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Эксперт прокомментировал заявления Великобритании о "российской угрозе"
Эксперт прокомментировал заявления Великобритании о "российской угрозе"
Великобритания всегда была одним из последовательных критиков России, подобными заявлениями она стремится повысить свой вес в международных делах, поэтому такая РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T16:31
2021-03-16T16:31
андрей кортунов
евросоюз
великобритания
лондон
вашингтон (город)
в мире
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Великобритания всегда была одним из последовательных критиков России, подобными заявлениями она стремится повысить свой вес в международных делах, поэтому такая линия вряд ли изменится, заявил РИА Новости генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов, комментируя новую оборонную стратегию страны.Россия названа в новой оборонной стратегии серьезной угрозой для Великобритании. В документе отмечается, что Соединенное Королевство будет бороться со всем спектром исходящих от РФ угроз."В Лондоне разрабатывается стратегия новой глобальной Британии, задача которой состоит в том, чтобы превратить выход Великобритании из ЕС из проблемы в преимущество, то есть воспользоваться новой свободой рук на международной арене, чтобы повысить вес Лондона в мировых делах. Все, что готовится в отношении России, - это проявление стремления перейти в иную лигу, более высокую лигу", - считает Кортунов.По его словам, Великобритания, несмотря на выход из Евросоюза, будет следовать общему курсу ЕС, в том числе и в отношении России. Как отметил эксперт, Лондон будет сейчас стремиться укрепить трансатлантическое партнерство и более энергично взаимодействовать с Вашингтоном."Великобритания для нас была одним из наиболее последовательных критиков, когда еще находилась в ЕС и выходила из него. И в этом смысле здесь едва что-то изменится. Думаю, что мы по-прежнему будем слышать очень много разных заявлений из Лондона... Насколько Британия действительно повысит свой уровень в мировых делах, этот вопрос пока остается открытым", - отметил гендиректор РСМД.
https://ria.ru/20210316/rossiya-1601455306.html
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андрей кортунов, евросоюз, великобритания, лондон, вашингтон (город), в мире

Эксперт прокомментировал заявления Великобритании о "российской угрозе"

16:31 16.03.2021
 
© Depositphotos / samotЛондон
Лондон - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© Depositphotos / samot
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Великобритания всегда была одним из последовательных критиков России, подобными заявлениями она стремится повысить свой вес в международных делах, поэтому такая линия вряд ли изменится, заявил РИА Новости генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов, комментируя новую оборонную стратегию страны.
Россия названа в новой оборонной стратегии серьезной угрозой для Великобритании. В документе отмечается, что Соединенное Королевство будет бороться со всем спектром исходящих от РФ угроз.
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Лондоне разрабатывается стратегия новой глобальной Британии, задача которой состоит в том, чтобы превратить выход Великобритании из ЕС из проблемы в преимущество, то есть воспользоваться новой свободой рук на международной арене, чтобы повысить вес Лондона в мировых делах. Все, что готовится в отношении России, - это проявление стремления перейти в иную лигу, более высокую лигу", - считает Кортунов.
По его словам, Великобритания, несмотря на выход из Евросоюза, будет следовать общему курсу ЕС, в том числе и в отношении России. Как отметил эксперт, Лондон будет сейчас стремиться укрепить трансатлантическое партнерство и более энергично взаимодействовать с Вашингтоном.
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"Великобритания для нас была одним из наиболее последовательных критиков, когда еще находилась в ЕС и выходила из него. И в этом смысле здесь едва что-то изменится. Думаю, что мы по-прежнему будем слышать очень много разных заявлений из Лондона... Насколько Британия действительно повысит свой уровень в мировых делах, этот вопрос пока остается открытым", - отметил гендиректор РСМД.
 
Андрей КортуновЕвросоюзВеликобританияЛондонВашингтон (город)В мире
 
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