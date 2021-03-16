https://ria.ru/20210316/sputnik-v-1601411311.html
Премьер Казахстана рассказал о самочувствии привившихся "Спутником V"
Премьер Казахстана рассказал о самочувствии привившихся "Спутником V"
Казахстанцы, прошедшие вакцинацию от коронавируса, чувствуют себя хорошо, побочных реакций организма на вакцину не было, сообщил премьер-министр республики... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T07:45
2021-03-16T07:45
2021-03-16T07:45
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
аскар мамин
алма-ата
казахстан
в мире
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АЛМА-АТА, 16 мар - РИА Новости. Казахстанцы, прошедшие вакцинацию от коронавируса, чувствуют себя хорошо, побочных реакций организма на вакцину не было, сообщил премьер-министр республики Аскар Мамин.В настоящее время в Казахстане проводится вакцинация российским препаратом "Спутник V". Первые 22 тысячи доз вакцины были доставлены в страну из РФ, после чего производство данной вакцины было налажено на Карагандинском фармацевтическом комплексе. В ближайшее время ожидается регистрация казахстанской вакцины от коронавируса, она находится на третьей стадии клинических исследований. Ранее во вторник министр здравоохранения Алексей Цой сообщил, что число вакцинированных "Спутником V" в Казахстане превысило 76 тысяч человек."С начала февраля началась вакцинация населения. Первыми стали медицинские работники, затем педагоги, сотрудники силовых структур. Все получившие вакцину имеют хорошее самочувствие, показали нормальную переносимость препарата и отсутствие побочной реакции", - сказал Мамин на заседании правительства во вторник.
https://ria.ru/20210313/kovid-1600996928.html
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, аскар мамин, алма-ата, казахстан, в мире