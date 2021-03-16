Прокурор попросил отклонить жалобу Навального на военного следователя
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Следствие и прокуратура попросили суд отклонить жалобу Алексея Навального на отказ следователя Главного военного следственного управления СК РФ провести процессуальную проверку по ситуации с его предполагаемым отравлением, передает корреспондент РИА Новости из зала 235-го гарнизонного военного суда.
С жалобой на следователя в суд ранее обратился юрист "Фонда борьбы с коррупцией"* Владлен Лось.
"В удовлетворении жалобы Лося должно быть отказано в связи с тем, что в ходе рассмотрения указанных обращений в следственном управлении МВД на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному органу проводится проверка... В связи с изложенным, полагаю, что ГВСУ России ответило в полной мере, в строгом соответствии с законом", - заявил следователь ГВСУ.
Прокурор поддержал его позицию. "По данному факту обращения в больницу о госпитализации Навального проводится доследственная проверка в СУ на транспорте МВД по Сибирскому федеральному органу. Решение является законным, обоснованным, мотивированным, жалоба удовлетворению не подлежит", - заявил он.
Предполагалось, что Навальный будет участвовать в суде по видеосвязи из колонии в Покрове, но он отказался.
Как следует из документов, которые в соцсетях опубликовал юрист ФБК Вячеслав Гимади, представитель Навального жалуется на "бездействие следователя", связанное с рассмотрением его заявления после госпитализации Навального. В том заявлении представитель просил о возбуждении уголовного дела об отравлении.
В документах говорится, что заявление было подано в Главное военное следственное управление СК РФ после публикации Навального, обвинившего сотрудников ФСБ в своем отравлении. Однако военный следователь посчитал, что "конкретных сведений об обстоятельствах, указывающих на признаки преступления в действиях сотрудников ФСБ РФ, в заявлении не содержится", поэтому оснований для процессуальной проверки нет.
*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.