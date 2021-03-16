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Столтенберг обвинил Москву в срыве заседания Совета Россия — НАТО
Столтенберг обвинил Москву в срыве заседания Совета Россия — НАТО
Заседание Совета Россия-НАТО в 2020 году не состоялось по вине российской стороны, говорится в обнародованном во вторник докладе генсека НАТО Йенса Столтенберга РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T14:40
2021-03-16T15:13
мария захарова
совет россия-нато
нато
мид кнр
москва
китай
европа
йенс столтенберг
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Заседание Совета Россия-НАТО в 2020 году не состоялось по вине российской стороны, говорится в обнародованном во вторник докладе генсека НАТО Йенса Столтенберга по итогам 2020 года."В 2020 году НАТО оставалась приверженной диалогу в рамках Совета Россия-НАТО для обсуждения вопросов международной безопасности, укрепления прозрачности и предсказуемости. С февраля НАТО неоднократно предлагала России провести встречу в этом формате, однако Москва систематически отказывалась. Это привело к тому, что Совет НАТО-Россия в 2020 году так и не состоялся", - указывается в документе.В то же время генсек НАТО в докладе отметил, что контакты на высоком уровне между представителями альянса и России все же продолжились. В частности, отмечается встреча генсека НАТО с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях Мюнхенской конференции. Кроме того, как указывается в докладе, "диалог был продолжен на уровне высоких военных начальников".Совет Россия-НАТО был создан в 2002 году как площадка для развития взаимодействия и координации. Орган способствовал сотрудничеству между Москвой и союзниками по НАТО по важным направлениям, в частности, борьбе с международным терроризмом. После 2008 года работа Совета затормозилась.Накануне, выступая перед депутатами Европейского парламента, генсек НАТО заявил, что не видит прямых военных угроз со стороны России и Китая, но считает это заслугой существования Североатлантического альянса.НАТО ранее неоднократно заявляла, что выступает за комбинированный подход во взаимоотношениях с Россией, сочетающий диалог со сдерживанием и заботой о безопасности и обороне союзников. При этом Столтенберг подчеркивал, что Россия "должна соблюдать международное законодательство, включая уважение территориальной целостности и суверенитета всех государств".Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, отмечала, что заявления НАТО о необходимости противостояния России вызваны кризисом внутри Запада и, как следствие, поиском врага. В МИД Китая в связи с заявлениями Столтенберга заявляли, что планы НАТО по обновлению своей стратегической концепции в связи с подъемом КНР являются проявлением мышления холодной войны, у которого в современном мире нет пути для дальнейшего развития.
https://radiosputnik.ria.ru/20210316/nato-1601475429.html
https://ria.ru/20210311/siriya-1600693570.html
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мария захарова, совет россия-нато, нато, мид кнр, москва, китай, европа, йенс столтенберг, в мире

Столтенберг обвинил Москву в срыве заседания Совета Россия — НАТО

14:40 16.03.2021 (обновлено: 15:13 16.03.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Стрингер
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БРЮССЕЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Заседание Совета Россия-НАТО в 2020 году не состоялось по вине российской стороны, говорится в обнародованном во вторник докладе генсека НАТО Йенса Столтенберга по итогам 2020 года.
"В 2020 году НАТО оставалась приверженной диалогу в рамках Совета Россия-НАТО для обсуждения вопросов международной безопасности, укрепления прозрачности и предсказуемости. С февраля НАТО неоднократно предлагала России провести встречу в этом формате, однако Москва систематически отказывалась. Это привело к тому, что Совет НАТО-Россия в 2020 году так и не состоялся", - указывается в документе.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления на саммите НАТО - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
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В то же время генсек НАТО в докладе отметил, что контакты на высоком уровне между представителями альянса и России все же продолжились. В частности, отмечается встреча генсека НАТО с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях Мюнхенской конференции. Кроме того, как указывается в докладе, "диалог был продолжен на уровне высоких военных начальников".
Совет Россия-НАТО был создан в 2002 году как площадка для развития взаимодействия и координации. Орган способствовал сотрудничеству между Москвой и союзниками по НАТО по важным направлениям, в частности, борьбе с международным терроризмом. После 2008 года работа Совета затормозилась.
Накануне, выступая перед депутатами Европейского парламента, генсек НАТО заявил, что не видит прямых военных угроз со стороны России и Китая, но считает это заслугой существования Североатлантического альянса.
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НАТО ранее неоднократно заявляла, что выступает за комбинированный подход во взаимоотношениях с Россией, сочетающий диалог со сдерживанием и заботой о безопасности и обороне союзников. При этом Столтенберг подчеркивал, что Россия "должна соблюдать международное законодательство, включая уважение территориальной целостности и суверенитета всех государств".
Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, отмечала, что заявления НАТО о необходимости противостояния России вызваны кризисом внутри Запада и, как следствие, поиском врага. В МИД Китая в связи с заявлениями Столтенберга заявляли, что планы НАТО по обновлению своей стратегической концепции в связи с подъемом КНР являются проявлением мышления холодной войны, у которого в современном мире нет пути для дальнейшего развития.
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Мария ЗахароваСовет Россия-НАТОНАТОМИД КНРМоскваКитайЕвропаЙенс СтолтенбергВ мире
 
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