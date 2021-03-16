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Минпросвещения подготовит предложения по поддержке учителей
Минпросвещения подготовит предложения по поддержке учителей
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минпросвещения РФ в двухнедельный срок подготовить предложения по поддержке учителей, переехавших на работу в... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T09:03
2021-03-16T09:03
2021-03-16T09:32
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сн_образование
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минпросвещения РФ в двухнедельный срок подготовить предложения по поддержке учителей, переехавших на работу в сёла и малые города, сообщает пресс-служба кабмина."У Минпросвещения есть две недели, чтобы подготовить предложения по дополнительной поддержке учителей, переехавших на работу в сёла и малые города. Такое поручение дал председатель правительства Михаил Мишустин по итогам рабочей поездки в Алтайский край", - говорится в сообщении.Добавляется, что "задача должна быть выполнена к 1 апреля".
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социальный навигатор, сн_образование, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), михаил мишустин, общество