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https://ria.ru/20210316/shri-lanka-1601519531.html
Шри-Ланка планирует отменить карантин для привитых от COVID-19 туристов
Шри-Ланка планирует отменить карантин для привитых от COVID-19 туристов
Правительство Шри-Ланки разрешит туристам, получившим вакцину против COVID-19, въезжать в страну без прохождения карантина, сообщает The Morning. РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T17:22
2021-03-16T17:22
коронавирус covid-19
туризм
куда можно лететь
туризм
туристы
новости - туризм
шри-ланка
вакцинация
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Правительство Шри-Ланки разрешит туристам, получившим вакцину против COVID-19, въезжать в страну без прохождения карантина, сообщает The Morning. По словам главного эпидемиолога страны Судата Самаравиры, недавно министерство туризма обратилось к органам здравоохранения с просьбой внести изменения в правила приема иностранцев. Планируется, что нововведения вступят в силу в течение нескольких дней.Те, кто прибывает в Шри-Ланку после полной вакцинации против COVID-19, будут полностью освобождены от необходимости проходить карантин.Сейчас туристы обязаны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, проведенного в течение 96 часов до вылета. А также сдать еще два анализа при посещении страны на срок до семи дней и три, если тур дольше недели. Стоимость ПЦР-теста — 40 долларов. Карантин в спецотелях до получения результата обязателен, потом иностранцы могут путешествовать по разрешенным правительством Шри-Ланки местам.Кроме того, министерство попросило ослабить медицинские рекомендации, связанные с оздоровительным туризмом, так как зарубежные гости прилетают на Шри-Ланку для похудения, снятия стресса и детоксикации, а также для медитаций и занятий йогой.
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коронавирус covid-19, куда можно лететь, туризм, туристы, новости - туризм, шри-ланка, вакцинация

Шри-Ланка планирует отменить карантин для привитых от COVID-19 туристов

17:22 16.03.2021
 
CC BY 2.0 / Al Lloyd / Sri Lanka - HarbourГавань на острове Шри-Ланка
Гавань на острове Шри-Ланка - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
CC BY 2.0 / Al Lloyd / Sri Lanka - Harbour
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Правительство Шри-Ланки разрешит туристам, получившим вакцину против COVID-19, въезжать в страну без прохождения карантина, сообщает The Morning.
По словам главного эпидемиолога страны Судата Самаравиры, недавно министерство туризма обратилось к органам здравоохранения с просьбой внести изменения в правила приема иностранцев. Планируется, что нововведения вступят в силу в течение нескольких дней.
Те, кто прибывает в Шри-Ланку после полной вакцинации против COVID-19, будут полностью освобождены от необходимости проходить карантин.
Сейчас туристы обязаны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, проведенного в течение 96 часов до вылета. А также сдать еще два анализа при посещении страны на срок до семи дней и три, если тур дольше недели. Стоимость ПЦР-теста — 40 долларов. Карантин в спецотелях до получения результата обязателен, потом иностранцы могут путешествовать по разрешенным правительством Шри-Ланки местам.
Кроме того, министерство попросило ослабить медицинские рекомендации, связанные с оздоровительным туризмом, так как зарубежные гости прилетают на Шри-Ланку для похудения, снятия стресса и детоксикации, а также для медитаций и занятий йогой.
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ТуризмКоронавирус COVID-19куда можно лететьТуризмтуристыНовости - ТуризмШри-ЛанкаВакцинация
 
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