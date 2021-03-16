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Премьер Казахстана рассказал о самочувствии привившихся "Спутником V"
Премьер Казахстана рассказал о самочувствии привившихся "Спутником V"
Казахстанцы, прошедшие вакцинацию от коронавируса, чувствуют себя хорошо, побочных реакций организма на вакцину не было, сообщил премьер-министр республики... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T07:45
2021-03-16T07:45
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
аскар мамин
алма-ата
казахстан
в мире
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АЛМА-АТА, 16 мар - РИА Новости. Казахстанцы, прошедшие вакцинацию от коронавируса, чувствуют себя хорошо, побочных реакций организма на вакцину не было, сообщил премьер-министр республики Аскар Мамин.В настоящее время в Казахстане проводится вакцинация российским препаратом "Спутник V". Первые 22 тысячи доз вакцины были доставлены в страну из РФ, после чего производство данной вакцины было налажено на Карагандинском фармацевтическом комплексе. В ближайшее время ожидается регистрация казахстанской вакцины от коронавируса, она находится на третьей стадии клинических исследований. Ранее во вторник министр здравоохранения Алексей Цой сообщил, что число вакцинированных "Спутником V" в Казахстане превысило 76 тысяч человек."С начала февраля началась вакцинация населения. Первыми стали медицинские работники, затем педагоги, сотрудники силовых структур. Все получившие вакцину имеют хорошее самочувствие, показали нормальную переносимость препарата и отсутствие побочной реакции", - сказал Мамин на заседании правительства во вторник.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, аскар мамин, алма-ата, казахстан, в мире

Премьер Казахстана рассказал о самочувствии привившихся "Спутником V"

07:45 16.03.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник держит в руках ампулу с российским препаратом "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Медицинский сотрудник держит в руках ампулу с российским препаратом Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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АЛМА-АТА, 16 мар - РИА Новости. Казахстанцы, прошедшие вакцинацию от коронавируса, чувствуют себя хорошо, побочных реакций организма на вакцину не было, сообщил премьер-министр республики Аскар Мамин.
В настоящее время в Казахстане проводится вакцинация российским препаратом "Спутник V". Первые 22 тысячи доз вакцины были доставлены в страну из РФ, после чего производство данной вакцины было налажено на Карагандинском фармацевтическом комплексе. В ближайшее время ожидается регистрация казахстанской вакцины от коронавируса, она находится на третьей стадии клинических исследований. Ранее во вторник министр здравоохранения Алексей Цой сообщил, что число вакцинированных "Спутником V" в Казахстане превысило 76 тысяч человек.
"С начала февраля началась вакцинация населения. Первыми стали медицинские работники, затем педагоги, сотрудники силовых структур. Все получившие вакцину имеют хорошее самочувствие, показали нормальную переносимость препарата и отсутствие побочной реакции", - сказал Мамин на заседании правительства во вторник.
Медицинский сотрудник держит в руках вакцину Спутник-V на территории фудмолла Депо.Москва - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
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Вакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Аскар МаминАлма-АтаКазахстанВ мире
 
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