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В Кремле прокомментируют оборонную стратегию Британии после ее объявления
В Кремле прокомментируют оборонную стратегию Британии после ее объявления
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать новую оборонную стратегию Британии, подчеркнув, что необходимо дождаться ее объявления и... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T13:15
2021-03-16T13:15
борис джонсон
дмитрий песков
великобритания
в мире
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать новую оборонную стратегию Британии, подчеркнув, что необходимо дождаться ее объявления и приступить к анализу.Журналисты во вторник попросили представителя Кремля прокомментировать планы Великобритании по увеличению числа ядерных боеголовок на 40%, которые, согласно информации газеты The Guardian, содержатся в новой стратегии оборонной и внешней политики страны, которую должен представить премьер Борис Джонсон."Это слишком серьезная субстанция, чтобы судить о ней по публикациям в газете, даже в такой уважаемой газете как Guardian. Поэтому мы все-таки предпочитаем дождаться объявления этой стратегии и затем уже приступить к ее анализу", - заявил Песков.Пересмотреть положения стратегии премьер-министр Джонсон решил в феврале 2020 года. В работе участвовали правительственные и неправительственные эксперты в области внешней политики, национальной безопасности, специалисты в области глобальных вызовов и угроз. Это самый масштабный пересмотр национальных стратегий с момента окончания холодной войны. Исследование включает оценку боеспособности вооруженных сил, а также уровень подготовки спецслужб.Основные положения стратегии премьер огласил в ноябре 2020 года, полностью 100-страничный документ о внешнеполитическом курсе Британии на ближайшие 30 лет будет опубликован во вторник, представит его Джонсон.Как следует из материалов канцелярии британского правительства, опубликованных перед публикацией документа, новая стратегия оборонной и внешней политики Британии будет предусматривать повышение военных расходов, перемещение фокуса на Индо-Тихоокеанский регион и поддержку либерального миропорядка.
https://ria.ru/20201023/shvetsiya-1581242014.html
https://ria.ru/20200618/1573147341.html
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борис джонсон, дмитрий песков, великобритания, в мире

В Кремле прокомментируют оборонную стратегию Британии после ее объявления

13:15 16.03.2021
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать новую оборонную стратегию Британии, подчеркнув, что необходимо дождаться ее объявления и приступить к анализу.
Журналисты во вторник попросили представителя Кремля прокомментировать планы Великобритании по увеличению числа ядерных боеголовок на 40%, которые, согласно информации газеты The Guardian, содержатся в новой стратегии оборонной и внешней политики страны, которую должен представить премьер Борис Джонсон.
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"Это слишком серьезная субстанция, чтобы судить о ней по публикациям в газете, даже в такой уважаемой газете как Guardian. Поэтому мы все-таки предпочитаем дождаться объявления этой стратегии и затем уже приступить к ее анализу", - заявил Песков.
Пересмотреть положения стратегии премьер-министр Джонсон решил в феврале 2020 года. В работе участвовали правительственные и неправительственные эксперты в области внешней политики, национальной безопасности, специалисты в области глобальных вызовов и угроз. Это самый масштабный пересмотр национальных стратегий с момента окончания холодной войны. Исследование включает оценку боеспособности вооруженных сил, а также уровень подготовки спецслужб.
Основные положения стратегии премьер огласил в ноябре 2020 года, полностью 100-страничный документ о внешнеполитическом курсе Британии на ближайшие 30 лет будет опубликован во вторник, представит его Джонсон.
Как следует из материалов канцелярии британского правительства, опубликованных перед публикацией документа, новая стратегия оборонной и внешней политики Британии будет предусматривать повышение военных расходов, перемещение фокуса на Индо-Тихоокеанский регион и поддержку либерального миропорядка.
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Борис ДжонсонДмитрий ПесковВеликобританияВ мире
 
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