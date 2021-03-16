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В Петербурге водитель с ракетницей напал на пассажира
В Петербурге водитель с ракетницей напал на пассажира
Водитель напал на пассажира в Купчино в Петербурге, ранив его, предположительно, из ракетницы, ведется розыск злоумышленника, сообщает пресс-служба ГУМВД по... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T15:29
2021-03-16T15:29
2021-03-16T17:00
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санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар – РИА Новости. Водитель напал на пассажира в Купчино в Петербурге, ранив его, предположительно, из ракетницы, ведется розыск злоумышленника, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."Полиция выясняет обстоятельства конфликта, в ходе которого водитель нанес серьезные ранения своему пассажиру в Купчино", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, во вторник в 13.21 в полицию поступило сообщение о том, что в районе дома 80 по Бухарестской улице мужчина получил ножевое ранение, а нападавший скрылся."Как удалось установить полицейским, конфликт произошел между водителем иномарки и его пассажиром в салоне транспортного средства. Когда пассажир стал выходить из автомобиля, водитель ранил его, предположительно, из ракетницы, после чего догнал и нанес множественные ранения острым предметом", - сказано в сообщении.Потерпевший с огнестрельным ранением и множественными колото-резаными ранениями в тяжелом состоянии отправлен в больницу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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В Санкт-Петербурге водитель напал с ножом на пассажира. Кадры ЧП
В питерском Купчине водитель напал на пассажира своего авто. Сначала он выстрелил в него из сигнального пистолета, а потом еще несколько раз ранил ножом. Пострадавшего увезли в тяжелом состоянии в больницу, а напавшего сейчас ищут.
2021-03-16T15:29
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гумвд, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар – РИА Новости.
Водитель напал на пассажира в Купчино в Петербурге
, ранив его, предположительно, из ракетницы, ведется розыск злоумышленника, сообщает пресс-служба ГУМВД
по Петербургу и Ленинградской области
.
"Полиция выясняет обстоятельства конфликта, в ходе которого водитель нанес серьезные ранения своему пассажиру в Купчино", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, во вторник в 13.21 в полицию поступило сообщение о том, что в районе дома 80 по Бухарестской улице мужчина получил ножевое ранение, а нападавший скрылся.
"Как удалось установить полицейским, конфликт произошел между водителем иномарки и его пассажиром в салоне транспортного средства. Когда пассажир стал выходить из автомобиля, водитель ранил его, предположительно, из ракетницы, после чего догнал и нанес множественные ранения острым предметом", - сказано в сообщении.
Потерпевший с огнестрельным ранением и множественными колото-резаными ранениями в тяжелом состоянии отправлен в больницу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.