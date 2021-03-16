https://ria.ru/20210316/ustanovka-1601556618.html

Эксперт предрек рост "серого" рынка при установке российского ПО на Apple

Эксперт предрек рост "серого" рынка при установке российского ПО на Apple

Возможность первоначального выбора при установке софта при запуске устройства Apple может привести к росту стоимости продукции компании в России, что приведет к РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T21:30

2021-03-16T21:30

2021-03-16T21:30

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Возможность первоначального выбора при установке софта при запуске устройства Apple может привести к росту стоимости продукции компании в России, что приведет к увеличению "серого" рынка устройств, заявил РИА Новости советник президента Центра стратегических разработок Алексей Рябов.Ранее во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на источник сообщила, что американская компания Apple согласовала с Минцифры РФ установку российских приложений на устройствах при их активации. По словам источника издания, при первом включении устройства Apple, купленного в России, пользователь увидит диалоговое окно, где ему по умолчанию будет предложено установить приложения из утвержденного правительством списка. При этом от установки можно будет отказаться, убрав галочки напротив тех или иных приложений."Представляется, что обеспечение процедур по предустановке отечественного софта могло скорректировать бизнес-модель Apple в части работы с программным обеспечением, а также в части реализации товаров компании на территории страны. В случае, если указанные мероприятия отразятся на стоимости продукции в России, следует ожидать увеличение "серого рынка", то есть продажи товаров, ввезенных в страну, но не прошедших соответствующие процедуры сертификации для страны", - считает Рябов.Эксперт отметил, что вместе с этим законом о предустановке был предусмотрен переходный период больше чем в год, в течение которого правительство, Apple и компании-разработчики софта, предустановка которого обязательна, имели возможность выработать модель работы, которая бы финансово не отразилась на поклонниках продукции Apple в России. "В противном случае есть риск увеличения продаж, к примеру, "серых" iPhone, ввезенных с территории Европейского союза или США, и не сертифицированных в России, в связи с их более низкой стоимостью", - пояснил он.Рябов пояснил, что Apple, как и другие крупные мировые IT-игроки, выстраивает структуру бизнеса исходя из принципа экосистемности. "В этой связи договоренность Apple и правительства о реализации требований упомянутого закона позволит отечественным программам более эффективно встроиться в экосистему компании и обеспечить равную конкуренцию на старте борьбы за пользователя", - резюмировал эксперт.В декабре в РФ был принят закон, по которому с 1 апреля будет запрещено продавать в России отдельные виды технически сложных товаров без предустановки предписанного правительством российского ПО. А в начале января правительство утвердило перечень российских программ для предустановки на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и "умные" телевизоры. В их числе - популярные поисковики, интернет-браузеры, почтовые сервисы, соцсети, антивирусное ПО, онлайн-кинотеатры и другие виды программного обеспечения.

https://ria.ru/20210315/poiskovik-1601365824.html

https://ria.ru/20210106/gadzhety-1592155798.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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