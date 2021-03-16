https://ria.ru/20210316/tvitter-1601534128.html

Роскомнадзор готов заблокировать Twitter в России через месяц

Роскомнадзор готов заблокировать Twitter в России через месяц

Роскомнадзор рассматривает вопрос о полной блокировке Twitter на территории России, если соцсеть в течение месяца не ответит на претензии ведомства, сообщил РИА РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T18:11

2021-03-16T18:11

2021-03-16T18:11

вадим субботин

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

twitter

общество

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Роскомнадзор рассматривает вопрос о полной блокировке Twitter на территории России, если соцсеть в течение месяца не ответит на претензии ведомства, сообщил РИА Новости замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.Ранее во вторник Субботин сообщил, что Роскомнадзор пока взял паузу и в течение месяца будет наблюдать за реакцией Twitter на выдвинутые ведомством претензии. Он пояснил, что дальнейшие решения будут приниматься в зависимости от действий администрации соцсети, отметив, что пока ведомству не удалось войти в прямой диалог с руководством компании Twitter.На уточняющий вопрос РИА Новости, рассматривает ли ведомство вариант полной блокировки Twitter в РФ в случае, если администрация соцсети не ответит на претензии Роскомнадзора, Субботин ответил утвердительно.Роскомнадзор с 10 марта замедлил скорость работы Twitter в РФ на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств и пригрозил блокировкой, если интернет-сервис не начнет выполнять требования российских законов. Ведомство направило свыше 28 тысяч первоначальных и повторных требований об удалении противоправных ссылок и публикаций, которые так и не были выполнены.

https://ria.ru/20210310/tvitter-1600690501.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вадим субботин, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), twitter, общество