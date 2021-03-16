Эксперт прокомментировал заявления Великобритании о "российской угрозе"
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Великобритания всегда была одним из последовательных критиков России, подобными заявлениями она стремится повысить свой вес в международных делах, поэтому такая линия вряд ли изменится, заявил РИА Новости генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов, комментируя новую оборонную стратегию страны.
Россия названа в новой оборонной стратегии серьезной угрозой для Великобритании. В документе отмечается, что Соединенное Королевство будет бороться со всем спектром исходящих от РФ угроз.
"В Лондоне разрабатывается стратегия новой глобальной Британии, задача которой состоит в том, чтобы превратить выход Великобритании из ЕС из проблемы в преимущество, то есть воспользоваться новой свободой рук на международной арене, чтобы повысить вес Лондона в мировых делах. Все, что готовится в отношении России, - это проявление стремления перейти в иную лигу, более высокую лигу", - считает Кортунов.
По его словам, Великобритания, несмотря на выход из Евросоюза, будет следовать общему курсу ЕС, в том числе и в отношении России. Как отметил эксперт, Лондон будет сейчас стремиться укрепить трансатлантическое партнерство и более энергично взаимодействовать с Вашингтоном.
"Великобритания для нас была одним из наиболее последовательных критиков, когда еще находилась в ЕС и выходила из него. И в этом смысле здесь едва что-то изменится. Думаю, что мы по-прежнему будем слышать очень много разных заявлений из Лондона... Насколько Британия действительно повысит свой уровень в мировых делах, этот вопрос пока остается открытым", - отметил гендиректор РСМД.