https://ria.ru/20210316/prints-1601561917.html

СМИ: принц Гарри поговорил с отцом и братом после резонансного интервью

СМИ: принц Гарри поговорил с отцом и братом после резонансного интервью

Британский принц Гарри поговорил со своим братом принцем Уильямом и отцом принцем Чарльзом после резонансного интервью телеведущей Опре Уинфри, однако разговоры РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T23:03

2021-03-16T23:03

2021-03-16T23:03

меган маркл

принц гарри

опра уинфри

уильям, герцог кембриджский

чарльз, принц уэльский

сша

в мире

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Британский принц Гарри поговорил со своим братом принцем Уильямом и отцом принцем Чарльзом после резонансного интервью телеведущей Опре Уинфри, однако разговоры были "непродуктивными", сообщает телеканал CBS News.По словам телеведущей канала CBS Гейл Кинг, принц Гарри и его супруга Меган Маркл сообщили ей на выходных, что состоявшиеся разговоры не были продуктивными, при этом они отметили, что рады тому, что диалог с королевской семьей начался. Ведущая также сообщила, что королевская семья еще не общалась с самой Меган Маркл.В интервью известной американской телеведущей Опре Уинфри отошедшие от королевских обязанностей герцог и герцогиня Сассекские сделали несколько сенсационных заявлений, которые больно ударили по королевской семье и имиджу британской монархии. В частности, Маркл сообщила, что кто-то из родственников мужа (позднее Уинфри уточнила, что это не были ни Елизавета Вторая, ни принц Филипп) высказывал опасения касательно цвета кожи ее будущего ребенка и что у нее самой были мысли о самоубийстве, и ей было отказано в помощи. Также она рассказала, что ее обижала супруга старшего брата Гарри герцогиня Кембриджская Кейт.Британская королевская семья спустя двое суток после трансляции интервью в США заявила, что серьезно относится к словам принца Гарри и Меган Маркл о расизме, отметив при этом, что "некоторые воспоминания могут расходиться". Букингемский дворец пообещал решить все затронутые проблемы, и в особенности расовую, частным образом.

https://ria.ru/20210312/zhirinovskiy-1601031508.html

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

меган маркл, принц гарри, опра уинфри, уильям, герцог кембриджский, чарльз, принц уэльский, сша, в мире