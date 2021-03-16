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Убийце прохожего в Москве привиделась ведьма, сообщил источник
Убийце прохожего в Москве привиделась ведьма, сообщил источник
Подозреваемый в убийстве прохожего на западе Москвы объяснил свой поступок тем, что ему привиделась ведьма, заявил РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T10:59
2021-03-16T10:59
2021-03-16T10:59
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве прохожего на западе Москвы объяснил свой поступок тем, что ему привиделась ведьма, заявил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Подозреваемый во время допроса объяснил следователю, что вместо прохожего ему привиделась ведьма, в связи с этим он принял решение ее убить", - сказал собеседник агентства.Преступление произошло в ночь на вторник на улице Довженко: по данным Следственного комитета, молодой человек забил прохожего молотком и вскоре был задержан.Подозреваемый – уроженец Санкт-Петербурга 1997 года рождения. Следствие планирует назначить ему психолого-психиатрическую экспертизу, чтобы оценить его состояние на момент преступления.
https://radiosputnik.ria.ru/20210201/strelba-1595521350.html
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