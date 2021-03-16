https://ria.ru/20210316/ugroza-1601508777.html

Эксперт прокомментировал заявления Великобритании о "российской угрозе"

Эксперт прокомментировал заявления Великобритании о "российской угрозе"

Великобритания всегда была одним из последовательных критиков России, подобными заявлениями она стремится повысить свой вес в международных делах, поэтому такая РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T16:31

2021-03-16T16:31

2021-03-16T16:31

андрей кортунов

евросоюз

великобритания

лондон

вашингтон (город)

в мире

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Великобритания всегда была одним из последовательных критиков России, подобными заявлениями она стремится повысить свой вес в международных делах, поэтому такая линия вряд ли изменится, заявил РИА Новости генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов, комментируя новую оборонную стратегию страны.Россия названа в новой оборонной стратегии серьезной угрозой для Великобритании. В документе отмечается, что Соединенное Королевство будет бороться со всем спектром исходящих от РФ угроз."В Лондоне разрабатывается стратегия новой глобальной Британии, задача которой состоит в том, чтобы превратить выход Великобритании из ЕС из проблемы в преимущество, то есть воспользоваться новой свободой рук на международной арене, чтобы повысить вес Лондона в мировых делах. Все, что готовится в отношении России, - это проявление стремления перейти в иную лигу, более высокую лигу", - считает Кортунов.По его словам, Великобритания, несмотря на выход из Евросоюза, будет следовать общему курсу ЕС, в том числе и в отношении России. Как отметил эксперт, Лондон будет сейчас стремиться укрепить трансатлантическое партнерство и более энергично взаимодействовать с Вашингтоном."Великобритания для нас была одним из наиболее последовательных критиков, когда еще находилась в ЕС и выходила из него. И в этом смысле здесь едва что-то изменится. Думаю, что мы по-прежнему будем слышать очень много разных заявлений из Лондона... Насколько Британия действительно повысит свой уровень в мировых делах, этот вопрос пока остается открытым", - отметил гендиректор РСМД.

https://ria.ru/20210316/rossiya-1601455306.html

https://ria.ru/20210315/nato-1601365689.html

великобритания

лондон

вашингтон (город)

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андрей кортунов, евросоюз, великобритания, лондон, вашингтон (город), в мире