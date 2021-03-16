https://ria.ru/20210316/velikobritaniya-1601462823.html
В Кремле прокомментируют оборонную стратегию Британии после ее объявления
В Кремле прокомментируют оборонную стратегию Британии после ее объявления
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать новую оборонную стратегию Британии, подчеркнув, что необходимо дождаться ее объявления и... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T13:15
2021-03-16T13:15
2021-03-16T13:15
борис джонсон
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать новую оборонную стратегию Британии, подчеркнув, что необходимо дождаться ее объявления и приступить к анализу.Журналисты во вторник попросили представителя Кремля прокомментировать планы Великобритании по увеличению числа ядерных боеголовок на 40%, которые, согласно информации газеты The Guardian, содержатся в новой стратегии оборонной и внешней политики страны, которую должен представить премьер Борис Джонсон."Это слишком серьезная субстанция, чтобы судить о ней по публикациям в газете, даже в такой уважаемой газете как Guardian. Поэтому мы все-таки предпочитаем дождаться объявления этой стратегии и затем уже приступить к ее анализу", - заявил Песков.Пересмотреть положения стратегии премьер-министр Джонсон решил в феврале 2020 года. В работе участвовали правительственные и неправительственные эксперты в области внешней политики, национальной безопасности, специалисты в области глобальных вызовов и угроз. Это самый масштабный пересмотр национальных стратегий с момента окончания холодной войны. Исследование включает оценку боеспособности вооруженных сил, а также уровень подготовки спецслужб.Основные положения стратегии премьер огласил в ноябре 2020 года, полностью 100-страничный документ о внешнеполитическом курсе Британии на ближайшие 30 лет будет опубликован во вторник, представит его Джонсон.Как следует из материалов канцелярии британского правительства, опубликованных перед публикацией документа, новая стратегия оборонной и внешней политики Британии будет предусматривать повышение военных расходов, перемещение фокуса на Индо-Тихоокеанский регион и поддержку либерального миропорядка.
https://ria.ru/20201023/shvetsiya-1581242014.html
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борис джонсон, дмитрий песков, великобритания, в мире
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
не стал комментировать новую оборонную стратегию Британии, подчеркнув, что необходимо дождаться ее объявления и приступить к анализу.
Журналисты во вторник попросили представителя Кремля прокомментировать планы Великобритании
по увеличению числа ядерных боеголовок на 40%, которые, согласно информации газеты The Guardian, содержатся в новой стратегии оборонной и внешней политики страны, которую должен представить премьер Борис Джонсон
.
"Это слишком серьезная субстанция, чтобы судить о ней по публикациям в газете, даже в такой уважаемой газете как Guardian. Поэтому мы все-таки предпочитаем дождаться объявления этой стратегии и затем уже приступить к ее анализу", - заявил Песков.
Пересмотреть положения стратегии премьер-министр Джонсон решил в феврале 2020 года. В работе участвовали правительственные и неправительственные эксперты в области внешней политики, национальной безопасности, специалисты в области глобальных вызовов и угроз. Это самый масштабный пересмотр национальных стратегий с момента окончания холодной войны. Исследование включает оценку боеспособности вооруженных сил, а также уровень подготовки спецслужб.
Основные положения стратегии премьер огласил в ноябре 2020 года, полностью 100-страничный документ о внешнеполитическом курсе Британии на ближайшие 30 лет будет опубликован во вторник, представит его Джонсон.
Как следует из материалов канцелярии британского правительства, опубликованных перед публикацией документа, новая стратегия оборонной и внешней политики Британии будет предусматривать повышение военных расходов, перемещение фокуса на Индо-Тихоокеанский регион и поддержку либерального миропорядка.