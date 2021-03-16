https://ria.ru/20210316/navalnyy-1601427452.html

Навальный отказался участвовать в суде по видеосвязи из колонии

Навальный отказался участвовать в суде по видеосвязи из колонии

Блогер Алексей Навальный, находящийся в колонии во Владимирской области, отказался участвовать по видеосвязи в суде, который рассматривает отказ следователя... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T10:24

2021-03-16T10:24

2021-03-16T10:24

фонд борьбы с коррупцией

алексей навальный

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

владимирская область

происшествия

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Блогер Алексей Навальный, находящийся в колонии во Владимирской области, отказался участвовать по видеосвязи в суде, который рассматривает отказ следователя возбудить уголовное дело по ситуации с его предполагаемым отравлением, передает корреспондент РИА Новости из зала 235-го гарнизонного военного суда."От Навального поступило заявление, что в заседании примет участие представитель: "Сам я принимать участие в видеоконференции не желаю", - зачитал судья Андрей Толкаченко заявление Навального.Его интересы в процессе представляет юрист "Фонда борьбы с коррупцией"* Вячеслав Гимади.Как следует из документов, которые в соцсетях опубликовал Гимади, представитель Навального жалуется на "бездействие следователя", связанное с рассмотрением его заявления после госпитализации Навального. В том заявлении представитель просил о возбуждении уголовного дела об отравлении.В документах говорится, что заявление подано в главное военное следственное управление СК РФ после публикации Навального, обвинившего сотрудников ФСБ в своем отравлении. Однако военный следователь посчитал, что "конкретных сведений об обстоятельствах, указывающих на признаки преступления в действиях сотрудников ФСБ РФ, в заявлении не содержится", поэтому оснований для процессуальной проверки нет. Бездействие следователя, принявшего такое решение, ФБК обжаловал в суде.*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

https://ria.ru/20210316/navalnyy-1601425764.html

https://ria.ru/20210305/prigozhin-1600084665.html

владимирская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимирская область, происшествия