https://ria.ru/20210316/stoyanov-1601437838.html

Юрий Стоянов признался, что чуть не задохнулся в костюме Банана

Юрий Стоянов признался, что чуть не задохнулся в костюме Банана

Юрий Стоянов в беседе с изданием "СтарХит" признался, что чуть не задохнулся в костюме Банана на шоу "Маска", которое выходит на телеканале НТВ. РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T16:13

2021-03-16T16:13

2021-03-16T16:20

шоу-бизнес

знаменитости

звезды

ляпис трубецкой

александр буйнов

шоубиз

юрий стоянов

нтв (телеканал)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601438385_14:0:3655:2048_1920x0_80_0_0_9523127e3c5acde05cdda98cf1104f00.jpg

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Юрий Стоянов в беседе с изданием "СтарХит" признался, что чуть не задохнулся в костюме Банана на шоу "Маска", которое выходит на телеканале НТВ. По словам актера, несмотря на то, что участвовать в "Маске" ему понравилось, привыкнуть к громоздкому костюму было непросто.Самым сложным испытанием стал первый номер, когда Стоянов пел песню "Яблони" группы "Ляпис Трубецкой". Изначально актер репетировал в балаклаве, зеркальном забрало и капюшоне. В таком облачении ему было легко петь и танцевать. Однако когда уже на съемках артисту пришлось надеть маску, имитирующую улыбающегося Банана, все пошло не по плану.Он также признался, что уже вскоре научился правильно дышать в тяжелом головном уборе, и "все пошло как по маслу".В недавнем выпуске программы судьи были шокированы, узнав, что в образе гигантского фрукта несколько недель выступал известный актер. До этого они считали, что Банан — это певец Александр Буйнов. Оказалось, что Стоянов подражал его голосу намеренно."Буйнов возник очень неожиданно для меня самого, кстати. После первого обсуждения зацепился за эту версию и стал чуть-чуть ее поддерживать, чтобы запутать", — признался артист.

https://ria.ru/20210309/aziza-1600470179.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, знаменитости, звезды, ляпис трубецкой, александр буйнов, юрий стоянов, нтв (телеканал)