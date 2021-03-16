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Названы категории граждан, которые имеют право на повышенную пенсию
Названы категории граждан, которые имеют право на повышенную пенсию
Почетный член президиума Союза пенсионеров России Людмила Пискунова в беседе с газетой "Взгляд" рассказала, какие граждане имеют право претендовать на... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T07:39
2021-03-16T11:19
людмила пискунова
россия
пенсионеры
пенсии
союз пенсионеров россии
общество
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Почетный член президиума Союза пенсионеров России Людмила Пискунова в беседе с газетой "Взгляд" рассказала, какие граждане имеют право претендовать на повышенную пенсию или льготы.Также существуют и региональные льготники, объяснила эксперт. По ее словам, такое звание можно получить тем, кто на протяжении 40 лет проработал в регионе, после чего ему выдают грамоту от главы субъекта Федерации, почетное звание, медаль за заслуги в развитии региона."То есть исходя из собственного регионального законодательства и из финансовых возможностей таким пенсионерам выдают льготы, например право бесплатного проезда на общественном транспорте. Но региональный льготник имеет право льготы только в собственном регионе", — добавила Пискунова.При этом Пискунова объяснила, что все звания, льготы и заслуги ни в коем случае не суммируются, и после выхода на пенсию предлагается выбрать то основание для льготы, которое является наивысшим по оплате.
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людмила пискунова, россия, пенсионеры, пенсии, союз пенсионеров россии, общество

Названы категории граждан, которые имеют право на повышенную пенсию

07:39 16.03.2021 (обновлено: 11:19 16.03.2021)
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Почетный член президиума Союза пенсионеров России Людмила Пискунова в беседе с газетой "Взгляд" рассказала, какие граждане имеют право претендовать на повышенную пенсию или льготы.

"Чтобы получить социальные доплаты, льготы, надо иметь звание "Ветеран труда". Также на повышенную пенсию могут рассчитывать те, кто имеет государственные награды (ордена, медали, почетные грамоты и звания, например "Заслуженный артист Российской Федерации", благодарности министерств и так далее. — Прим. ред.)", — рассказала Пискунова.

Также существуют и региональные льготники, объяснила эксперт. По ее словам, такое звание можно получить тем, кто на протяжении 40 лет проработал в регионе, после чего ему выдают грамоту от главы субъекта Федерации, почетное звание, медаль за заслуги в развитии региона.
"То есть исходя из собственного регионального законодательства и из финансовых возможностей таким пенсионерам выдают льготы, например право бесплатного проезда на общественном транспорте. Но региональный льготник имеет право льготы только в собственном регионе", — добавила Пискунова.
При этом Пискунова объяснила, что все звания, льготы и заслуги ни в коем случае не суммируются, и после выхода на пенсию предлагается выбрать то основание для льготы, которое является наивысшим по оплате.
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Людмила ПискуноваРоссияПенсионерыПенсииСоюз пенсионеров РоссииОбщество
 
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