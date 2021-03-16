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В Москве мужчину убили молотком
В Москве мужчину убили молотком
Мужчину на западе Москвы забили до смерти молотком, подозреваемый задержан, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T09:35
2021-03-16T09:35
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
москва
санкт-петербург
происшествия
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Мужчину на западе Москвы забили до смерти молотком, подозреваемый задержан, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова."По предварительными данным, ночью 16 марта 2021 года вблизи жилого дома, расположенного по улице Довженко в городе Москве, подозреваемый напал на прохожего, которому причинил множественные удары ногами в область головы, после чего, продолжая реализовывать свой умысел на убийство, нанес мужчине множественные удары молотком в область головы. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия", - сказала Иванова журналистам.Она добавила, что следователи СК возбудили уголовное дело по статье "убийство". Подозреваемый задержан, им оказался уроженец Санкт-Петербурга 1997 года рождения. Сейчас следователи работают на месте происшествия."В ближайшее время подозреваемый будет доставлен в следственное подразделение для проведения необходимых следственных действий. Для проверки психического здоровья мужчины будет назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Расследование по уголовному делу продолжается", - отметила Иванова.
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юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, санкт-петербург, происшествия

В Москве мужчину убили молотком

09:35 16.03.2021
 
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© Фото : СК РФ
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Мужчину на западе Москвы забили до смерти молотком, подозреваемый задержан, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
"По предварительными данным, ночью 16 марта 2021 года вблизи жилого дома, расположенного по улице Довженко в городе Москве, подозреваемый напал на прохожего, которому причинил множественные удары ногами в область головы, после чего, продолжая реализовывать свой умысел на убийство, нанес мужчине множественные удары молотком в область головы. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия", - сказала Иванова журналистам.
Она добавила, что следователи СК возбудили уголовное дело по статье "убийство". Подозреваемый задержан, им оказался уроженец Санкт-Петербурга 1997 года рождения. Сейчас следователи работают на месте происшествия.
"В ближайшее время подозреваемый будет доставлен в следственное подразделение для проведения необходимых следственных действий. Для проверки психического здоровья мужчины будет назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Расследование по уголовному делу продолжается", - отметила Иванова.
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Юлия ИвановаСледственный комитет России (СК РФ)МоскваСанкт-ПетербургПроисшествия
 
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