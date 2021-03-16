Лаврова попросили вмешаться в ситуацию с депортацией россиянки Тэрады
09:59 16.03.2021 (обновлено: 11:00 16.03.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместной с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалой бен Фарханом Аль Саудом пресс-конференции по итогам встречи в Эр-Рияде
МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников попросил главу МИД РФ Сергея Лаврова помочь вернуться домой россиянке Мире Тэраде, отбывшей наказание в США по обвинению в отмывании денег.
"В мой адрес обратилась инвалид, мама гражданки РФ Миры Тэрады. Она рассказала, что её дочь, отбыв срок заключения в США, с 29 января 2021 года удерживается в тюрьме штата Луизиана без оснований. Условия её содержания не соответствуют нормам международного права, ей не оказывают медицинской помощи, притом что она является инвалидом и нуждается в срочной операции", - сказал Мельников РИА Новости.
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По его словам, процесс депортации в Россию затягивается из-за того, что американская сторона "потеряла паспорт Тэрады".
"Прошу Вас дать распоряжения по оказанию содействия для скорейшего возвращению на Родину нашей соотечественницы консульскому департаменту МИД РФ. Направить соответствующее обращение властям США для ускорения зависящих от них действий по её скорейшей депортации в связи с необходимостью срочного проведения операции и взять это дело на личный контроль", - говорится в обращении Мельникова, которое имеется в распоряжении агентства.
В начале февраля РИА Новости в управлении шерифа округа Пикенс сообщили, что 32-летняя Тэрада готовится к депортации в Россию после освобождения из тюрьмы в Алабаме.
Мира Тэрада (ранее носила имя Оксана Вовк) была задержана в Финляндии в декабре 2018 года и в июне 2019 года экстрадирована в США. Она признала себя виновной в сговоре с целью отмывания денег, избежав значительно более тяжелого обвинения в контрабанде примерно 1 килограмма кокаина. Суд в США приговорил Тэраду к 2,5 годам тюрьмы. Срок заключения истек 29 января 2021 года, после чего ее перевели в другую тюрьму, где она ожидает депортации.
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