https://ria.ru/20210316/zaderzhanie-1601401201.html

В Петербурге задержали мужчину, напавшего на три финансовые организации

В Петербурге задержали мужчину, напавшего на три финансовые организации

Полицейские задержали подозреваемого, напавшего с оружием на три финансовые организации в понедельник в Санкт-Петербурге, сообщает официальный представитель МВД РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T00:48

2021-03-16T00:48

2021-03-16T00:48

россия

ирина волк

москва

владикавказ

санкт-петербург

происшествия

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Полицейские задержали подозреваемого, напавшего с оружием на три финансовые организации в понедельник в Санкт-Петербурге, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.Она отметила, что утром неизвестный зашел в помещение микрофинансовой организации и, угрожая сотрудникам ножом, забрал около 20 тысяч рублей. Чуть позже, днем, он пришел в банк на улице Ефимова и похитил около пяти тысяч рублей "под угрозой предмета, похожего на пистолет". Еще спустя два часа мужчина напал с пистолетом на офис еще одной микрофинансовой организации и забрал две тысячи рублей.Как выяснилось, мужчину уже искали за такое же преступление, совершенное на прошлой неделе. 11 марта два человека пришли в помещение микрофинансковой организации на Сенной площади с "предметом, похожим на нож", и забрали примерно 50 тысяч рублей. После этого следователи возбудили дело по статье УК РФ "Разбой".Волк подчеркнула, что сначала задержали соучастника преступления, совершенного 11 марта. Его нашли в квартире в Ленинградской области. Чуть позднее задержали и второго фигуранта, который напал на организации в понедельник. Оба мужчины - 22-летние уроженцы Владикавказа."В настоящее время сообщники доставлены в территориальный отдел полиции для проведения процессуальных действий", - заключила официальный представитель МВД России.

https://ria.ru/20210315/arest-1601288202.html

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россия, ирина волк, москва, владикавказ, санкт-петербург, происшествия