий просветительскую деятельность

Госдума приняла закон, регулирующий просветительскую деятельность

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон, которым закрепляется понятие "просветительская деятельность" в законе об образовании в РФ. РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T14:51

2021-03-16T14:51

2021-03-16T16:18

госдума рф

вячеслав никонов

образование - общество

общество

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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон, которым закрепляется понятие "просветительская деятельность" в законе об образовании в РФ.Законопроект о просветительской деятельности в Госдуму внесли депутаты и сенаторы. Проектом вводится понятие "просветительская деятельность", под которой следует понимать осуществляемую вне образовательных программ деятельность, направленную на распространение знаний и навыков "в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов".Авторы инициативы также предлагают запретить использовать просветительскую деятельность "для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов".Предлагается наделить федеральные органы власти в сфере образования полномочиями по выдаче заключений образовательным организациям для координации их участия в международном сотрудничестве. В пояснительной записке говорится, что такая мера позволит не допустить "негативное иностранное вмешательство в образовательный процесс". Предусмотрено, что заключение образовательными организациями договоров по вопросам образования с иностранными организациями и гражданами (кроме договоров об оказании образовательных услуг иностранным гражданам) "осуществляется при наличии заключения Минобрнауки России или Минпросвещения России". При этом федеральным государственным образовательным организациям, находящимся в ведении федеральных государственных органов, заключение выдается федеральным государственным органом, в ведении которого находятся соответствующие образовательные организации.Ожидается, что до 1 сентября 2022 года образовательные организации должны будут получить указанные заключения на заключенные ими до дня вступления законопроекта в силу договоры по вопросам образования с иностранными организациями и гражданами.Как ранее отметил глава думского комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов, обсуждение проекта после первого чтения вызвало широкий общественный резонанс. При этом в большинстве случаев обсуждение законопроекта "не имеет никакого отношения к тому, что там написано".Поправкой ко второму чтению уточнено положение, касающееся научно-методического обеспечения деятельности образовательных учреждений. По словам Никонова, поправка предлагает министерству образования определить "круг тех организаций, которые могут заниматься методической работой в отношении нашей школы".Одобрена поправка, согласно которой просветительскую деятельность осуществляют не только органы государственной власти, иные государственные органы и органы местного самоуправления, но и уполномоченные ими организации и "физические лица, индивидуальные предприниматели и юридические лица, при соблюдении требований, предусмотренных настоящим федеральным законом".Уточняется, что федеральный закон вступает в силу с 1 июня 2021 года.

https://ria.ru/20210315/nauka-1601379927.html

https://ria.ru/20210216/zarplata-1597733626.html

https://ria.ru/20210202/obrazovanie-1595707884.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, вячеслав никонов, образование - общество, общество