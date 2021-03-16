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Минпросвещения подготовит предложения по поддержке учителей
Минпросвещения подготовит предложения по поддержке учителей
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минпросвещения РФ в двухнедельный срок подготовить предложения по поддержке учителей, переехавших на работу в... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T09:03
2021-03-16T09:32
социальный навигатор
сн_образование
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минпросвещения РФ в двухнедельный срок подготовить предложения по поддержке учителей, переехавших на работу в сёла и малые города, сообщает пресс-служба кабмина."У Минпросвещения есть две недели, чтобы подготовить предложения по дополнительной поддержке учителей, переехавших на работу в сёла и малые города. Такое поручение дал председатель правительства Михаил Мишустин по итогам рабочей поездки в Алтайский край", - говорится в сообщении.Добавляется, что "задача должна быть выполнена к 1 апреля".
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социальный навигатор, сн_образование, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), михаил мишустин, общество

Минпросвещения подготовит предложения по поддержке учителей

09:03 16.03.2021 (обновлено: 09:32 16.03.2021)
 
© Depositphotos / HASLOOУчитель с указкой
Учитель с указкой - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© Depositphotos / HASLOO
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минпросвещения РФ в двухнедельный срок подготовить предложения по поддержке учителей, переехавших на работу в сёла и малые города, сообщает пресс-служба кабмина.
"У Минпросвещения есть две недели, чтобы подготовить предложения по дополнительной поддержке учителей, переехавших на работу в сёла и малые города. Такое поручение дал председатель правительства Михаил Мишустин по итогам рабочей поездки в Алтайский край", - говорится в сообщении.
Добавляется, что "задача должна быть выполнена к 1 апреля".
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