https://ria.ru/20210316/navalnyy-1601428890.html

Прокурор попросил отклонить жалобу Навального на военного следователя

Прокурор попросил отклонить жалобу Навального на военного следователя

Следствие и прокуратура попросили суд отклонить жалобу Алексея Навального на отказ следователя Главного военного следственного управления СК РФ провести... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T10:33

2021-03-16T10:33

2021-03-16T10:33

фонд борьбы с коррупцией

алексей навальный

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

покров

происшествия

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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Следствие и прокуратура попросили суд отклонить жалобу Алексея Навального на отказ следователя Главного военного следственного управления СК РФ провести процессуальную проверку по ситуации с его предполагаемым отравлением, передает корреспондент РИА Новости из зала 235-го гарнизонного военного суда.С жалобой на следователя в суд ранее обратился юрист "Фонда борьбы с коррупцией"* Владлен Лось."В удовлетворении жалобы Лося должно быть отказано в связи с тем, что в ходе рассмотрения указанных обращений в следственном управлении МВД на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному органу проводится проверка... В связи с изложенным, полагаю, что ГВСУ России ответило в полной мере, в строгом соответствии с законом", - заявил следователь ГВСУ.Прокурор поддержал его позицию. "По данному факту обращения в больницу о госпитализации Навального проводится доследственная проверка в СУ на транспорте МВД по Сибирскому федеральному органу. Решение является законным, обоснованным, мотивированным, жалоба удовлетворению не подлежит", - заявил он.Предполагалось, что Навальный будет участвовать в суде по видеосвязи из колонии в Покрове, но он отказался.Как следует из документов, которые в соцсетях опубликовал юрист ФБК Вячеслав Гимади, представитель Навального жалуется на "бездействие следователя", связанное с рассмотрением его заявления после госпитализации Навального. В том заявлении представитель просил о возбуждении уголовного дела об отравлении.В документах говорится, что заявление было подано в Главное военное следственное управление СК РФ после публикации Навального, обвинившего сотрудников ФСБ в своем отравлении. Однако военный следователь посчитал, что "конкретных сведений об обстоятельствах, указывающих на признаки преступления в действиях сотрудников ФСБ РФ, в заявлении не содержится", поэтому оснований для процессуальной проверки нет.*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

https://ria.ru/20210316/navalnyy-1601427452.html

https://ria.ru/20210316/navalnyy-1601425764.html

покров

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), покров, происшествия