https://ria.ru/20210316/rost-1601525012.html

"Известия": россиян предупредили о риске роста цен на пшеницу и овощи

"Известия": россиян предупредили о риске роста цен на пшеницу и овощи

Цены на пшеницу, картофель и другие овощи могут вырасти из-за повышения утилизационного сбора на сельскохозяйственную технику. Об этом "Известиям" рассказали... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T17:35

2021-03-16T17:35

2021-03-16T17:35

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

экономика

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Цены на пшеницу, картофель и другие овощи могут вырасти из-за повышения утилизационного сбора на сельскохозяйственную технику. Об этом "Известиям" рассказали опрошенные эксперты.По его словам, в результате этого пшеница, картофель и другие овощи подорожают на 1,5 процента.Гендиректор Института конъюнктуры аграрных рынков Дмитрий Рылько, в свою очередь, оценил рост себестоимости продукции в два-три процента."Известия" напоминают, что ранее Минпромторг предложил повысить утильсбор на автомобили и спецтехнику в 2021 году. Соответствующие проекты постановлений правительства были опубликованы на портале нормативных правовых актов. В них предложено увеличить коэффициенты сбора на специальную технику в два — четыре раза.В Минсельхозе сообщили изданию, что проект изменений и его финансово-экономическое обоснование не поступали в ведомство. При этом в министерстве отметили, что к ним обращаются отраслевые союзы и ассоциации, заявляющие, что принятие этого документа может привести к росту стоимости сельскохозяйственной техники.

https://ria.ru/20210314/salfetki-1601135224.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика