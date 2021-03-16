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Юрий Стоянов признался, что чуть не задохнулся в костюме Банана
Юрий Стоянов признался, что чуть не задохнулся в костюме Банана
Юрий Стоянов в беседе с изданием "СтарХит" признался, что чуть не задохнулся в костюме Банана на шоу "Маска", которое выходит на телеканале НТВ. РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T16:13
2021-03-16T16:13
2021-03-16T16:20
шоу-бизнес
знаменитости
звезды
ляпис трубецкой
александр буйнов
шоубиз
юрий стоянов
нтв (телеканал)
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Юрий Стоянов в беседе с изданием "СтарХит" признался, что чуть не задохнулся в костюме Банана на шоу "Маска", которое выходит на телеканале НТВ. По словам актера, несмотря на то, что участвовать в "Маске" ему понравилось, привыкнуть к громоздкому костюму было непросто.Самым сложным испытанием стал первый номер, когда Стоянов пел песню "Яблони" группы "Ляпис Трубецкой". Изначально актер репетировал в балаклаве, зеркальном забрало и капюшоне. В таком облачении ему было легко петь и танцевать. Однако когда уже на съемках артисту пришлось надеть маску, имитирующую улыбающегося Банана, все пошло не по плану.Он также признался, что уже вскоре научился правильно дышать в тяжелом головном уборе, и "все пошло как по маслу".В недавнем выпуске программы судьи были шокированы, узнав, что в образе гигантского фрукта несколько недель выступал известный актер. До этого они считали, что Банан — это певец Александр Буйнов. Оказалось, что Стоянов подражал его голосу намеренно."Буйнов возник очень неожиданно для меня самого, кстати. После первого обсуждения зацепился за эту версию и стал чуть-чуть ее поддерживать, чтобы запутать", — признался артист.
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шоу-бизнес, знаменитости, звезды, ляпис трубецкой, александр буйнов, юрий стоянов, нтв (телеканал)
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости.
Юрий Стоянов в беседе с изданием "СтарХит" признался,
что чуть не задохнулся в костюме Банана на шоу "Маска", которое выходит на телеканале НТВ.
По словам актера, несмотря на то, что участвовать в "Маске" ему понравилось, привыкнуть к громоздкому костюму было непросто.
"Дышать — тяжело, видно — мало. Чтобы посмотреть по сторонам, нужно поворачиваться. Но самая главная задача — не навернуться со сцены", — отметил он.
Самым сложным испытанием стал первый номер, когда Стоянов пел песню "Яблони" группы "Ляпис Трубецкой". Изначально актер репетировал в балаклаве, зеркальном забрало и капюшоне. В таком облачении ему было легко петь и танцевать. Однако когда уже на съемках артисту пришлось надеть маску, имитирующую улыбающегося Банана, все пошло не по плану.
"Понял, что дышу своей же углекислотой, никуда воздух не выходит. Когда после завершения выступления жюри стало размеренно и весело обсуждать номер, почувствовал: кранты. Поднял палец, убежал за кулисы — меня накрыли сверху каким-то пледом, я снял маску, начал жадно дышать. Вернулся на сцену и соврал судьям первое, что пришло на ум. Это сейчас могу сказать, что случилось, а если бы тогда зритель понял, значит, я плохой артист", — рассказал Юрий Стоянов.
Он также признался, что уже вскоре научился правильно дышать в тяжелом головном уборе, и "все пошло как по маслу".
В недавнем выпуске программы судьи были шокированы, узнав, что в образе гигантского фрукта несколько недель выступал известный актер. До этого они считали, что Банан — это певец Александр Буйнов. Оказалось, что Стоянов подражал его голосу намеренно.
"Буйнов возник очень неожиданно для меня самого, кстати. После первого обсуждения зацепился за эту версию и стал чуть-чуть ее поддерживать, чтобы запутать", — признался артист.