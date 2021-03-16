https://ria.ru/20210316/krym-1601417067.html

Аксенов рассказал о жителях Крыма, недовольных воссоединением с Россией

Аксенов рассказал о жителях Крыма, недовольных воссоединением с Россией

Недовольные ситуацией в Крыму жители полуострова составляют подавляющее меньшинство, заявил в интервью РИА Новости глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T09:06

2021-03-16T09:06

2021-03-16T12:21

россия

сергей аксенов (политик)

республика крым

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар — РИА Новости. Недовольные ситуацией в Крыму жители полуострова составляют подавляющее меньшинство, заявил в интервью РИА Новости глава Крыма Сергей Аксенов.Он также отметил, что часть критиков привлечена неэффективной работой чиновников, но большинство специалистов среднего звена честно выполняют свои обязанности с маленькой зарплатой.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Читайте полный текст интервью с Сергеем Аксеновым >>

https://ria.ru/20210316/krym-1601413695.html

россия

республика крым

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россия, сергей аксенов (политик), республика крым, политика