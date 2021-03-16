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Пушков прокомментировал возможную блокировку Twitter в России
Пушков прокомментировал возможную блокировку Twitter в России
Сенатор Алексей Пушков заявил, что Twitter рискует потерять российскую площадку. РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T17:44
2021-03-16T18:01
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
совет федерации рф
алексей пушков
twitter
технологии
общество
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков заявил, что Twitter рискует потерять российскую площадку.Он добавил, что задача России состоит в том, чтобы соцсети выполняли ее законы, а не чтобы блокировать сервисы. "Но если руководство социальных сетей не захочет этого делать, то будет задействован механизм блокировки", — предупредил сенатор. Пушков уточнил, что может быть как временная блокировка, так и полная. Ранее замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что в ведомстве допускают возможность блокировки Twitter в течение месяца. Он пояснил, что решение будет принято исходя из действий администрации соцсети, отметив при этом, что пока руководство компании на прямой диалог не вышло. Роскомнадзор с 10 марта замедлил скорость работы соцсети на всех мобильных и части стационарных устройств в России. Эта мера обусловлена тем, что Twitter не удаляет запрещенный в России контент — склоняющий несовершеннолетних к суициду, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотиков.
https://ria.ru/20210310/roskomnadzor-1600618224.html
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), совет федерации рф, алексей пушков, twitter, технологии, общество

Пушков прокомментировал возможную блокировку Twitter в России

17:44 16.03.2021 (обновлено: 18:01 16.03.2021)
 
© РИА Новости / Антон ДенисовЛоготип приложения Twitter на экране смартфона
Логотип приложения Twitter на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков заявил, что Twitter рискует потерять российскую площадку.
"Джек Дорси пытается диктовать нам повестку дня? А он подумал, что может лишиться всякого доступа к информационному пространству России?" — поинтересовался парламентарий в Twitter.
Он добавил, что задача России состоит в том, чтобы соцсети выполняли ее законы, а не чтобы блокировать сервисы.
"Но если руководство социальных сетей не захочет этого делать, то будет задействован механизм блокировки", — предупредил сенатор.
Пушков уточнил, что может быть как временная блокировка, так и полная.
Приложение Twitter на смартфоне - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
10 марта, 14:44
В Роскомнадзоре рассказали о работе замедляющего Twitter оборудования
Ранее замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что в ведомстве допускают возможность блокировки Twitter в течение месяца. Он пояснил, что решение будет принято исходя из действий администрации соцсети, отметив при этом, что пока руководство компании на прямой диалог не вышло.
Роскомнадзор с 10 марта замедлил скорость работы соцсети на всех мобильных и части стационарных устройств в России. Эта мера обусловлена тем, что Twitter не удаляет запрещенный в России контент — склоняющий несовершеннолетних к суициду, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотиков.
 
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Совет Федерации РФАлексей ПушковTwitterТехнологииОбщество
 
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