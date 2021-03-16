Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210316/medal-1601431478.html
Рособрнадзор объяснил "всплеск" выдачи медалей в школах
Рособрнадзор объяснил "всплеск" выдачи медалей в школах
Отказ от аттестации для не идущих в вузы 11-классников в 2020 году привел в ряде школ к недобросоветсной выдаче золотых медалей, заявил глава Рособрнадзора... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T10:47
2021-03-16T11:04
социальный навигатор
сн_образование
россия
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572937098_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_2b2b39a1b06dab2083a3b0987d5ac594.jpg
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Отказ от аттестации для не идущих в вузы 11-классников в 2020 году привел в ряде школ к недобросоветсной выдаче золотых медалей, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев."Мы долго обсуждали, нужно ли это делать (проводить аттестацию 11-классников, не идущих в вузы, для получения аттестата) или нет и пришли к тому, что это делать надо. Потому что в прошлом году у нас был большой всплеск ребят, которые снова получили медали, увеличение снова было процентов на 30... У нас снова некоторые, к сожалению, недобросовестные школы, по нашему мнению, воспользовались этим, и количество медалей у нас выросло", - заявил Музаев в ходе заседания думского комитета по науке и образованию.
https://ria.ru/20210315/salat-1601398083.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572937098_153:0:2882:2047_1920x0_80_0_0_855125fde7cc532504d1573cd7a5b739.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
социальный навигатор, сн_образование, россия, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество

Рособрнадзор объяснил "всплеск" выдачи медалей в школах

10:47 16.03.2021 (обновлено: 11:04 16.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЗолотая медаль на церемонии вручения аттестатов в школе
Золотая медаль на церемонии вручения аттестатов в школе - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Отказ от аттестации для не идущих в вузы 11-классников в 2020 году привел в ряде школ к недобросоветсной выдаче золотых медалей, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
"Мы долго обсуждали, нужно ли это делать (проводить аттестацию 11-классников, не идущих в вузы, для получения аттестата) или нет и пришли к тому, что это делать надо. Потому что в прошлом году у нас был большой всплеск ребят, которые снова получили медали, увеличение снова было процентов на 30... У нас снова некоторые, к сожалению, недобросовестные школы, по нашему мнению, воспользовались этим, и количество медалей у нас выросло", - заявил Музаев в ходе заседания думского комитета по науке и образованию.
Пермский государственный институт культуры. - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
Вчера, 23:17
В Перми накажут директора школы, где повар накладывала салат руками
 
Социальный навигаторСН_ОбразованиеРоссияАнзор МузаевФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:17Вице-премьер призвала запретить выпуск пластиковых трубочек
13:15В Кремле прокомментируют оборонную стратегию Британии после ее объявления
13:14Политолог оценил условие признания Крыма на Западе
13:13Дефицит вакцин от COVID-19 в мире будет еще долго, считает Гинцбург
13:12Нарышкин сравнил политику Варшавы с действиями Польши при Пилсудском
13:12В Кремле рассказали о работе по одобрению "Спутника V" в Евросоюзе
13:11Xiaomi научит смартфоны защищаться от стороннего взгляда
13:10В школе под Красноярском, где отравились дети, уволили повара
13:03Главы ФЕОР и ПАСЕ договорились провести в Страсбурге выставку о Холокосте
13:01Песков переадресовал вопрос о массовых мероприятиях в Крыму Аксенову
13:01В Кремле выступили против политизации ситуации с вакцинами от COVID-19
12:59В Кремле назвали конституционный комитет Сирии безальтернативным
12:59Eurockot удалила информацию о первом пуске ракеты "Рокот"
12:58Названы популярные города России для путешествий на майские праздники
12:57В Кремле не допускают возможности референдума по выходу из состава России
12:54В Кремле рассказали о взаимодействии России и Турции по Сирии
12:52Референдум в Крыму не противоречил законам Украины, заявил Песков
12:52Песков заявил, что чиновники в Кремле стали реже болеть COVID-19
12:51"Россия сегодня" открыло фотовыставку, посвященную Крымской весне
12:50В Кремле назвали Асада легитимным руководителем Сирии
Лента новостейМолния