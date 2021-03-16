Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210316/saentologi-1601480970.html
Руководителя саентологов в Петербурге вернули в СИЗО
Руководителя саентологов в Петербурге вернули в СИЗО
Невский районный суд заключил под стражу руководителя саентологов в Петербурге и фигуранта дела о незаконном предпринимательстве и отмывании средств Ивана... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T14:41
2021-03-16T14:41
религия и мировоззрение
религия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
сша
санкт-петербург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/149609/80/1496098020_0:390:4160:2730_1920x0_80_0_0_bb54229f83b0793784793ae0c234d19f.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар - РИА Новости. Невский районный суд заключил под стражу руководителя саентологов в Петербурге и фигуранта дела о незаконном предпринимательстве и отмывании средств Ивана Мацицкого из-за нарушений им меры пресечения, сообщили в объединённой пресс-службе судов города."Суд меру пресечения изменил на заключение под стражу по 14 июня", - сообщили журналистам в объединённой пресс-службе.В отношении Мацицкого действовал запрет определенных действий, управление ФСИН ходатайствовало об изменении меры пресечения из-за систематического использования им "средств связи в случаях, не являющихся исключительными".Уголовное дело в отношении руководителей и участников саентологической церкви Петербурга Мацицкого, Сахиба Алиева, Галины Шуриновой, Анастасии Терентьевой и Констанции Есаулковой рассматривается Невским районным судом с августа 2020 года. Они в зависимости от роли каждого обвиняются в возбуждении ненависти либо вражды, незаконном предпринимательстве, легализации денежных средств.Ранее сообщалось, что в июне 2017 года были арестованы руководитель саентологов Петербурга Мацицкий, исполнительный директор организации Шуринова (позже ее отпустили под домашний арест), начальник отдела по общим вопросам Терентьева и главбух Алиев, рядовая участница организации Есаулкова заключена под домашний арест. Впоследствии всем им смягчили меру пресечения, Мацицкий был освобожден из СИЗО в ноябре 2019 года.По данным УФСБ, саентологи с 2013 по 2016 годы незаконно получили за свои услуги более 276 миллионов рублей, а сама "Саентологическая церковь Санкт-Петербурга" в оглашенных в суде материалах названа экстремистской организацией, поскольку ее члены руководствуются изданиями, признанными судами экстремистскими. Кроме того, против одного из руководителей организации было возбуждено уголовное дело по статье "легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления". Были отмыты не менее 17 миллионов рублей, сообщала объединённая пресс-служба судов.Дианетика и саентология (сайентология) — религиозно-философское течение, основанное в США в начале 1950-х годов писателем-фантастом Лафайетом Роном Хаббардом.
сша
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/149609/80/1496098020_0:0:4160:3120_1920x0_80_0_0_e3717a49a72bb0a8809b52ec31b532c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
религия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), сша, санкт-петербург, происшествия

Руководителя саентологов в Петербурге вернули в СИЗО

14:41 16.03.2021
 
© РИА Новости / Кирилл ЧулковСуд арестовал первую фигурантку по делу о незаконной предпринимательской деятельности, разжигании ненависти и вражды в отношении членов религиозной группы "Саентологическая церковь Санкт-Петербурга"
Суд арестовал первую фигурантку по делу о незаконной предпринимательской деятельности, разжигании ненависти и вражды в отношении членов религиозной группы Саентологическая церковь Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Кирилл Чулков
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар - РИА Новости. Невский районный суд заключил под стражу руководителя саентологов в Петербурге и фигуранта дела о незаконном предпринимательстве и отмывании средств Ивана Мацицкого из-за нарушений им меры пресечения, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.
"Суд меру пресечения изменил на заключение под стражу по 14 июня", - сообщили журналистам в объединённой пресс-службе.
В отношении Мацицкого действовал запрет определенных действий, управление ФСИН ходатайствовало об изменении меры пресечения из-за систематического использования им "средств связи в случаях, не являющихся исключительными".
Уголовное дело в отношении руководителей и участников саентологической церкви Петербурга Мацицкого, Сахиба Алиева, Галины Шуриновой, Анастасии Терентьевой и Констанции Есаулковой рассматривается Невским районным судом с августа 2020 года. Они в зависимости от роли каждого обвиняются в возбуждении ненависти либо вражды, незаконном предпринимательстве, легализации денежных средств.
Ранее сообщалось, что в июне 2017 года были арестованы руководитель саентологов Петербурга Мацицкий, исполнительный директор организации Шуринова (позже ее отпустили под домашний арест), начальник отдела по общим вопросам Терентьева и главбух Алиев, рядовая участница организации Есаулкова заключена под домашний арест. Впоследствии всем им смягчили меру пресечения, Мацицкий был освобожден из СИЗО в ноябре 2019 года.
По данным УФСБ, саентологи с 2013 по 2016 годы незаконно получили за свои услуги более 276 миллионов рублей, а сама "Саентологическая церковь Санкт-Петербурга" в оглашенных в суде материалах названа экстремистской организацией, поскольку ее члены руководствуются изданиями, признанными судами экстремистскими. Кроме того, против одного из руководителей организации было возбуждено уголовное дело по статье "легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления". Были отмыты не менее 17 миллионов рублей, сообщала объединённая пресс-служба судов.
Дианетика и саентология (сайентология) — религиозно-философское течение, основанное в США в начале 1950-х годов писателем-фантастом Лафайетом Роном Хаббардом.
 
Религия и мировоззрениеРелигияФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)СШАСанкт-ПетербургПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:56В Приморье достали из рудника одного из заблокированных горняков
04:51Названа возможная причина ДТП с автобусом под Рязанью
04:48В Крыму предложили Зеленскому ответить на четыре вопроса о блокадах
04:24В МЧС уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом под Рязанью
04:21В Красноярском крае потушили пожар в доме, где погибли четверо детей
04:10Спасатели добрались до двух заблокированных в приморском руднике горняков
04:10Россиян предупредили о клещевой угрозе
04:02В Приморье два горняка оказались заблокированы в руднике
03:48"Щуплый, лысый": как польские спецслужбы искали Дзержинского
03:44Вильфанд рассказал о перепадах температур в марте в Европейской России
03:42ВЦИОМ: россияне хотят вернуть смертную казнь и уменьшить налоги
03:33Вильфанд предупредил россиян о новых морозах
03:30ВЦИОМ: россияне считают решение об отмене крепостного права верным
03:25При ДТП с автобусом в Рязанской области пострадали 18 человек
03:17Источники рассказали, чем будет отличаться второй беспилотник "Охотник"
03:17Глава Европалаты признал наличие ошибок в отношениях с Россией
03:16На Украине похвастались ракетой, из-за которой "психует Россия"
03:13СМИ: в Джорджии семь человек погибли при стрельбе в трех спа-салонах
03:12Названа возможная причина пожара в доме в Красноярском крае
02:57Трамп заявил, что готов побороться с Меган Маркл на выборах
Лента новостейМолния