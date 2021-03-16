https://ria.ru/20210316/rossiya-1601455306.html

Кремль ответил на заявления лидеров западных стран о "российской угрозе"

Кремль ответил на заявления лидеров западных стран о "российской угрозе"

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал новую стратегию оборонной и внешней политики Великобритании, в которой, по сообщениям СМИ, Россия... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T12:48

2021-03-16T12:48

2021-03-16T13:19

дмитрий песков

владимир путин

великобритания

в мире

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал новую стратегию оборонной и внешней политики Великобритании, в которой, по сообщениям СМИ, Россия указывается в числе главных угроз."Конечно, подобный конфронтационный настрой может, действительно, вызывать только сожаление и даже озабоченность", — сказал Песков.По его словам, подобный подход не имеет никакого отношения к реальному положению дел."Россия не была и не является ничьим противником, она не представляет собой угрозу ни для кого. Наоборот, как об этом неоднократно говорил президент Путин, мы выступаем за нормализацию и развитие добрых и взаимовыгодных отношений со всеми странами, мы хотим добрых отношений", — заключил представитель Кремля.В статье Sunday Times указывалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на этой неделе представит комплексный обзор вопрос безопасности, обороны и внешней политики. В документе Россию называют "самой большой угрозой" государственного масштаба. Это якобы вызвано "частыми агрессивными вторжениями" в британское воздушное пространство и приписываемой Москве готовностью "убивать диссидентов" на территории Соединенного Королевства.В начале марта глава МИД Сергей Лавров заявил, что отношения между двумя странами находятся в точке замерзания. Он напомнил, что Лондон на протяжении последних лет сохраняет антироссийский курс на увеличение санкционного давления.

https://ria.ru/20210315/nato-1601365689.html

https://ria.ru/20210304/ugroza-1599867026.html

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дмитрий песков, владимир путин, великобритания, в мире