https://ria.ru/20210316/napadenie-1601491639.html

В Петербурге водитель с ракетницей напал на пассажира

В Петербурге водитель с ракетницей напал на пассажира

Водитель напал на пассажира в Купчино в Петербурге, ранив его, предположительно, из ракетницы, ведется розыск злоумышленника, сообщает пресс-служба ГУМВД по... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T15:29

2021-03-16T15:29

2021-03-16T17:00

гумвд

ленинградская область

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар – РИА Новости. Водитель напал на пассажира в Купчино в Петербурге, ранив его, предположительно, из ракетницы, ведется розыск злоумышленника, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."Полиция выясняет обстоятельства конфликта, в ходе которого водитель нанес серьезные ранения своему пассажиру в Купчино", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, во вторник в 13.21 в полицию поступило сообщение о том, что в районе дома 80 по Бухарестской улице мужчина получил ножевое ранение, а нападавший скрылся."Как удалось установить полицейским, конфликт произошел между водителем иномарки и его пассажиром в салоне транспортного средства. Когда пассажир стал выходить из автомобиля, водитель ранил его, предположительно, из ракетницы, после чего догнал и нанес множественные ранения острым предметом", - сказано в сообщении.Потерпевший с огнестрельным ранением и множественными колото-резаными ранениями в тяжелом состоянии отправлен в больницу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

https://ria.ru/20210215/napadenie-1597572972.html

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санкт-петербург

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В Санкт-Петербурге водитель напал с ножом на пассажира. Кадры ЧП В питерском Купчине водитель напал на пассажира своего авто. Сначала он выстрелил в него из сигнального пистолета, а потом еще несколько раз ранил ножом. Пострадавшего увезли в тяжелом состоянии в больницу, а напавшего сейчас ищут. 2021-03-16T15:29 true PT0M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия