https://ria.ru/20210316/nato-1601468927.html

Генсек НАТО назвал сближение России и Китая вызовом альянсу

Генсек НАТО назвал сближение России и Китая вызовом альянсу

Подъем Китая и "напористое поведение" России бросает вызов странам НАТО, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, выступая с итоговым отчетом за 2020 год. РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T13:46

2021-03-16T13:46

2021-03-16T14:33

россия

нато

китай

йенс столтенберг

безопасность

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 16 мар — РИА Новости. Подъем Китая и "напористое поведение" России бросает вызов странам НАТО, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, выступая с итоговым отчетом за 2020 год.Столтенберг также выделил среди основных проблем для безопасности членов альянса терроризм, атаки в киберпространстве, изменения климата.В то же время накануне на заседании комитетов Европарламента по международным отношениям и обороне генсек НАТО отметил, что не видит прямых военных угроз со стороны России и Китая.

https://radiosputnik.ria.ru/20210315/balbek-1601375908.html

россия

китай

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2021

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россия, нато, китай, йенс столтенберг, безопасность, в мире