https://ria.ru/20210316/trubochki-1601463178.html

Вице-премьер Абрамченко призвала запретить выпуск пластиковых трубочек

Вице-премьер Абрамченко призвала запретить выпуск пластиковых трубочек

Нужно не бояться запретительных мер по использованию материалов, которые невозможно переработать, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко. РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T13:17

2021-03-16T13:17

2021-03-16T14:33

виктория абрамченко

экология

общество

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Нужно не бояться запретительных мер по использованию материалов, которые невозможно переработать, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко."Мы должны запрещать — не бояться этого делать - использовать и выпускать в обращение неперерабатываемые материалы", — сказала Абрамченко во вторник на форуме "Чистая страна".Она уточнила, что к таким материалам можно отнести неперерабатываемые виды пластика, в том числе цветного, и коктейльные пластиковые трубочки.

https://ria.ru/20191113/1560874000.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктория абрамченко, экология, общество