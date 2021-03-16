https://ria.ru/20210316/terada-1601423860.html

Лаврова попросили вмешаться в ситуацию с депортацией россиянки Тэрады

Лаврова попросили вмешаться в ситуацию с депортацией россиянки Тэрады

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников попросил главу МИД РФ Сергея Лаврова помочь вернуться домой РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T09:59

2021-03-16T09:59

2021-03-16T11:00

мира тэрада

здоровье - общество

иван мельников

алабама

финляндия

сша

в мире

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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников попросил главу МИД РФ Сергея Лаврова помочь вернуться домой россиянке Мире Тэраде, отбывшей наказание в США по обвинению в отмывании денег."В мой адрес обратилась инвалид, мама гражданки РФ Миры Тэрады. Она рассказала, что её дочь, отбыв срок заключения в США, с 29 января 2021 года удерживается в тюрьме штата Луизиана без оснований. Условия её содержания не соответствуют нормам международного права, ей не оказывают медицинской помощи, притом что она является инвалидом и нуждается в срочной операции", - сказал Мельников РИА Новости.По его словам, процесс депортации в Россию затягивается из-за того, что американская сторона "потеряла паспорт Тэрады".В начале февраля РИА Новости в управлении шерифа округа Пикенс сообщили, что 32-летняя Тэрада готовится к депортации в Россию после освобождения из тюрьмы в Алабаме.Мира Тэрада (ранее носила имя Оксана Вовк) была задержана в Финляндии в декабре 2018 года и в июне 2019 года экстрадирована в США. Она признала себя виновной в сговоре с целью отмывания денег, избежав значительно более тяжелого обвинения в контрабанде примерно 1 килограмма кокаина. Суд в США приговорил Тэраду к 2,5 годам тюрьмы. Срок заключения истек 29 января 2021 года, после чего ее перевели в другую тюрьму, где она ожидает депортации.

https://ria.ru/20210204/deportatsiya-1596067849.html

https://ria.ru/20200207/1564339540.html

алабама

финляндия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мира тэрада, здоровье - общество, иван мельников, алабама, финляндия, сша, в мире