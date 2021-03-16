https://ria.ru/20210316/shtamm-1601475238.html

В Центре Гамалеи рассказали об особенностях штамма коронавируса из ЮАР

В Центре Гамалеи рассказали об особенностях штамма коронавируса из ЮАР

Профессор Научного исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с "360" рассказал об... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T14:17

2021-03-16T14:17

2021-03-16T14:56

распространение коронавируса

анатолий альтштейн

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

воз

юар

общество

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Профессор Научного исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с "360" рассказал об особенностях южноафриканского штамма коронавируса.По его словам, антитела, появляющиеся в организме после вакцинации, хуже нейтрализуют новый вариант патогена.Тем не менее вакцина действует и против этого штамма, добавил он. При этом, как отметил Альтштейн, "катастрофического перелома" в пандемии ожидать не стоит.Ранее Роспотребнадзор сообщил о том, что в России выявили первые случаи заражения южноафриканским штаммом SARS-CoV-2. В ведомстве уточнили, что специалисты зафиксировали два изолята, относящихся к этому варианту, и обнаружили 16 других мутаций.Как считают во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), штамм из ЮАР обладает большей заразностью, но не влияет на тяжесть течения заболевания. Недавно международный коллектив ученых выяснил, что этот вариант коронавируса — 501Y.V2/B.1.351 — обладает рядом мутаций, позволяющих ему легче проникать в клетки человека, быстрее распространяться и избегать иммунного ответа. Результаты их геномного исследования позволяют предполагать, что 501Y.V2 появился в Восточно-Капской провинции сразу после первой волны эпидемии, в августе 2020 года.

https://ria.ru/20210303/koronavirus-1599740453.html

https://ria.ru/20210310/koronavirus-1600545775.html

юар

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анатолий альтштейн, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз, юар, общество