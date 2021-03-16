https://ria.ru/20210316/trubochki-1601463178.html
Вице-премьер Абрамченко призвала запретить выпуск пластиковых трубочек
Вице-премьер Абрамченко призвала запретить выпуск пластиковых трубочек
Нужно не бояться запретительных мер по использованию материалов, которые невозможно переработать, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко. РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T13:17
2021-03-16T13:17
2021-03-16T14:33
виктория абрамченко
экология
общество
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Нужно не бояться запретительных мер по использованию материалов, которые невозможно переработать, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко."Мы должны запрещать — не бояться этого делать - использовать и выпускать в обращение неперерабатываемые материалы", — сказала Абрамченко во вторник на форуме "Чистая страна".Она уточнила, что к таким материалам можно отнести неперерабатываемые виды пластика, в том числе цветного, и коктейльные пластиковые трубочки.
https://ria.ru/20191113/1560874000.html
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виктория абрамченко, экология, общество