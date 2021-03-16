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Генсек НАТО назвал сближение России и Китая вызовом альянсу
Генсек НАТО назвал сближение России и Китая вызовом альянсу
Подъем Китая и "напористое поведение" России бросает вызов странам НАТО, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, выступая с итоговым отчетом за 2020 год. РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T13:46
2021-03-16T14:33
россия
нато
китай
йенс столтенберг
безопасность
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 16 мар — РИА Новости. Подъем Китая и "напористое поведение" России бросает вызов странам НАТО, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, выступая с итоговым отчетом за 2020 год.Столтенберг также выделил среди основных проблем для безопасности членов альянса терроризм, атаки в киберпространстве, изменения климата.В то же время накануне на заседании комитетов Европарламента по международным отношениям и обороне генсек НАТО отметил, что не видит прямых военных угроз со стороны России и Китая.
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россия, нато, китай, йенс столтенберг, безопасность, в мире

Генсек НАТО назвал сближение России и Китая вызовом альянсу

13:46 16.03.2021 (обновлено: 14:33 16.03.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Стрингер
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БРЮССЕЛЬ, 16 мар — РИА Новости. Подъем Китая и "напористое поведение" России бросает вызов странам НАТО, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, выступая с итоговым отчетом за 2020 год.

"Тот факт, что Китай и Россия больше работают вместе, проводят военные учения, — все это вместе определяет вызовы для НАТО в будущем, поэтому так важно, чтобы НАТО продолжала адаптироваться и реагировать на более сложную обстановку в области безопасности", — сказал он.

Столтенберг также выделил среди основных проблем для безопасности членов альянса терроризм, атаки в киберпространстве, изменения климата.
В то же время накануне на заседании комитетов Европарламента по международным отношениям и обороне генсек НАТО отметил, что не видит прямых военных угроз со стороны России и Китая.
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
15 марта, 19:00
Бальбек увидел в словах Столтенберга об усилиях альянса "поворот не туда"
 
РоссияНАТОКитайЙенс СтолтенбергБезопасностьВ мире
 
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