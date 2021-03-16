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"Известия": россиян предупредили о риске роста цен на пшеницу и овощи
"Известия": россиян предупредили о риске роста цен на пшеницу и овощи
Цены на пшеницу, картофель и другие овощи могут вырасти из-за повышения утилизационного сбора на сельскохозяйственную технику. Об этом "Известиям" рассказали... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T17:35
2021-03-16T17:35
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Цены на пшеницу, картофель и другие овощи могут вырасти из-за повышения утилизационного сбора на сельскохозяйственную технику. Об этом "Известиям" рассказали опрошенные эксперты.По его словам, в результате этого пшеница, картофель и другие овощи подорожают на 1,5 процента.Гендиректор Института конъюнктуры аграрных рынков Дмитрий Рылько, в свою очередь, оценил рост себестоимости продукции в два-три процента."Известия" напоминают, что ранее Минпромторг предложил повысить утильсбор на автомобили и спецтехнику в 2021 году. Соответствующие проекты постановлений правительства были опубликованы на портале нормативных правовых актов. В них предложено увеличить коэффициенты сбора на специальную технику в два — четыре раза.В Минсельхозе сообщили изданию, что проект изменений и его финансово-экономическое обоснование не поступали в ведомство. При этом в министерстве отметили, что к ним обращаются отраслевые союзы и ассоциации, заявляющие, что принятие этого документа может привести к росту стоимости сельскохозяйственной техники.
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министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика

"Известия": россиян предупредили о риске роста цен на пшеницу и овощи

17:35 16.03.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОвощи
Овощи - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Цены на пшеницу, картофель и другие овощи могут вырасти из-за повышения утилизационного сбора на сельскохозяйственную технику. Об этом "Известиям" рассказали опрошенные эксперты.
"Например, по новым правилам утильсбор для мощных тракторов увеличится примерно с 800 тысяч рублей до трех миллионов (10–15% от цены самого трактора)", — отметил председатель правления ассоциации "Асход" Александр Алтынов.
По его словам, в результате этого пшеница, картофель и другие овощи подорожают на 1,5 процента.
Гендиректор Института конъюнктуры аграрных рынков Дмитрий Рылько, в свою очередь, оценил рост себестоимости продукции в два-три процента.
Сотрудница ресторана быстрого питания в защитной маске в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
14 марта, 12:01
РБК: общепит начал экономить на салфетках из-за повышения цен на продукты
"Известия" напоминают, что ранее Минпромторг предложил повысить утильсбор на автомобили и спецтехнику в 2021 году. Соответствующие проекты постановлений правительства были опубликованы на портале нормативных правовых актов. В них предложено увеличить коэффициенты сбора на специальную технику в два — четыре раза.
В Минсельхозе сообщили изданию, что проект изменений и его финансово-экономическое обоснование не поступали в ведомство. При этом в министерстве отметили, что к ним обращаются отраслевые союзы и ассоциации, заявляющие, что принятие этого документа может привести к росту стоимости сельскохозяйственной техники.
 
Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Экономика
 
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