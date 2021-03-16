https://ria.ru/20210316/nato-1601480497.html

Столтенберг обвинил Москву в срыве заседания Совета Россия — НАТО

Столтенберг обвинил Москву в срыве заседания Совета Россия — НАТО

Заседание Совета Россия-НАТО в 2020 году не состоялось по вине российской стороны, говорится в обнародованном во вторник докладе генсека НАТО Йенса Столтенберга РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T14:40

2021-03-16T14:40

2021-03-16T15:13

мария захарова

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БРЮССЕЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Заседание Совета Россия-НАТО в 2020 году не состоялось по вине российской стороны, говорится в обнародованном во вторник докладе генсека НАТО Йенса Столтенберга по итогам 2020 года."В 2020 году НАТО оставалась приверженной диалогу в рамках Совета Россия-НАТО для обсуждения вопросов международной безопасности, укрепления прозрачности и предсказуемости. С февраля НАТО неоднократно предлагала России провести встречу в этом формате, однако Москва систематически отказывалась. Это привело к тому, что Совет НАТО-Россия в 2020 году так и не состоялся", - указывается в документе.В то же время генсек НАТО в докладе отметил, что контакты на высоком уровне между представителями альянса и России все же продолжились. В частности, отмечается встреча генсека НАТО с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях Мюнхенской конференции. Кроме того, как указывается в докладе, "диалог был продолжен на уровне высоких военных начальников".Совет Россия-НАТО был создан в 2002 году как площадка для развития взаимодействия и координации. Орган способствовал сотрудничеству между Москвой и союзниками по НАТО по важным направлениям, в частности, борьбе с международным терроризмом. После 2008 года работа Совета затормозилась.Накануне, выступая перед депутатами Европейского парламента, генсек НАТО заявил, что не видит прямых военных угроз со стороны России и Китая, но считает это заслугой существования Североатлантического альянса.НАТО ранее неоднократно заявляла, что выступает за комбинированный подход во взаимоотношениях с Россией, сочетающий диалог со сдерживанием и заботой о безопасности и обороне союзников. При этом Столтенберг подчеркивал, что Россия "должна соблюдать международное законодательство, включая уважение территориальной целостности и суверенитета всех государств".Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, отмечала, что заявления НАТО о необходимости противостояния России вызваны кризисом внутри Запада и, как следствие, поиском врага. В МИД Китая в связи с заявлениями Столтенберга заявляли, что планы НАТО по обновлению своей стратегической концепции в связи с подъемом КНР являются проявлением мышления холодной войны, у которого в современном мире нет пути для дальнейшего развития.

https://radiosputnik.ria.ru/20210316/nato-1601475429.html

https://ria.ru/20210311/siriya-1600693570.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210315/stoltenberg-1601383442.html

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европа

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мария захарова, совет россия-нато, нато, мид кнр, москва, китай, европа, йенс столтенберг, в мире