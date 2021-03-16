https://ria.ru/20210316/twitter-1601526493.html

Пушков прокомментировал возможную блокировку Twitter в России

Пушков прокомментировал возможную блокировку Twitter в России

Сенатор Алексей Пушков заявил, что Twitter рискует потерять российскую площадку. РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T17:44

2021-03-16T17:44

2021-03-16T18:01

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

совет федерации рф

алексей пушков

twitter

технологии

общество

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков заявил, что Twitter рискует потерять российскую площадку.Он добавил, что задача России состоит в том, чтобы соцсети выполняли ее законы, а не чтобы блокировать сервисы. "Но если руководство социальных сетей не захочет этого делать, то будет задействован механизм блокировки", — предупредил сенатор. Пушков уточнил, что может быть как временная блокировка, так и полная. Ранее замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что в ведомстве допускают возможность блокировки Twitter в течение месяца. Он пояснил, что решение будет принято исходя из действий администрации соцсети, отметив при этом, что пока руководство компании на прямой диалог не вышло. Роскомнадзор с 10 марта замедлил скорость работы соцсети на всех мобильных и части стационарных устройств в России. Эта мера обусловлена тем, что Twitter не удаляет запрещенный в России контент — склоняющий несовершеннолетних к суициду, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотиков.

https://ria.ru/20210310/roskomnadzor-1600618224.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), совет федерации рф, алексей пушков, twitter, технологии, общество