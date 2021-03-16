https://ria.ru/20210316/tvitter-1601487103.html
Замглавы Роскомнадзора Субботин допустил блокировку Twitter через месяц
Замглавы Роскомнадзора Субботин допустил блокировку Twitter через месяц
Роскомнадзор не исключает блокировку Twitter, об этом в эфире Первого канала заявил замглавы ведомства Вадим Субботин. РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T15:03
2021-03-16T15:03
2021-03-16T16:35
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
twitter
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Роскомнадзор не исключает блокировку Twitter, об этом в эфире Первого канала заявил замглавы ведомства Вадим Субботин.По его словам, дальнейшие решения будут приниматься в зависимости от действий администрации соцсети. При этом прямой диалог с руководством компании установить не удалось.С 10 марта Роскомнадзор замедлил скорость работы Twitter на всех мобильных и половине стационарных устройств, а также пригрозил блокировкой. Решение связано с тем, что сервис не удаляет контент, склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств.
https://ria.ru/20210310/roskomnadzor-1600618224.html
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), twitter