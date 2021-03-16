https://ria.ru/20210316/velikobritaniya-1601462823.html

В Кремле прокомментируют оборонную стратегию Британии после ее объявления

В Кремле прокомментируют оборонную стратегию Британии после ее объявления

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать новую оборонную стратегию Британии, подчеркнув, что необходимо дождаться ее объявления и... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T13:15

2021-03-16T13:15

2021-03-16T13:15

борис джонсон

дмитрий песков

великобритания

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597683096_0:224:2998:1910_1920x0_80_0_0_5a2c8b4934097012656b8533ef0ffc46.jpg

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать новую оборонную стратегию Британии, подчеркнув, что необходимо дождаться ее объявления и приступить к анализу.Журналисты во вторник попросили представителя Кремля прокомментировать планы Великобритании по увеличению числа ядерных боеголовок на 40%, которые, согласно информации газеты The Guardian, содержатся в новой стратегии оборонной и внешней политики страны, которую должен представить премьер Борис Джонсон."Это слишком серьезная субстанция, чтобы судить о ней по публикациям в газете, даже в такой уважаемой газете как Guardian. Поэтому мы все-таки предпочитаем дождаться объявления этой стратегии и затем уже приступить к ее анализу", - заявил Песков.Пересмотреть положения стратегии премьер-министр Джонсон решил в феврале 2020 года. В работе участвовали правительственные и неправительственные эксперты в области внешней политики, национальной безопасности, специалисты в области глобальных вызовов и угроз. Это самый масштабный пересмотр национальных стратегий с момента окончания холодной войны. Исследование включает оценку боеспособности вооруженных сил, а также уровень подготовки спецслужб.Основные положения стратегии премьер огласил в ноябре 2020 года, полностью 100-страничный документ о внешнеполитическом курсе Британии на ближайшие 30 лет будет опубликован во вторник, представит его Джонсон.Как следует из материалов канцелярии британского правительства, опубликованных перед публикацией документа, новая стратегия оборонной и внешней политики Британии будет предусматривать повышение военных расходов, перемещение фокуса на Индо-Тихоокеанский регион и поддержку либерального миропорядка.

https://ria.ru/20201023/shvetsiya-1581242014.html

https://ria.ru/20200618/1573147341.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

борис джонсон, дмитрий песков, великобритания, в мире