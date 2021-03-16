https://ria.ru/20210316/uchitel-1601416409.html

Минпросвещения подготовит предложения по поддержке учителей

Минпросвещения подготовит предложения по поддержке учителей

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минпросвещения РФ в двухнедельный срок подготовить предложения по поддержке учителей, переехавших на работу в... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T09:03

2021-03-16T09:03

2021-03-16T09:32

социальный навигатор

сн_образование

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минпросвещения РФ в двухнедельный срок подготовить предложения по поддержке учителей, переехавших на работу в сёла и малые города, сообщает пресс-служба кабмина."У Минпросвещения есть две недели, чтобы подготовить предложения по дополнительной поддержке учителей, переехавших на работу в сёла и малые города. Такое поручение дал председатель правительства Михаил Мишустин по итогам рабочей поездки в Алтайский край", - говорится в сообщении.Добавляется, что "задача должна быть выполнена к 1 апреля".

https://radiosputnik.ria.ru/20210315/oklad-1601214329.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), михаил мишустин, общество