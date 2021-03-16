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Минсельхоз подготовил проект для соглашений о снижении цен на удобрения
Минсельхоз подготовил проект для соглашений о снижении цен на удобрения
Минсельхоз РФ подготовил проект постановления правительства для заключения с производителями и поставщиками минеральных удобрений соглашений о снижении цен на... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T23:14
2021-03-16T23:14
россия
дмитрий патрушев
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
экономика
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Минсельхоз РФ подготовил проект постановления правительства для заключения с производителями и поставщиками минеральных удобрений соглашений о снижении цен на продукцию - подобные договоренности могут действовать до 1 июля текущего года, следует из документа, который опубликован на федеральном портале проектов правовых актов."Для снижения и поддержания цен на минеральные удобрения, министерству промышленности и торговли РФ совместно с министерством сельского хозяйства РФ заключить соглашения с хозяйствующими субъектами - производителями и поставщиками минеральных удобрений", - говорится в тексте проекта.Соглашения будут считаться допустимыми в случае соблюдения ряда условий. Первое - предметом соглашений является реализация минеральных удобрений аграриям на территории России, второе - соглашения не должны затрагивать поставку и реализацию других видов товаров. "Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и действует до 1 июля 2021 года", - добавляется в проекте.В пояснительной записке к проекту отмечается. что заключение соглашений "позволит стабилизировать цены на минеральные удобрения на внутреннем рынке для штатного проведения аграриями весенних полевых работ в Российской Федерации в 2021 году".Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев на прошлой неделе сообщил, что министерство предлагает зафиксировать цены на основные виды минеральных удобрений в России минимум на два-три месяца. Ведомство предлагает заморозить цены на аммиачную селитру, карбамид, азофоску и аммофос. В качестве ценовой базы использоваться средняя стоимость удобрения за 2019 год плюс прогнозируемый уровень инфляции на 2021 год.
https://ria.ru/20210311/eksport-1600795981.html
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россия, дмитрий патрушев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика

Минсельхоз подготовил проект для соглашений о снижении цен на удобрения

23:14 16.03.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Министерства сельского хозяйства РФ
Здание Министерства сельского хозяйства РФ - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Минсельхоз РФ подготовил проект постановления правительства для заключения с производителями и поставщиками минеральных удобрений соглашений о снижении цен на продукцию - подобные договоренности могут действовать до 1 июля текущего года, следует из документа, который опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.
"Для снижения и поддержания цен на минеральные удобрения, министерству промышленности и торговли РФ совместно с министерством сельского хозяйства РФ заключить соглашения с хозяйствующими субъектами - производителями и поставщиками минеральных удобрений", - говорится в тексте проекта.
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Соглашения будут считаться допустимыми в случае соблюдения ряда условий. Первое - предметом соглашений является реализация минеральных удобрений аграриям на территории России, второе - соглашения не должны затрагивать поставку и реализацию других видов товаров. "Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и действует до 1 июля 2021 года", - добавляется в проекте.
В пояснительной записке к проекту отмечается. что заключение соглашений "позволит стабилизировать цены на минеральные удобрения на внутреннем рынке для штатного проведения аграриями весенних полевых работ в Российской Федерации в 2021 году".
Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев на прошлой неделе сообщил, что министерство предлагает зафиксировать цены на основные виды минеральных удобрений в России минимум на два-три месяца. Ведомство предлагает заморозить цены на аммиачную селитру, карбамид, азофоску и аммофос. В качестве ценовой базы использоваться средняя стоимость удобрения за 2019 год плюс прогнозируемый уровень инфляции на 2021 год.
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