Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210316/ustanovka-1601556618.html
Эксперт предрек рост "серого" рынка при установке российского ПО на Apple
Эксперт предрек рост "серого" рынка при установке российского ПО на Apple
Возможность первоначального выбора при установке софта при запуске устройства Apple может привести к росту стоимости продукции компании в России, что приведет к РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T21:30
2021-03-16T21:30
apple iphone
apple
сша
технологии
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155887/85/1558878585_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cfadaf36c8470ca65ca50a6e09d48c96.jpg
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Возможность первоначального выбора при установке софта при запуске устройства Apple может привести к росту стоимости продукции компании в России, что приведет к увеличению "серого" рынка устройств, заявил РИА Новости советник президента Центра стратегических разработок Алексей Рябов.Ранее во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на источник сообщила, что американская компания Apple согласовала с Минцифры РФ установку российских приложений на устройствах при их активации. По словам источника издания, при первом включении устройства Apple, купленного в России, пользователь увидит диалоговое окно, где ему по умолчанию будет предложено установить приложения из утвержденного правительством списка. При этом от установки можно будет отказаться, убрав галочки напротив тех или иных приложений."Представляется, что обеспечение процедур по предустановке отечественного софта могло скорректировать бизнес-модель Apple в части работы с программным обеспечением, а также в части реализации товаров компании на территории страны. В случае, если указанные мероприятия отразятся на стоимости продукции в России, следует ожидать увеличение "серого рынка", то есть продажи товаров, ввезенных в страну, но не прошедших соответствующие процедуры сертификации для страны", - считает Рябов.Эксперт отметил, что вместе с этим законом о предустановке был предусмотрен переходный период больше чем в год, в течение которого правительство, Apple и компании-разработчики софта, предустановка которого обязательна, имели возможность выработать модель работы, которая бы финансово не отразилась на поклонниках продукции Apple в России. "В противном случае есть риск увеличения продаж, к примеру, "серых" iPhone, ввезенных с территории Европейского союза или США, и не сертифицированных в России, в связи с их более низкой стоимостью", - пояснил он.Рябов пояснил, что Apple, как и другие крупные мировые IT-игроки, выстраивает структуру бизнеса исходя из принципа экосистемности. "В этой связи договоренность Apple и правительства о реализации требований упомянутого закона позволит отечественным программам более эффективно встроиться в экосистему компании и обеспечить равную конкуренцию на старте борьбы за пользователя", - резюмировал эксперт.В декабре в РФ был принят закон, по которому с 1 апреля будет запрещено продавать в России отдельные виды технически сложных товаров без предустановки предписанного правительством российского ПО. А в начале января правительство утвердило перечень российских программ для предустановки на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и "умные" телевизоры. В их числе - популярные поисковики, интернет-браузеры, почтовые сервисы, соцсети, антивирусное ПО, онлайн-кинотеатры и другие виды программного обеспечения.
https://ria.ru/20210315/poiskovik-1601365824.html
https://ria.ru/20210106/gadzhety-1592155798.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155887/85/1558878585_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9118afb3cb4c307b91e0852302f8c87b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
apple iphone, apple, сша, технологии, экономика

Эксперт предрек рост "серого" рынка при установке российского ПО на Apple

21:30 16.03.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСтарт продаж новых iPhone в России
Старт продаж новых iPhone в России - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Возможность первоначального выбора при установке софта при запуске устройства Apple может привести к росту стоимости продукции компании в России, что приведет к увеличению "серого" рынка устройств, заявил РИА Новости советник президента Центра стратегических разработок Алексей Рябов.
Ранее во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на источник сообщила, что американская компания Apple согласовала с Минцифры РФ установку российских приложений на устройствах при их активации. По словам источника издания, при первом включении устройства Apple, купленного в России, пользователь увидит диалоговое окно, где ему по умолчанию будет предложено установить приложения из утвержденного правительством списка. При этом от установки можно будет отказаться, убрав галочки напротив тех или иных приложений.
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
15 марта, 18:11
В Минцифры разъяснили порядок установки российского поисковика на гаджеты
"Представляется, что обеспечение процедур по предустановке отечественного софта могло скорректировать бизнес-модель Apple в части работы с программным обеспечением, а также в части реализации товаров компании на территории страны. В случае, если указанные мероприятия отразятся на стоимости продукции в России, следует ожидать увеличение "серого рынка", то есть продажи товаров, ввезенных в страну, но не прошедших соответствующие процедуры сертификации для страны", - считает Рябов.
Эксперт отметил, что вместе с этим законом о предустановке был предусмотрен переходный период больше чем в год, в течение которого правительство, Apple и компании-разработчики софта, предустановка которого обязательна, имели возможность выработать модель работы, которая бы финансово не отразилась на поклонниках продукции Apple в России. "В противном случае есть риск увеличения продаж, к примеру, "серых" iPhone, ввезенных с территории Европейского союза или США, и не сертифицированных в России, в связи с их более низкой стоимостью", - пояснил он.
Рябов пояснил, что Apple, как и другие крупные мировые IT-игроки, выстраивает структуру бизнеса исходя из принципа экосистемности. "В этой связи договоренность Apple и правительства о реализации требований упомянутого закона позволит отечественным программам более эффективно встроиться в экосистему компании и обеспечить равную конкуренцию на старте борьбы за пользователя", - резюмировал эксперт.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
6 января, 19:02
В России утвердили перечень программ для предустановки на гаджеты
В декабре в РФ был принят закон, по которому с 1 апреля будет запрещено продавать в России отдельные виды технически сложных товаров без предустановки предписанного правительством российского ПО. А в начале января правительство утвердило перечень российских программ для предустановки на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и "умные" телевизоры. В их числе - популярные поисковики, интернет-браузеры, почтовые сервисы, соцсети, антивирусное ПО, онлайн-кинотеатры и другие виды программного обеспечения.
 
Apple iPhoneAppleСШАТехнологииЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:10В Приморье достали из рудника второго заблокированного горняка
04:56В Приморье достали из рудника одного из заблокированных горняков
04:51Названа возможная причина ДТП с автобусом под Рязанью
04:48В Крыму предложили Зеленскому ответить на четыре вопроса о блокадах
04:24В МЧС уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом под Рязанью
04:21В Красноярском крае потушили пожар в доме, где погибли четверо детей
04:10Спасатели добрались до двух заблокированных в приморском руднике горняков
04:10Россиян предупредили о клещевой угрозе
04:02В Приморье два горняка оказались заблокированы в руднике
03:48"Щуплый, лысый": как польские спецслужбы искали Дзержинского
03:44Вильфанд рассказал о перепадах температур в марте в Европейской России
03:42ВЦИОМ: россияне хотят вернуть смертную казнь и уменьшить налоги
03:33Вильфанд предупредил россиян о новых морозах
03:30ВЦИОМ: россияне считают решение об отмене крепостного права верным
03:25При ДТП с автобусом в Рязанской области пострадали 18 человек
03:17Источники рассказали, чем будет отличаться второй беспилотник "Охотник"
03:17Глава Европалаты признал наличие ошибок в отношениях с Россией
03:16На Украине похвастались ракетой, из-за которой "психует Россия"
03:13СМИ: в Джорджии семь человек погибли при стрельбе в трех спа-салонах
03:12Названа возможная причина пожара в доме в Красноярском крае
Лента новостейМолния