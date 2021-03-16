https://ria.ru/20210316/pensiya-1601410697.html

Названы категории граждан, которые имеют право на повышенную пенсию

Названы категории граждан, которые имеют право на повышенную пенсию

Почетный член президиума Союза пенсионеров России Людмила Пискунова в беседе с газетой "Взгляд" рассказала, какие граждане имеют право претендовать на... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T07:39

2021-03-16T07:39

2021-03-16T11:19

людмила пискунова

россия

пенсионеры

пенсии

союз пенсионеров россии

общество

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Почетный член президиума Союза пенсионеров России Людмила Пискунова в беседе с газетой "Взгляд" рассказала, какие граждане имеют право претендовать на повышенную пенсию или льготы.Также существуют и региональные льготники, объяснила эксперт. По ее словам, такое звание можно получить тем, кто на протяжении 40 лет проработал в регионе, после чего ему выдают грамоту от главы субъекта Федерации, почетное звание, медаль за заслуги в развитии региона."То есть исходя из собственного регионального законодательства и из финансовых возможностей таким пенсионерам выдают льготы, например право бесплатного проезда на общественном транспорте. Но региональный льготник имеет право льготы только в собственном регионе", — добавила Пискунова.При этом Пискунова объяснила, что все звания, льготы и заслуги ни в коем случае не суммируются, и после выхода на пенсию предлагается выбрать то основание для льготы, которое является наивысшим по оплате.

https://radiosputnik.ria.ru/20210312/pensionery-1601011691.html

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людмила пискунова, россия, пенсионеры, пенсии, союз пенсионеров россии, общество