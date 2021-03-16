https://ria.ru/20210316/tvitter-1601487103.html

Замглавы Роскомнадзора Субботин допустил блокировку Twitter через месяц

Замглавы Роскомнадзора Субботин допустил блокировку Twitter через месяц

Роскомнадзор не исключает блокировку Twitter, об этом в эфире Первого канала заявил замглавы ведомства Вадим Субботин. РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T15:03

2021-03-16T15:03

2021-03-16T16:35

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

twitter

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Роскомнадзор не исключает блокировку Twitter, об этом в эфире Первого канала заявил замглавы ведомства Вадим Субботин.По его словам, дальнейшие решения будут приниматься в зависимости от действий администрации соцсети. При этом прямой диалог с руководством компании установить не удалось.С 10 марта Роскомнадзор замедлил скорость работы Twitter на всех мобильных и половине стационарных устройств, а также пригрозил блокировкой. Решение связано с тем, что сервис не удаляет контент, склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств.

https://ria.ru/20210310/roskomnadzor-1600618224.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), twitter