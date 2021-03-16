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Навальный отказался участвовать в суде по видеосвязи из колонии
Навальный отказался участвовать в суде по видеосвязи из колонии
Блогер Алексей Навальный, находящийся в колонии во Владимирской области, отказался участвовать по видеосвязи в суде, который рассматривает отказ следователя... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T10:24
2021-03-16T10:24
фонд борьбы с коррупцией
алексей навальный
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимирская область
происшествия
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Блогер Алексей Навальный, находящийся в колонии во Владимирской области, отказался участвовать по видеосвязи в суде, который рассматривает отказ следователя возбудить уголовное дело по ситуации с его предполагаемым отравлением, передает корреспондент РИА Новости из зала 235-го гарнизонного военного суда."От Навального поступило заявление, что в заседании примет участие представитель: "Сам я принимать участие в видеоконференции не желаю", - зачитал судья Андрей Толкаченко заявление Навального.Его интересы в процессе представляет юрист "Фонда борьбы с коррупцией"* Вячеслав Гимади.Как следует из документов, которые в соцсетях опубликовал Гимади, представитель Навального жалуется на "бездействие следователя", связанное с рассмотрением его заявления после госпитализации Навального. В том заявлении представитель просил о возбуждении уголовного дела об отравлении.В документах говорится, что заявление подано в главное военное следственное управление СК РФ после публикации Навального, обвинившего сотрудников ФСБ в своем отравлении. Однако военный следователь посчитал, что "конкретных сведений об обстоятельствах, указывающих на признаки преступления в действиях сотрудников ФСБ РФ, в заявлении не содержится", поэтому оснований для процессуальной проверки нет. Бездействие следователя, принявшего такое решение, ФБК обжаловал в суде.*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
https://ria.ru/20210316/navalnyy-1601425764.html
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фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимирская область, происшествия

Навальный отказался участвовать в суде по видеосвязи из колонии

10:24 16.03.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Блогер Алексей Навальный, находящийся в колонии во Владимирской области, отказался участвовать по видеосвязи в суде, который рассматривает отказ следователя возбудить уголовное дело по ситуации с его предполагаемым отравлением, передает корреспондент РИА Новости из зала 235-го гарнизонного военного суда.
"От Навального поступило заявление, что в заседании примет участие представитель: "Сам я принимать участие в видеоконференции не желаю", - зачитал судья Андрей Толкаченко заявление Навального.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
10:10
В Москве начались слушания по жалобе Навального на следователя
Его интересы в процессе представляет юрист "Фонда борьбы с коррупцией"* Вячеслав Гимади.
Как следует из документов, которые в соцсетях опубликовал Гимади, представитель Навального жалуется на "бездействие следователя", связанное с рассмотрением его заявления после госпитализации Навального. В том заявлении представитель просил о возбуждении уголовного дела об отравлении.
В документах говорится, что заявление подано в главное военное следственное управление СК РФ после публикации Навального, обвинившего сотрудников ФСБ в своем отравлении. Однако военный следователь посчитал, что "конкретных сведений об обстоятельствах, указывающих на признаки преступления в действиях сотрудников ФСБ РФ, в заявлении не содержится", поэтому оснований для процессуальной проверки нет. Бездействие следователя, принявшего такое решение, ФБК обжаловал в суде.
*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
5 марта, 14:51
Суд обязал Навального выплатить Пригожину полмиллиона рублей
 
Фонд борьбы с коррупциейАлексей НавальныйСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Владимирская областьПроисшествия
 
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