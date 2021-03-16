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Роскомнадзор готов заблокировать Twitter в России через месяц
Роскомнадзор готов заблокировать Twitter в России через месяц
Роскомнадзор рассматривает вопрос о полной блокировке Twitter на территории России, если соцсеть в течение месяца не ответит на претензии ведомства, сообщил РИА РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T18:11
2021-03-16T18:11
вадим субботин
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
twitter
общество
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Роскомнадзор рассматривает вопрос о полной блокировке Twitter на территории России, если соцсеть в течение месяца не ответит на претензии ведомства, сообщил РИА Новости замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.Ранее во вторник Субботин сообщил, что Роскомнадзор пока взял паузу и в течение месяца будет наблюдать за реакцией Twitter на выдвинутые ведомством претензии. Он пояснил, что дальнейшие решения будут приниматься в зависимости от действий администрации соцсети, отметив, что пока ведомству не удалось войти в прямой диалог с руководством компании Twitter.На уточняющий вопрос РИА Новости, рассматривает ли ведомство вариант полной блокировки Twitter в РФ в случае, если администрация соцсети не ответит на претензии Роскомнадзора, Субботин ответил утвердительно.Роскомнадзор с 10 марта замедлил скорость работы Twitter в РФ на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств и пригрозил блокировкой, если интернет-сервис не начнет выполнять требования российских законов. Ведомство направило свыше 28 тысяч первоначальных и повторных требований об удалении противоправных ссылок и публикаций, которые так и не были выполнены.
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вадим субботин, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), twitter, общество

Роскомнадзор готов заблокировать Twitter в России через месяц

18:11 16.03.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкРоскомнадзор может заблокировать доступ в Twitter
Роскомнадзор может заблокировать доступ в Twitter - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Роскомнадзор рассматривает вопрос о полной блокировке Twitter на территории России, если соцсеть в течение месяца не ответит на претензии ведомства, сообщил РИА Новости замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.
Ранее во вторник Субботин сообщил, что Роскомнадзор пока взял паузу и в течение месяца будет наблюдать за реакцией Twitter на выдвинутые ведомством претензии. Он пояснил, что дальнейшие решения будут приниматься в зависимости от действий администрации соцсети, отметив, что пока ведомству не удалось войти в прямой диалог с руководством компании Twitter.
На уточняющий вопрос РИА Новости, рассматривает ли ведомство вариант полной блокировки Twitter в РФ в случае, если администрация соцсети не ответит на претензии Роскомнадзора, Субботин ответил утвердительно.
Роскомнадзор с 10 марта замедлил скорость работы Twitter в РФ на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств и пригрозил блокировкой, если интернет-сервис не начнет выполнять требования российских законов. Ведомство направило свыше 28 тысяч первоначальных и повторных требований об удалении противоправных ссылок и публикаций, которые так и не были выполнены.
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
10 марта, 23:03
Twitter отреагировал на ограничительные меры Роскомнадзора
 
Вадим СубботинФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)TwitterОбщество
 
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