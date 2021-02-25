https://ria.ru/20210225/shri-lanka-1598876003.html

Власти Шри-Ланки планируют смягчить ограничения по въезду туристов

Власти Шри-Ланки планируют смягчить ограничения по въезду туристов

На Шри-Ланке рассчитывают смягчить ограничения для прибывающих иностранцев после завершения в стране кампании по массовой вакцинации от коронавируса, сообщает... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T16:44

2021-02-25T16:44

2021-02-25T16:44

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. На Шри-Ланке рассчитывают смягчить ограничения для прибывающих иностранцев после завершения в стране кампании по массовой вакцинации от коронавируса, сообщает АТОР.По замыслу властей, бесплатную прививку от COVID-19 получат все жители старше 30 лет. В общей сложности иммунизацию в течение трех месяцев должны пройти 14 миллионов граждан. Сотрудники сферы туризма (работники отелей, гиды, водители) названы приоритетной группой, которая получит укол в первую очередь.Как заявил министр туризма Прасанна Ранатунга, к маю Шри-Ланка "станет самой безопасной страной в мире", поскольку к этому сроку большая часть местного населения будет уже вакцинирована. По его словам, это даст возможность смягчить условия въезда иностранцев, сохраняя при этом контроль за их перемещениями по стране.Сейчас прибывающие туристы обязаны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, проведенного за 96 часов до вылета. А также сдать еще два анализа при посещении страны на срок до семи дней и три, если их тур дольше недели. Стоимость ПЦР-теста — 40 долларов. Двухнедельный карантин в спецотелях — обязателен. Инфицированных туристов отправляют в больницу в поселке Коггала на юге страны, которая контролируется военными.После открытия границ 21 января на Шри-Ланке уже побывали пять тысяч зарубежных гостей. В основном это граждане Украины, Казахстана и Индии. Строгие протоколы въезда показали свою эффективность: только один процент прибывших оказался носителем COVID-19.По сообщению ланкийских СМИ, власти объявили тендер на поиск исполнителей рекламной кампании, которая будет рассчитана на пять лет. Среди рынков, на которых пройдет будущая промо-кампания, названа и Россия. Но пока авиасообщение между двумя странами не восстановлено.

https://ria.ru/20210120/shri-lanka-1593701910.html

https://ria.ru/20210121/shri-lanka-1594049942.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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