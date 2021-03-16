https://ria.ru/20210316/medal-1601431478.html

Рособрнадзор объяснил "всплеск" выдачи медалей в школах

Рособрнадзор объяснил "всплеск" выдачи медалей в школах

Отказ от аттестации для не идущих в вузы 11-классников в 2020 году привел в ряде школ к недобросоветсной выдаче золотых медалей, заявил глава Рособрнадзора... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T10:47

2021-03-16T10:47

2021-03-16T11:04

социальный навигатор

сн_образование

россия

анзор музаев

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572937098_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_2b2b39a1b06dab2083a3b0987d5ac594.jpg

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Отказ от аттестации для не идущих в вузы 11-классников в 2020 году привел в ряде школ к недобросоветсной выдаче золотых медалей, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев."Мы долго обсуждали, нужно ли это делать (проводить аттестацию 11-классников, не идущих в вузы, для получения аттестата) или нет и пришли к тому, что это делать надо. Потому что в прошлом году у нас был большой всплеск ребят, которые снова получили медали, увеличение снова было процентов на 30... У нас снова некоторые, к сожалению, недобросовестные школы, по нашему мнению, воспользовались этим, и количество медалей у нас выросло", - заявил Музаев в ходе заседания думского комитета по науке и образованию.

https://ria.ru/20210315/salat-1601398083.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, россия, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество