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СМИ: принц Гарри поговорил с отцом и братом после резонансного интервью
СМИ: принц Гарри поговорил с отцом и братом после резонансного интервью
Британский принц Гарри поговорил со своим братом принцем Уильямом и отцом принцем Чарльзом после резонансного интервью телеведущей Опре Уинфри, однако разговоры РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T23:03
2021-03-16T23:03
меган маркл
принц гарри
опра уинфри
уильям, герцог кембриджский
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в мире
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Британский принц Гарри поговорил со своим братом принцем Уильямом и отцом принцем Чарльзом после резонансного интервью телеведущей Опре Уинфри, однако разговоры были "непродуктивными", сообщает телеканал CBS News.По словам телеведущей канала CBS Гейл Кинг, принц Гарри и его супруга Меган Маркл сообщили ей на выходных, что состоявшиеся разговоры не были продуктивными, при этом они отметили, что рады тому, что диалог с королевской семьей начался. Ведущая также сообщила, что королевская семья еще не общалась с самой Меган Маркл.В интервью известной американской телеведущей Опре Уинфри отошедшие от королевских обязанностей герцог и герцогиня Сассекские сделали несколько сенсационных заявлений, которые больно ударили по королевской семье и имиджу британской монархии. В частности, Маркл сообщила, что кто-то из родственников мужа (позднее Уинфри уточнила, что это не были ни Елизавета Вторая, ни принц Филипп) высказывал опасения касательно цвета кожи ее будущего ребенка и что у нее самой были мысли о самоубийстве, и ей было отказано в помощи. Также она рассказала, что ее обижала супруга старшего брата Гарри герцогиня Кембриджская Кейт.Британская королевская семья спустя двое суток после трансляции интервью в США заявила, что серьезно относится к словам принца Гарри и Меган Маркл о расизме, отметив при этом, что "некоторые воспоминания могут расходиться". Букингемский дворец пообещал решить все затронутые проблемы, и в особенности расовую, частным образом.
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РИА Новости
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96
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меган маркл, принц гарри, опра уинфри, уильям, герцог кембриджский, чарльз, принц уэльский, сша, в мире

СМИ: принц Гарри поговорил с отцом и братом после резонансного интервью

23:03 16.03.2021
 
© AP Photo / Kirsty WigglesworthБританский принц Гарри в Букингемском дворце в Лондоне
Британский принц Гарри в Букингемском дворце в Лондоне - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Британский принц Гарри поговорил со своим братом принцем Уильямом и отцом принцем Чарльзом после резонансного интервью телеведущей Опре Уинфри, однако разговоры были "непродуктивными", сообщает телеканал CBS News.
По словам телеведущей канала CBS Гейл Кинг, принц Гарри и его супруга Меган Маркл сообщили ей на выходных, что состоявшиеся разговоры не были продуктивными, при этом они отметили, что рады тому, что диалог с королевской семьей начался. Ведущая также сообщила, что королевская семья еще не общалась с самой Меган Маркл.
В интервью известной американской телеведущей Опре Уинфри отошедшие от королевских обязанностей герцог и герцогиня Сассекские сделали несколько сенсационных заявлений, которые больно ударили по королевской семье и имиджу британской монархии. В частности, Маркл сообщила, что кто-то из родственников мужа (позднее Уинфри уточнила, что это не были ни Елизавета Вторая, ни принц Филипп) высказывал опасения касательно цвета кожи ее будущего ребенка и что у нее самой были мысли о самоубийстве, и ей было отказано в помощи. Также она рассказала, что ее обижала супруга старшего брата Гарри герцогиня Кембриджская Кейт.
Британская королевская семья спустя двое суток после трансляции интервью в США заявила, что серьезно относится к словам принца Гарри и Меган Маркл о расизме, отметив при этом, что "некоторые воспоминания могут расходиться". Букингемский дворец пообещал решить все затронутые проблемы, и в особенности расовую, частным образом.
Меган, герцогиня Сассекская, во время интервью с Опрой Уинфри - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
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Меган МарклПринц ГарриОпра УинфриУильям, герцог КембриджскийЧарльз, принц УэльскийСШАВ мире
 
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