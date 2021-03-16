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Рособрнадзор объяснил "всплеск" выдачи медалей в школах
Рособрнадзор объяснил "всплеск" выдачи медалей в школах
Отказ от аттестации для не идущих в вузы 11-классников в 2020 году привел в ряде школ к недобросоветсной выдаче золотых медалей, заявил глава Рособрнадзора... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T10:47
2021-03-16T10:47
2021-03-16T11:04
социальный навигатор
сн_образование
россия
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
общество
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Отказ от аттестации для не идущих в вузы 11-классников в 2020 году привел в ряде школ к недобросоветсной выдаче золотых медалей, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев."Мы долго обсуждали, нужно ли это делать (проводить аттестацию 11-классников, не идущих в вузы, для получения аттестата) или нет и пришли к тому, что это делать надо. Потому что в прошлом году у нас был большой всплеск ребят, которые снова получили медали, увеличение снова было процентов на 30... У нас снова некоторые, к сожалению, недобросовестные школы, по нашему мнению, воспользовались этим, и количество медалей у нас выросло", - заявил Музаев в ходе заседания думского комитета по науке и образованию.
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