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https://ria.ru/20210316/selfi-1601210895.html
"Зеркальце, скажи": как появились селфи и чем они опасны
"Зеркальце, скажи": как появились селфи и чем они опасны
Сегодня отмечается День без селфи. Бум автопортретов в соцсетях пришелся на середину десятых годов. Сейчас по хештегу #selfie в инстаграме насчитывается более... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T08:00
2021-03-16T08:05
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости, Ольга Распопова. Сегодня отмечается День без селфи. Бум автопортретов в соцсетях пришелся на середину десятых годов. Сейчас по хештегу #selfie в инстаграме насчитывается более 444 миллионов снимков. О том, как правильно снимать себя любимого, переболели ли мы "селфиманией" и почему Рембрандт может считаться одним из ее основоположников, — в материале РИА Новости. Сам себе кумирВесной 2014 года в Сети распространилась новость: Американская психиатрическая ассоциация признала пристрастие к селфи психическим расстройством. Даже указывали на хроническую стадию: шесть снимков в день. Конечно, это был фейк, розыгрыш, но в каждой шутке, как известно, есть доля правды.Согласно The Telegraph, только за 2015-й в попытке сделать селфи погибло более 50 человек — то есть даже больше, чем от нападения акул. Люди (преимущественно мужчины, 72,5 процента) попадали под колеса автомобиля, срывались с крыш и мостов.С появлением "масок", которые позволяют делать кукольное лицо, забили тревогу и пластические хирурги. Теперь пациенты приходят к ним не за "губами как у Анджелины Джоли" или "носом как у Николь Кидман", а с собственными измененными до неузнаваемости селфи. Это ведь не просто портрет — переконструирование личности. Убирая фотографа, то есть наблюдателя, модель снимает себя так, как хочет, чтобы ее видели, а не как есть на самом деле. Даже если это совсем не соответствует реальности: отсюда странные позы и губки "бантиком".Хобби аристократов и художниковФеномен селфи возводят к живописной традиции автопортретов — довольно поздней. Долгое время считалось, что художник, как и всякий ремесленник, должен быть в тени. Все изменилось в эпоху Возрождения. У Рембрандта, например, любимой моделью был Рембрандт. Известно более 80 его автопортретов. Одни искусствоведы считают, что художник был помешан на собственной внешности. Другие — что он создавал "визуальный дневник". Если бы мастер жил в наше время, он наверняка бы оценил возможности фронтальных камер. Потому что Роберту Корнелиусу, чей дагерротип, сделанный в 1839 году, считают первым фотопрототипом "себяшек", пришлось помучиться. Выдержка тогда была около 15 минут, и все это время приходилось не двигаться, стараться не моргать. Кстати, делиться своими фото с друзьями тоже придумали не сейчас. Еще в 1860-х дворяне рассылали по знакомым и родственникам carte de visite — открытки с собственными изображениями. Вообще, селфи, всенародное увлечение, на первых порах были хобби аристократов. Один из первых автопортретов на свой Kodak Brownie сняла в 1914 году 13-летняя великая княжна Анастасия. "Я сделала это фото, глядя на себя в зеркало. Было непросто, руки дрожали", — писала она отцу.Если раскрасить этот снимок 1920 года, сложно отличить его от современных селфи: во многом, конечно, из-за главного признака такого автопортрета — вытянутых рук. И в космосе, и на похоронахОднако все это предыстория. Селфи в современном понимании появились только в XXI веке, когда совпали два важных условия. Во-первых, почти каждый обзавелся аккаунтом в соцсетях (ведь автопортреты делают не только для себя, но и ради лайков) и смартфоны. Первый телефон с фронталкой, японский Kyocera VP-210, выпустили еще в 1999-м, но памяти хватало лишь на 20 снимков. Камеру там разместили спереди ради видеосвязи. Когда в 2010-м Стив Джобс представлял iPhone 4, он тоже говорил об этом. Но девушки сразу нашли еще одно применение — поправить макияж. И начался ажиотаж: для "поколения я-я-я", как иногда называют миллениалов, или рожденных в 1980-1990-е, это стало идеальным средством самовыражения. Термин "селфи" признан редакцией Оксфордских словарей в 2013-м словом года (наряду с "тверкингом", активным танцем бедрами, о котором теперь уже мало кто помнит).Самым известным селфи в мире считается фотография, снятая телеведущей Эллен Дедженерес во время церемонии вручения "Оскаров" в 2014 году. В кадр попали 12 кинозвезд: Мерил Стрип, Брэд Питт и Анджелина Джоли (тогда еще были вместе), Дженнифер Лоуренс, Брэдли Купер, Джулия Робертс, Кевин Спейси и другие. Снимок набрал свыше 1,3 миллиона лайков в инстаграме и более трех миллионов репостов в твиттере.Через четыре года организаторы Каннского кинофестиваля запретили делать селфи на знаменитой красной дорожке. Гости задерживаются, "создается неуместный беспорядок", пояснил директор смотра Тьерри Фремо. Как сделать идеальное селфиВ помещении следует развернуться лицом к окну, поднять смартфон чуть выше своего роста. "Во-первых, так свет лучше падает на лицо. Во-вторых, волей-неволей придется поднять подбородок и по-балетному вытянуть шею, а это отличная поза, если есть намек на неидеальный овал лица", — объясняет она."Подумайте о чем-то приятном, расслабьтесь", — советует фотограф Ярославна Чернова. Смотреть нужно в объектив, а не на свое отражение на экране: "Иначе взгляд получается чуть ниже и зритель не сможет считывать выражение глаз". Самые трендовые селфи в данный момент, считает Чернова, — фото в зеркале, когда модель закрывает лицо телефоном, показывая только модный образ. А по стилю преобладает минимализм: нюдовый макияж, базовая одежда. Пик селфимании, возможно, позади. Однако она не прошла. По словам теоретика новых медиа и преподавателя Высшей школы экономики Льва Мановича, заинтересовались феноменом и ученые: с некоторых пор есть такая академическая тема, как selfie studies, которой посвящены уже тысячи статей. Надеемся, что даже фанаты селфи это когда-нибудь поймут.
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стиль жизни, селфи, пол маккартни, джон леннон, apple iphone, южная корея, соцсети, фотография, технологии

"Зеркальце, скажи": как появились селфи и чем они опасны

08:00 16.03.2021 (обновлено: 08:05 16.03.2021)
 
© AP Photo / Bullit MarquezКонкурсантки Мисс Вселенная делают селфи на борту яхты
Конкурсантки Мисс Вселенная делают селфи на борту яхты - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© AP Photo / Bullit Marquez
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости, Ольга Распопова. Сегодня отмечается День без селфи. Бум автопортретов в соцсетях пришелся на середину десятых годов. Сейчас по хештегу #selfie в инстаграме насчитывается более 444 миллионов снимков. О том, как правильно снимать себя любимого, переболели ли мы "селфиманией" и почему Рембрандт может считаться одним из ее основоположников, — в материале РИА Новости.

Сам себе кумир

Весной 2014 года в Сети распространилась новость: Американская психиатрическая ассоциация признала пристрастие к селфи психическим расстройством. Даже указывали на хроническую стадию: шесть снимков в день. Конечно, это был фейк, розыгрыш, но в каждой шутке, как известно, есть доля правды.
Согласно The Telegraph, только за 2015-й в попытке сделать селфи погибло более 50 человек — то есть даже больше, чем от нападения акул. Люди (преимущественно мужчины, 72,5 процента) попадали под колеса автомобиля, срывались с крыш и мостов.
С появлением "масок", которые позволяют делать кукольное лицо, забили тревогу и пластические хирурги. Теперь пациенты приходят к ним не за "губами как у Анджелины Джоли" или "носом как у Николь Кидман", а с собственными измененными до неузнаваемости селфи.

Но есть и польза. "Это самораскрытие, вынесение своих достижений или событий на более широкую аудиторию, — говорит психолог Виктория Дубинская. — А темная сторона — стремление создать идеальный образ и болезненное самолюбование".

Это ведь не просто портрет — переконструирование личности. Убирая фотографа, то есть наблюдателя, модель снимает себя так, как хочет, чтобы ее видели, а не как есть на самом деле. Даже если это совсем не соответствует реальности: отсюда странные позы и губки "бантиком".

Хобби аристократов и художников

Феномен селфи возводят к живописной традиции автопортретов — довольно поздней. Долгое время считалось, что художник, как и всякий ремесленник, должен быть в тени. Все изменилось в эпоху Возрождения.
У Рембрандта, например, любимой моделью был Рембрандт. Известно более 80 его автопортретов. Одни искусствоведы считают, что художник был помешан на собственной внешности. Другие — что он создавал "визуальный дневник".
© public domainАвтопортрет "Рембрандт с вытаращенными глазами", 1630 год
Автопортрет Рембрандт с вытаращенными глазами, 1630 г. - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© public domain
Автопортрет "Рембрандт с вытаращенными глазами", 1630 год
Если бы мастер жил в наше время, он наверняка бы оценил возможности фронтальных камер. Потому что Роберту Корнелиусу, чей дагерротип, сделанный в 1839 году, считают первым фотопрототипом "себяшек", пришлось помучиться. Выдержка тогда была около 15 минут, и все это время приходилось не двигаться, стараться не моргать.
© Фото : Роберт КорнелиусАвтопортрет Роберта Корнелиуса, 1839 год
Автопортрет Роберта Корнелиуса, 1839 - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© Фото : Роберт Корнелиус
Автопортрет Роберта Корнелиуса, 1839 год
Кстати, делиться своими фото с друзьями тоже придумали не сейчас. Еще в 1860-х дворяне рассылали по знакомым и родственникам carte de visite — открытки с собственными изображениями.
Вообще, селфи, всенародное увлечение, на первых порах были хобби аристократов. Один из первых автопортретов на свой Kodak Brownie сняла в 1914 году 13-летняя великая княжна Анастасия. "Я сделала это фото, глядя на себя в зеркало. Было непросто, руки дрожали", — писала она отцу.
Если раскрасить этот снимок 1920 года, сложно отличить его от современных селфи: во многом, конечно, из-за главного признака такого автопортрета — вытянутых рук.
© Фото : The Museum of the City of New YorkДжозеф Байрон, Бен Фальк, Пири Макдональд, полковник Марсо и Поп Кор во время селфи
Джозеф Байрон, Бен Фальк, Пири Макдональд, полковник Марсо и Поп Кор во время селфи - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© Фото : The Museum of the City of New York
Джозеф Байрон, Бен Фальк, Пири Макдональд, полковник Марсо и Поп Кор во время селфи

И в космосе, и на похоронах

Однако все это предыстория. Селфи в современном понимании появились только в XXI веке, когда совпали два важных условия. Во-первых, почти каждый обзавелся аккаунтом в соцсетях (ведь автопортреты делают не только для себя, но и ради лайков) и смартфоны.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖенщина фотографируется у храма Василия Блаженного на Красной площади
Женщина фотографируется у храма Василия Блаженного на Красной площади - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Женщина фотографируется у храма Василия Блаженного на Красной площади
Первый телефон с фронталкой, японский Kyocera VP-210, выпустили еще в 1999-м, но памяти хватало лишь на 20 снимков. Камеру там разместили спереди ради видеосвязи. Когда в 2010-м Стив Джобс представлял iPhone 4, он тоже говорил об этом. Но девушки сразу нашли еще одно применение — поправить макияж.
И начался ажиотаж: для "поколения я-я-я", как иногда называют миллениалов, или рожденных в 1980-1990-е, это стало идеальным средством самовыражения. Термин "селфи" признан редакцией Оксфордских словарей в 2013-м словом года (наряду с "тверкингом", активным танцем бедрами, о котором теперь уже мало кто помнит).
© Фото : Роскосмос//Юрий Маленченко / Перейти в фотобанкСелфи Юрия Маленченко во время выхода в открытый космос 3 февраля 2016 года.
Селфи Юрия Маленченко во время выхода в открытый космос
1 из 3
Селфи Юрия Маленченко во время выхода в открытый космос 3 февраля 2016 года.
© Фото : Роскосмос//Юрий Маленченко
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CC0 / Акихико Хосидэ /

Японский астронавт Акихико Хосидэ в открытом космосе.

Японский астронавт Акихико Хосидэ в открытом космосе
2 из 3

Японский астронавт Акихико Хосидэ в открытом космосе.

CC0 / Акихико Хосидэ /
© AFP 2021 / Roberto Schmidt

Президент США Барак Обама, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон и премьер-министр Дании Хелле Торнинг-Шмитт делают селфи во время похорон Нельсона Манделы, 10 декабря 2013 года.

Президент США Барак Обама, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон и премьер-министр Дании Хелле Торнинг-Шмитт делают селфи во время похорон Нельсона Манделы. 10 декабря 2013
3 из 3

Президент США Барак Обама, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон и премьер-министр Дании Хелле Торнинг-Шмитт делают селфи во время похорон Нельсона Манделы, 10 декабря 2013 года.

© AFP 2021 / Roberto Schmidt
1 из 3
Селфи Юрия Маленченко во время выхода в открытый космос 3 февраля 2016 года.
© Фото : Роскосмос//Юрий Маленченко
Перейти в фотобанк
2 из 3

Японский астронавт Акихико Хосидэ в открытом космосе.

CC0 / Акихико Хосидэ /
3 из 3

Президент США Барак Обама, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон и премьер-министр Дании Хелле Торнинг-Шмитт делают селфи во время похорон Нельсона Манделы, 10 декабря 2013 года.

© AFP 2021 / Roberto Schmidt
Самым известным селфи в мире считается фотография, снятая телеведущей Эллен Дедженерес во время церемонии вручения "Оскаров" в 2014 году. В кадр попали 12 кинозвезд: Мерил Стрип, Брэд Питт и Анджелина Джоли (тогда еще были вместе), Дженнифер Лоуренс, Брэдли Купер, Джулия Робертс, Кевин Спейси и другие. Снимок набрал свыше 1,3 миллиона лайков в инстаграме и более трех миллионов репостов в твиттере.
Через четыре года организаторы Каннского кинофестиваля запретили делать селфи на знаменитой красной дорожке. Гости задерживаются, "создается неуместный беспорядок", пояснил директор смотра Тьерри Фремо.

Как сделать идеальное селфи

"Самое важное для хорошего портрета — это правильное освещение. Для непрофессионала комфортнее всего рассеянный дневной свет, когда солнце закрыто облаками. Или же нужно найти место в тени", — указывает фотограф Марина Бесчастнова.

В помещении следует развернуться лицом к окну, поднять смартфон чуть выше своего роста. "Во-первых, так свет лучше падает на лицо. Во-вторых, волей-неволей придется поднять подбородок и по-балетному вытянуть шею, а это отличная поза, если есть намек на неидеальный овал лица", — объясняет она.
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"Подумайте о чем-то приятном, расслабьтесь", — советует фотограф Ярославна Чернова. Смотреть нужно в объектив, а не на свое отражение на экране: "Иначе взгляд получается чуть ниже и зритель не сможет считывать выражение глаз".
Самые трендовые селфи в данный момент, считает Чернова, — фото в зеркале, когда модель закрывает лицо телефоном, показывая только модный образ. А по стилю преобладает минимализм: нюдовый макияж, базовая одежда.
Пик селфимании, возможно, позади. Однако она не прошла. По словам теоретика новых медиа и преподавателя Высшей школы экономики Льва Мановича, заинтересовались феноменом и ученые: с некоторых пор есть такая академическая тема, как selfie studies, которой посвящены уже тысячи статей.

"Однако даже на продвинутых моделях смартфонов фронтальная камера пока одна, а внешних уже несколько. Наверное, это признак того, что происходящее вокруг все-таки важнее", — рассуждает он.

Надеемся, что даже фанаты селфи это когда-нибудь поймут.
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