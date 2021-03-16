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Прокурор попросил отклонить жалобу Навального на военного следователя
Прокурор попросил отклонить жалобу Навального на военного следователя
Следствие и прокуратура попросили суд отклонить жалобу Алексея Навального на отказ следователя Главного военного следственного управления СК РФ провести... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T10:33
2021-03-16T10:33
фонд борьбы с коррупцией
алексей навальный
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
покров
происшествия
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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Следствие и прокуратура попросили суд отклонить жалобу Алексея Навального на отказ следователя Главного военного следственного управления СК РФ провести процессуальную проверку по ситуации с его предполагаемым отравлением, передает корреспондент РИА Новости из зала 235-го гарнизонного военного суда.С жалобой на следователя в суд ранее обратился юрист "Фонда борьбы с коррупцией"* Владлен Лось."В удовлетворении жалобы Лося должно быть отказано в связи с тем, что в ходе рассмотрения указанных обращений в следственном управлении МВД на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному органу проводится проверка... В связи с изложенным, полагаю, что ГВСУ России ответило в полной мере, в строгом соответствии с законом", - заявил следователь ГВСУ.Прокурор поддержал его позицию. "По данному факту обращения в больницу о госпитализации Навального проводится доследственная проверка в СУ на транспорте МВД по Сибирскому федеральному органу. Решение является законным, обоснованным, мотивированным, жалоба удовлетворению не подлежит", - заявил он.Предполагалось, что Навальный будет участвовать в суде по видеосвязи из колонии в Покрове, но он отказался.Как следует из документов, которые в соцсетях опубликовал юрист ФБК Вячеслав Гимади, представитель Навального жалуется на "бездействие следователя", связанное с рассмотрением его заявления после госпитализации Навального. В том заявлении представитель просил о возбуждении уголовного дела об отравлении.В документах говорится, что заявление было подано в Главное военное следственное управление СК РФ после публикации Навального, обвинившего сотрудников ФСБ в своем отравлении. Однако военный следователь посчитал, что "конкретных сведений об обстоятельствах, указывающих на признаки преступления в действиях сотрудников ФСБ РФ, в заявлении не содержится", поэтому оснований для процессуальной проверки нет.*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
https://ria.ru/20210316/navalnyy-1601427452.html
https://ria.ru/20210316/navalnyy-1601425764.html
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фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), покров, происшествия

Прокурор попросил отклонить жалобу Навального на военного следователя

10:33 16.03.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы
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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Следствие и прокуратура попросили суд отклонить жалобу Алексея Навального на отказ следователя Главного военного следственного управления СК РФ провести процессуальную проверку по ситуации с его предполагаемым отравлением, передает корреспондент РИА Новости из зала 235-го гарнизонного военного суда.
С жалобой на следователя в суд ранее обратился юрист "Фонда борьбы с коррупцией"* Владлен Лось.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
10:24
Навальный отказался участвовать в суде по видеосвязи из колонии
"В удовлетворении жалобы Лося должно быть отказано в связи с тем, что в ходе рассмотрения указанных обращений в следственном управлении МВД на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному органу проводится проверка... В связи с изложенным, полагаю, что ГВСУ России ответило в полной мере, в строгом соответствии с законом", - заявил следователь ГВСУ.
Прокурор поддержал его позицию. "По данному факту обращения в больницу о госпитализации Навального проводится доследственная проверка в СУ на транспорте МВД по Сибирскому федеральному органу. Решение является законным, обоснованным, мотивированным, жалоба удовлетворению не подлежит", - заявил он.
Предполагалось, что Навальный будет участвовать в суде по видеосвязи из колонии в Покрове, но он отказался.
Как следует из документов, которые в соцсетях опубликовал юрист ФБК Вячеслав Гимади, представитель Навального жалуется на "бездействие следователя", связанное с рассмотрением его заявления после госпитализации Навального. В том заявлении представитель просил о возбуждении уголовного дела об отравлении.
В документах говорится, что заявление было подано в Главное военное следственное управление СК РФ после публикации Навального, обвинившего сотрудников ФСБ в своем отравлении. Однако военный следователь посчитал, что "конкретных сведений об обстоятельствах, указывающих на признаки преступления в действиях сотрудников ФСБ РФ, в заявлении не содержится", поэтому оснований для процессуальной проверки нет.
*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
10:10
В Москве начались слушания по жалобе Навального на следователя
 
Фонд борьбы с коррупциейАлексей НавальныйСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ПокровПроисшествия
 
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