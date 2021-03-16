https://ria.ru/20210316/krym-1601553946.html

Лавров заявил, что Крым навсегда останется с Россией

Лавров заявил, что Крым навсегда останется с Россией

Вхождение Крыма в состав России произошло в полном соответствии с международным правом, полуостров навсегда в составе РФ, Западу во главе с США это не изменить, РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T20:47

2021-03-16T20:47

2021-03-16T20:51

россия

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

республика крым

в мире

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Вхождение Крыма в состав России произошло в полном соответствии с международным правом, полуостров навсегда в составе РФ, Западу во главе с США это не изменить, тем временем в мире растет интерес к развитию связей с регионом, который Москва будет поощрять, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Семь лет назад – в полном соответствии с международным правом – вы высказались за вхождение полуострова в состав Российской Федерации. Такая форма реализации закрепленного в Уставе ООН права народов на самоопределение стала единственным способом защиты интересов, достоинства, жизни крымчан на фоне угроз со стороны националистов и неонацистов, пришедших к власти в Киеве в результате антиконституционного вооруженного переворота",- заявил Лавров в своем выступлении на телеканале "Крым 24", текст выступления публикует сайт МИД РФ.Он отметил, что рад возможности обратиться к крымчанам в преддверии седьмой годовщины воссоединения полуострова с РФ."Радует, что сегодня в мире растет интерес к развитию связей с Крымом, который посещают представители зарубежных общественно-политических, деловых, научных, парламентских кругов. Они могут воочию убедиться в приверженности его жителей сделанному в марте 2014 года свободному выбору. А также в том, насколько действительность отличается от тех описаний, которые порой мелькают в ангажированной западной прессе. Такие контакты и обмены мы будем и впредь всемерно поощрять",- сказал Лавров.

https://ria.ru/20210316/krym-1601523886.html

https://ria.ru/20210316/soglasheniya-1601544003.html

россия

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), республика крым, в мире