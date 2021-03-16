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Вице-премьер Абрамченко призвала запретить выпуск пластиковых трубочек
Вице-премьер Абрамченко призвала запретить выпуск пластиковых трубочек
Нужно не бояться запретительных мер по использованию материалов, которые невозможно переработать, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко. РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T13:17
2021-03-16T14:33
виктория абрамченко
экология
общество
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Нужно не бояться запретительных мер по использованию материалов, которые невозможно переработать, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко."Мы должны запрещать — не бояться этого делать - использовать и выпускать в обращение неперерабатываемые материалы", — сказала Абрамченко во вторник на форуме "Чистая страна".Она уточнила, что к таким материалам можно отнести неперерабатываемые виды пластика, в том числе цветного, и коктейльные пластиковые трубочки.
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виктория абрамченко, экология, общество

Вице-премьер Абрамченко призвала запретить выпуск пластиковых трубочек

13:17 16.03.2021 (обновлено: 14:33 16.03.2021)
 
© Анастасия КончаковскаяНе хвататься за соломинку: мир объявил войну пластиковым трубочкам
Не хвататься за соломинку: мир объявил войну пластиковым трубочкам - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© Анастасия Кончаковская
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Нужно не бояться запретительных мер по использованию материалов, которые невозможно переработать, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.
"Мы должны запрещать — не бояться этого делать - использовать и выпускать в обращение неперерабатываемые материалы", — сказала Абрамченко во вторник на форуме "Чистая страна".
Она уточнила, что к таким материалам можно отнести неперерабатываемые виды пластика, в том числе цветного, и коктейльные пластиковые трубочки.
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