https://ria.ru/20210316/saentologi-1601480970.html

Руководителя саентологов в Петербурге вернули в СИЗО

Руководителя саентологов в Петербурге вернули в СИЗО

Невский районный суд заключил под стражу руководителя саентологов в Петербурге и фигуранта дела о незаконном предпринимательстве и отмывании средств Ивана... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T14:41

2021-03-16T14:41

2021-03-16T14:41

религия и мировоззрение

религия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар - РИА Новости. Невский районный суд заключил под стражу руководителя саентологов в Петербурге и фигуранта дела о незаконном предпринимательстве и отмывании средств Ивана Мацицкого из-за нарушений им меры пресечения, сообщили в объединённой пресс-службе судов города."Суд меру пресечения изменил на заключение под стражу по 14 июня", - сообщили журналистам в объединённой пресс-службе.В отношении Мацицкого действовал запрет определенных действий, управление ФСИН ходатайствовало об изменении меры пресечения из-за систематического использования им "средств связи в случаях, не являющихся исключительными".Уголовное дело в отношении руководителей и участников саентологической церкви Петербурга Мацицкого, Сахиба Алиева, Галины Шуриновой, Анастасии Терентьевой и Констанции Есаулковой рассматривается Невским районным судом с августа 2020 года. Они в зависимости от роли каждого обвиняются в возбуждении ненависти либо вражды, незаконном предпринимательстве, легализации денежных средств.Ранее сообщалось, что в июне 2017 года были арестованы руководитель саентологов Петербурга Мацицкий, исполнительный директор организации Шуринова (позже ее отпустили под домашний арест), начальник отдела по общим вопросам Терентьева и главбух Алиев, рядовая участница организации Есаулкова заключена под домашний арест. Впоследствии всем им смягчили меру пресечения, Мацицкий был освобожден из СИЗО в ноябре 2019 года.По данным УФСБ, саентологи с 2013 по 2016 годы незаконно получили за свои услуги более 276 миллионов рублей, а сама "Саентологическая церковь Санкт-Петербурга" в оглашенных в суде материалах названа экстремистской организацией, поскольку ее члены руководствуются изданиями, признанными судами экстремистскими. Кроме того, против одного из руководителей организации было возбуждено уголовное дело по статье "легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления". Были отмыты не менее 17 миллионов рублей, сообщала объединённая пресс-служба судов.Дианетика и саентология (сайентология) — религиозно-философское течение, основанное в США в начале 1950-х годов писателем-фантастом Лафайетом Роном Хаббардом.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), сша, санкт-петербург, происшествия