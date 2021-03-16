Лавров заявил, что Крым навсегда останется с Россией
20:47 16.03.2021 (обновлено: 20:51 16.03.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместной с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалой бен Фарханом Аль Саудом пресс-конференции по итогам встречи в Эр-Рияде
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Вхождение Крыма в состав России произошло в полном соответствии с международным правом, полуостров навсегда в составе РФ, Западу во главе с США это не изменить, тем временем в мире растет интерес к развитию связей с регионом, который Москва будет поощрять, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Семь лет назад – в полном соответствии с международным правом – вы высказались за вхождение полуострова в состав Российской Федерации. Такая форма реализации закрепленного в Уставе ООН права народов на самоопределение стала единственным способом защиты интересов, достоинства, жизни крымчан на фоне угроз со стороны националистов и неонацистов, пришедших к власти в Киеве в результате антиконституционного вооруженного переворота",- заявил Лавров в своем выступлении на телеканале "Крым 24", текст выступления публикует сайт МИД РФ.
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Он отметил, что рад возможности обратиться к крымчанам в преддверии седьмой годовщины воссоединения полуострова с РФ.
"Судьба и будущее Крыма – навсегда с Россией. Нравится это кому-то или нет. Никакие действия государств Запада во главе с США не могут изменить эту реальность – ни с международно-правовой, ни с политической, ни с моральной точки зрения. Со своей стороны наша дипломатия продолжит и далее вести энергичную работу по закреплению в сознании иностранных партнеров реалий, связанных с возвращением полуострова домой",- заявил Лавров.
"Радует, что сегодня в мире растет интерес к развитию связей с Крымом, который посещают представители зарубежных общественно-политических, деловых, научных, парламентских кругов. Они могут воочию убедиться в приверженности его жителей сделанному в марте 2014 года свободному выбору. А также в том, насколько действительность отличается от тех описаний, которые порой мелькают в ангажированной западной прессе. Такие контакты и обмены мы будем и впредь всемерно поощрять",- сказал Лавров.