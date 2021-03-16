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Генсек НАТО назвал сближение России и Китая вызовом альянсу
Генсек НАТО назвал сближение России и Китая вызовом альянсу
Подъем Китая и "напористое поведение" России бросает вызов странам НАТО, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, выступая с итоговым отчетом за 2020 год. РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T13:46
2021-03-16T13:46
2021-03-16T14:33
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китай
йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 16 мар — РИА Новости. Подъем Китая и "напористое поведение" России бросает вызов странам НАТО, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, выступая с итоговым отчетом за 2020 год.Столтенберг также выделил среди основных проблем для безопасности членов альянса терроризм, атаки в киберпространстве, изменения климата.В то же время накануне на заседании комитетов Европарламента по международным отношениям и обороне генсек НАТО отметил, что не видит прямых военных угроз со стороны России и Китая.
https://radiosputnik.ria.ru/20210315/balbek-1601375908.html
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