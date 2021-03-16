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Шри-Ланка планирует отменить карантин для привитых от COVID-19 туристов
Шри-Ланка планирует отменить карантин для привитых от COVID-19 туристов
Правительство Шри-Ланки разрешит туристам, получившим вакцину против COVID-19, въезжать в страну без прохождения карантина, сообщает The Morning. РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T17:22
2021-03-16T17:22
2021-03-16T17:22
коронавирус covid-19
туризм
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шри-ланка
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Правительство Шри-Ланки разрешит туристам, получившим вакцину против COVID-19, въезжать в страну без прохождения карантина, сообщает The Morning. По словам главного эпидемиолога страны Судата Самаравиры, недавно министерство туризма обратилось к органам здравоохранения с просьбой внести изменения в правила приема иностранцев. Планируется, что нововведения вступят в силу в течение нескольких дней.Те, кто прибывает в Шри-Ланку после полной вакцинации против COVID-19, будут полностью освобождены от необходимости проходить карантин.Сейчас туристы обязаны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, проведенного в течение 96 часов до вылета. А также сдать еще два анализа при посещении страны на срок до семи дней и три, если тур дольше недели. Стоимость ПЦР-теста — 40 долларов. Карантин в спецотелях до получения результата обязателен, потом иностранцы могут путешествовать по разрешенным правительством Шри-Ланки местам.Кроме того, министерство попросило ослабить медицинские рекомендации, связанные с оздоровительным туризмом, так как зарубежные гости прилетают на Шри-Ланку для похудения, снятия стресса и детоксикации, а также для медитаций и занятий йогой.
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коронавирус covid-19, куда можно лететь, туризм, туристы, новости - туризм, шри-ланка, вакцинация
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости.
Правительство Шри-Ланки разрешит туристам, получившим вакцину против COVID-19, въезжать в страну без прохождения карантина, сообщает
The Morning.
По словам главного эпидемиолога страны Судата Самаравиры, недавно министерство туризма обратилось к органам здравоохранения с просьбой внести изменения в правила приема иностранцев. Планируется, что нововведения вступят в силу в течение нескольких дней.
Те, кто прибывает в Шри-Ланку после полной вакцинации против COVID-19, будут полностью освобождены от необходимости проходить карантин.
Сейчас туристы обязаны предоставить
отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, проведенного в течение 96 часов до вылета. А также сдать еще два анализа при посещении страны на срок до семи дней и три, если тур дольше недели. Стоимость ПЦР-теста — 40 долларов. Карантин в спецотелях до получения результата обязателен, потом иностранцы могут путешествовать по разрешенным правительством Шри-Ланки местам.
Кроме того, министерство попросило ослабить медицинские рекомендации, связанные с оздоровительным туризмом, так как зарубежные гости прилетают на Шри-Ланку для похудения, снятия стресса и детоксикации, а также для медитаций и занятий йогой.