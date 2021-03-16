Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210316/shtamm-1601475238.html
В Центре Гамалеи рассказали об особенностях штамма коронавируса из ЮАР
В Центре Гамалеи рассказали об особенностях штамма коронавируса из ЮАР
Профессор Научного исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с "360" рассказал об... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T14:17
2021-03-16T14:56
распространение коронавируса
анатолий альтштейн
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
воз
юар
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597689674_0:193:2955:1855_1920x0_80_0_0_e9fdac5dea8527d97b0b299c8ece1e58.jpg
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Профессор Научного исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с "360" рассказал об особенностях южноафриканского штамма коронавируса.По его словам, антитела, появляющиеся в организме после вакцинации, хуже нейтрализуют новый вариант патогена.Тем не менее вакцина действует и против этого штамма, добавил он. При этом, как отметил Альтштейн, "катастрофического перелома" в пандемии ожидать не стоит.Ранее Роспотребнадзор сообщил о том, что в России выявили первые случаи заражения южноафриканским штаммом SARS-CoV-2. В ведомстве уточнили, что специалисты зафиксировали два изолята, относящихся к этому варианту, и обнаружили 16 других мутаций.Как считают во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), штамм из ЮАР обладает большей заразностью, но не влияет на тяжесть течения заболевания. Недавно международный коллектив ученых выяснил, что этот вариант коронавируса — 501Y.V2/B.1.351 — обладает рядом мутаций, позволяющих ему легче проникать в клетки человека, быстрее распространяться и избегать иммунного ответа. Результаты их геномного исследования позволяют предполагать, что 501Y.V2 появился в Восточно-Капской провинции сразу после первой волны эпидемии, в августе 2020 года.
https://ria.ru/20210303/koronavirus-1599740453.html
https://ria.ru/20210310/koronavirus-1600545775.html
юар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597689674_113:0:2842:2047_1920x0_80_0_0_12f6c42f2718b0393cc5325dfb37797a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анатолий альтштейн, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз, юар, общество

В Центре Гамалеи рассказали об особенностях штамма коронавируса из ЮАР

14:17 16.03.2021 (обновлено: 14:56 16.03.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудница Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора в Москве, где разработана и зарегистрирована тест-система на выявление мутации коронавируса N501Y (британский штамм)
Сотрудница Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора в Москве, где разработана и зарегистрирована тест-система на выявление мутации коронавируса N501Y (британский штамм) - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Профессор Научного исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с "360" рассказал об особенностях южноафриканского штамма коронавируса.
По его словам, антитела, появляющиеся в организме после вакцинации, хуже нейтрализуют новый вариант патогена.

"Этот вирус связывается с клетками лучше, а с антителами — несколько хуже", — пояснил ученый.

Тем не менее вакцина действует и против этого штамма, добавил он. При этом, как отметил Альтштейн, "катастрофического перелома" в пандемии ожидать не стоит.
Медицинские работники в приемном отделении НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в Москве, где проходят лечение пациенты c COVID-19 - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
3 марта, 13:11Распространение коронавируса
Инфекционист рассказал о "нигерийском" штамме коронавируса
Ранее Роспотребнадзор сообщил о том, что в России выявили первые случаи заражения южноафриканским штаммом SARS-CoV-2. В ведомстве уточнили, что специалисты зафиксировали два изолята, относящихся к этому варианту, и обнаружили 16 других мутаций.
Как считают во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), штамм из ЮАР обладает большей заразностью, но не влияет на тяжесть течения заболевания. Недавно международный коллектив ученых выяснил, что этот вариант коронавируса — 501Y.V2/B.1.351 — обладает рядом мутаций, позволяющих ему легче проникать в клетки человека, быстрее распространяться и избегать иммунного ответа. Результаты их геномного исследования позволяют предполагать, что 501Y.V2 появился в Восточно-Капской провинции сразу после первой волны эпидемии, в августе 2020 года.
Госпиталь для пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
10 марта, 03:11Распространение коронавируса
Врач рассказал, у кого чаще всего находят новые штаммы COVID-19
 
Распространение коронавирусаАнатолий АльтштейнКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВОЗЮАРОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:56В Приморье достали из рудника одного из заблокированных горняков
04:51Названа возможная причина ДТП с автобусом под Рязанью
04:48В Крыму предложили Зеленскому ответить на четыре вопроса о блокадах
04:24В МЧС уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом под Рязанью
04:21В Красноярском крае потушили пожар в доме, где погибли четверо детей
04:10Спасатели добрались до двух заблокированных в приморском руднике горняков
04:10Россиян предупредили о клещевой угрозе
04:02В Приморье два горняка оказались заблокированы в руднике
03:48"Щуплый, лысый": как польские спецслужбы искали Дзержинского
03:44Вильфанд рассказал о перепадах температур в марте в Европейской России
03:42ВЦИОМ: россияне хотят вернуть смертную казнь и уменьшить налоги
03:33Вильфанд предупредил россиян о новых морозах
03:30ВЦИОМ: россияне считают решение об отмене крепостного права верным
03:25При ДТП с автобусом в Рязанской области пострадали 18 человек
03:17Источники рассказали, чем будет отличаться второй беспилотник "Охотник"
03:17Глава Европалаты признал наличие ошибок в отношениях с Россией
03:16На Украине похвастались ракетой, из-за которой "психует Россия"
03:13СМИ: в Джорджии семь человек погибли при стрельбе в трех спа-салонах
03:12Названа возможная причина пожара в доме в Красноярском крае
02:57Трамп заявил, что готов побороться с Меган Маркл на выборах
Лента новостейМолния