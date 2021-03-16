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Bloomberg: в России до конца года могут повысить ключевую ставку до 6%
Bloomberg: в России до конца года могут повысить ключевую ставку до 6%
До конца года Банк России может повысить ключевую ставку на 1,25 процентного пункта — до 5,5 или даже 6 процентов годовых, пишет Bloomberg со ссылкой на... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T00:58
2021-03-16T00:58
россия
ключевая ставка
ярослав лисоволик
эльвира набиуллина
bloomberg l.p.
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. До конца года Банк России может повысить ключевую ставку на 1,25 процентного пункта — до 5,5 или даже 6 процентов годовых, пишет Bloomberg со ссылкой на источник.Вероятными причинами этого решения собеседник агентства называет рост инфляции и опасения касательно повышения бюджетных расходов.По мнению авторов статьи, такой шаг по укреплению монетарной политики следовало бы воспринимать как весьма решительный, поскольку ранее Центробанк заявлял о намерении сохранить текущее положение дел до 2022 года, чтобы способствовать восстановлению российской экономики.При этом большинство опрошенных Bloomberg экономистов считают, что ключевая ставка будет сохранена на нынешнем уровне — 4,25 процента годовых.Прогноз на незначительное повышение ставкиГлава SberCIB Investment Research Ярослав Лисоволик предположил, что ЦБ с высокой долей вероятности уже в пятницу повысит ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,5 процентов годовых.Аналитик считает, что это может быть обусловлено ростом рыночных ставок в развитых странах, в первую очередь в американских казначейских облигациях, а также усилением инфляционных рисков.Эксперт выразил уверенность, что повышение ставки не окажет существенного эффекта на экономическую активность в условиях восстановления роста российский и мировой экономики.Планы по возвращению ставку в нейтральный диапазонВ прошлом году для преодоления последствий пандемии ЦБ впервые использовал стимулирующую денежно-кредитную политику и довел ставку до исторического минимума в 4,25 процента годовых. При этом ослабление рубля и рост спроса после отмены некоторых "коронавирусных" ограничений повлекли увеличение темпов инфляции. Из-за этого регулятор в сентябре поставил цикл смягчения на паузу.На первом заседании в этом году на фоне ускорившегося роста цен регулятор в четвертый раз подряд оставил ключевую ставку без изменений, но ужесточил сигнал по будущим действиям: теперь регулятор будет определять сроки и темпы возврата к нейтральной денежно-кредитной политике. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в феврале заявила, что в 2021-2023 годах планируется вернуть ставку в нейтральный диапазон пять-шесть процентов, но в ближайшее время политика будет оставаться мягкой. При этом она уточнила РИА Новости, что ЦБ не исключает повышения ставки уже в 2021 году при восстановлении экономики.
https://ria.ru/20210211/mvf-1596890038.html
https://ria.ru/20210305/vklady-1600003757.html
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россия, ключевая ставка, ярослав лисоволик, эльвира набиуллина, bloomberg l.p., центральный банк рф (цб рф), экономика

Bloomberg: в России до конца года могут повысить ключевую ставку до 6%

00:58 16.03.2021
 
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. До конца года Банк России может повысить ключевую ставку на 1,25 процентного пункта — до 5,5 или даже 6 процентов годовых, пишет Bloomberg со ссылкой на источник.
Вероятными причинами этого решения собеседник агентства называет рост инфляции и опасения касательно повышения бюджетных расходов.
По мнению авторов статьи, такой шаг по укреплению монетарной политики следовало бы воспринимать как весьма решительный, поскольку ранее Центробанк заявлял о намерении сохранить текущее положение дел до 2022 года, чтобы способствовать восстановлению российской экономики.
При этом большинство опрошенных Bloomberg экономистов считают, что ключевая ставка будет сохранена на нынешнем уровне — 4,25 процента годовых.
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
11 февраля, 08:00
Ключевая ставка: МВФ рекомендовал России обвалить курс рубля

Прогноз на незначительное повышение ставки

Глава SberCIB Investment Research Ярослав Лисоволик предположил, что ЦБ с высокой долей вероятности уже в пятницу повысит ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,5 процентов годовых.
Аналитик считает, что это может быть обусловлено ростом рыночных ставок в развитых странах, в первую очередь в американских казначейских облигациях, а также усилением инфляционных рисков.
При этом волатильность в обменном курсе рубля умеренная, в условиях значительного роста цен на нефть с начала года у рубля скорее больше потенциал для укрепления в предстоящие месяцы", — отметил Лисоволик.
Эксперт выразил уверенность, что повышение ставки не окажет существенного эффекта на экономическую активность в условиях восстановления роста российский и мировой экономики.
Знак процента на витрине - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
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Аналитик спрогнозировал начало роста ставок по вкладам

Планы по возвращению ставку в нейтральный диапазон

В прошлом году для преодоления последствий пандемии ЦБ впервые использовал стимулирующую денежно-кредитную политику и довел ставку до исторического минимума в 4,25 процента годовых. При этом ослабление рубля и рост спроса после отмены некоторых "коронавирусных" ограничений повлекли увеличение темпов инфляции. Из-за этого регулятор в сентябре поставил цикл смягчения на паузу.
На первом заседании в этом году на фоне ускорившегося роста цен регулятор в четвертый раз подряд оставил ключевую ставку без изменений, но ужесточил сигнал по будущим действиям: теперь регулятор будет определять сроки и темпы возврата к нейтральной денежно-кредитной политике.
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в феврале заявила, что в 2021-2023 годах планируется вернуть ставку в нейтральный диапазон пять-шесть процентов, но в ближайшее время политика будет оставаться мягкой. При этом она уточнила РИА Новости, что ЦБ не исключает повышения ставки уже в 2021 году при восстановлении экономики.
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Россияключевая ставкаЯрослав ЛисоволикЭльвира НабиуллинаBloomberg L.P.Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
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