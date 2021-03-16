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Глава Приамурья призвал применять лучшие практики подготовки кадров
Глава Приамурья призвал применять лучшие практики подготовки кадров
Губернатор Приамурья Василий Орлов заявил, что лучшие практики по подготовке кадров, применяемые в других регионах и в целом по России, нужно адаптировать и... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T12:16
2021-03-16T12:16
василий орлов
амурская область
сахалинская область
общество
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 мар – РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов заявил, что лучшие практики по подготовке кадров, применяемые в других регионах и в целом по России, нужно адаптировать и применять в области.Кадровое обеспечение экономики Приамурья рассмотрели на заседании в правительстве региона при участии Орлова, руководителей профильных министерств и Агентства стратегических инициатив (АСИ).Для повышения эффективности подготовки кадров в Приамурье проводят демонстрационные экзамены, где студенты колледжей в присутствии работодателей показывают теоретические и практические знания, новый формат аттестации сейчас охватывает 17 профессий и специальностей. Чтобы повысить престиж рабочих профессий, тех, кто учится и одновременно работает по профилю, поощряют выплатами. Поощряют также студентов-отличников и активистов. Договоры о дуальном обучении (одновременно учеба и работа по профилю) заключены между колледжами Приамурья и представителями строительных предприятий, эксперты строительных компаний присутствуют и на выпускных экзаменах.В этом году в Приамурье начнут проводить новый конкурс профмастерства – "Мастер года" для мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций. Региональный этап конкурса пройдет в апреле-мае. По аналогии с конкурсом "Учитель года" призеры получат по 100, 60 и 40 тысяч рублей. В октябре победителя конкурса направят на федеральный этап.В Приамурье действует Межрегиональный центр современных педагогических компетенций, в апреле представители министерства образования и науки Приамурья отправятся в Сахалинскую область для обмена опытом, также в апреле регион подготовит заявку для конкурса грантов "Молодые профессионалы", победа на котором позволит обновить оборудование четырех амурских колледжей.Для закрытия дефицита кадров в дорожном строительстве Приамурья, где требуются 1276 специалистов, в Дальневосточном аграрном университете планируют провести за 3-5 месяцев переподготовку по направлению "Строительство и эксплуатация автомобильных дорог"."Министерству образования и науки области поручаю рассмотреть все предложения, озвученные АСИ, а также проанализировать лучшие практики в вопросе кадрового обеспечения региона, не только нашего, но, возможно, и из других субъектов. На следующей рабочей встрече по этому вопросу прошу предоставить механизмы, которые можно использовать у нас", - сказал Орлов, чьи слова цитирует правительство Приамурья.
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василий орлов, амурская область, сахалинская область, общество

Глава Приамурья призвал применять лучшие практики подготовки кадров

12:16 16.03.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГубернатор Амурской области Василий Орлов во время интервью на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Губернатор Амурской области Василий Орлов во время интервью на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 мар – РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов заявил, что лучшие практики по подготовке кадров, применяемые в других регионах и в целом по России, нужно адаптировать и применять в области.
Кадровое обеспечение экономики Приамурья рассмотрели на заседании в правительстве региона при участии Орлова, руководителей профильных министерств и Агентства стратегических инициатив (АСИ).
Для повышения эффективности подготовки кадров в Приамурье проводят демонстрационные экзамены, где студенты колледжей в присутствии работодателей показывают теоретические и практические знания, новый формат аттестации сейчас охватывает 17 профессий и специальностей. Чтобы повысить престиж рабочих профессий, тех, кто учится и одновременно работает по профилю, поощряют выплатами. Поощряют также студентов-отличников и активистов. Договоры о дуальном обучении (одновременно учеба и работа по профилю) заключены между колледжами Приамурья и представителями строительных предприятий, эксперты строительных компаний присутствуют и на выпускных экзаменах.
В этом году в Приамурье начнут проводить новый конкурс профмастерства – "Мастер года" для мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций. Региональный этап конкурса пройдет в апреле-мае. По аналогии с конкурсом "Учитель года" призеры получат по 100, 60 и 40 тысяч рублей. В октябре победителя конкурса направят на федеральный этап.
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В Приамурье действует Межрегиональный центр современных педагогических компетенций, в апреле представители министерства образования и науки Приамурья отправятся в Сахалинскую область для обмена опытом, также в апреле регион подготовит заявку для конкурса грантов "Молодые профессионалы", победа на котором позволит обновить оборудование четырех амурских колледжей.
Для закрытия дефицита кадров в дорожном строительстве Приамурья, где требуются 1276 специалистов, в Дальневосточном аграрном университете планируют провести за 3-5 месяцев переподготовку по направлению "Строительство и эксплуатация автомобильных дорог".
"Министерству образования и науки области поручаю рассмотреть все предложения, озвученные АСИ, а также проанализировать лучшие практики в вопросе кадрового обеспечения региона, не только нашего, но, возможно, и из других субъектов. На следующей рабочей встрече по этому вопросу прошу предоставить механизмы, которые можно использовать у нас", - сказал Орлов, чьи слова цитирует правительство Приамурья.
 
Василий ОрловАмурская областьСахалинская областьОбщество
 
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