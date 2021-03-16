https://ria.ru/20210316/krym-1601405535.html
Депутат бундестага Гердт назвал условие признания Крыма российским
Депутат бундестага Гердт назвал условие признания Крыма российским
Для признания Крыма российским в западных странах потребуется смена политических элит в них, заявил депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии"... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T03:14
2021-03-16T03:14
2021-03-16T10:10
вальдемар гердт
россия
нато
германия
симферополь
республика крым
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
В Германии назвали условие для признания Крыма на Западе
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593006551_0:0:3350:1885_1920x0_80_0_0_c8063ea1b4950e1039003f09569db8ff.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар — РИА Новости. Для признания Крыма российским в западных странах потребуется смена политических элит в них, заявил депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт в беседе с РИА Новости.Собеседник агентства подчеркнул, что Запад отказывается признать российский статус полуострова, так как тогда придется отказаться от планов расширения НАТО на восток и признать полное поражение своей военно-политической доктрины.Он также напомнил, что референдум проводился в соответствии с международным правом."Никакой аннексии или оккупации Крыма не было. Считать Крым аннексированной и оккупированной территорией — чистого рода политическая спекуляция. При проведении крымского референдума все процедуры международного права были соблюдены. Референдум был вполне легитимным, и если у кого-то и были вопросы, сколько процентов за, сколько против, то последующие выборы в органы власти показали почти такой же результат", — отметил Гердт.По словам политика, украинским властям нет никакого дела до жителей полуострова."Если бы они считали крымчан своим народом, то не отключали бы воду, не лишали пенсий, не вводили санкции. Было все сделано, чтобы оттолкнуть народ от материковой части Украины. Обратного пути для Крыма нет и не будет", — заключил депутат.Крым отмечает седьмую годовщину референдума, ознаменовавшегося воссоединением полуострова с Россией. Празднования проходят под девизом "Крымская весна — семь лет дома".
https://ria.ru/20210316/krym-1601400149.html
https://ria.ru/20210313/krym-1601014586.html
россия
германия
симферополь
республика крым
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593003080_307:0:2664:1768_1920x0_80_0_0_78b54002950bafa87b27d3e4c7fe8f87.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вальдемар гердт, россия, нато, германия, симферополь, республика крым, украина, в мире
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар — РИА Новости. Для признания Крыма российским в западных странах потребуется смена политических элит в них, заявил депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт в беседе с РИА Новости.
Собеседник агентства подчеркнул, что Запад отказывается признать российский статус полуострова, так как тогда придется отказаться от планов расширения НАТО
на восток и признать полное поражение своей военно-политической доктрины.
Он также напомнил, что референдум проводился в соответствии с международным правом.
"Никакой аннексии или оккупации Крыма
не было. Считать Крым аннексированной и оккупированной территорией — чистого рода политическая спекуляция. При проведении крымского референдума все процедуры международного права были соблюдены. Референдум был вполне легитимным, и если у кого-то и были вопросы, сколько процентов за, сколько против, то последующие выборы в органы власти показали почти такой же результат", — отметил Гердт
.
По словам политика, украинским властям нет никакого дела до жителей полуострова.
"Если бы они считали крымчан своим народом, то не отключали бы воду, не лишали пенсий, не вводили санкции. Было все сделано, чтобы оттолкнуть народ от материковой части Украины. Обратного пути для Крыма нет и не будет", — заключил депутат.
Крым отмечает седьмую годовщину референдума, ознаменовавшегося воссоединением полуострова с Россией. Празднования проходят под девизом "Крымская весна — семь лет дома".