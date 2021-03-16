Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210316/kriminal-1601433968.html
Убийце прохожего в Москве привиделась ведьма, сообщил источник
Убийце прохожего в Москве привиделась ведьма, сообщил источник
Подозреваемый в убийстве прохожего на западе Москвы объяснил свой поступок тем, что ему привиделась ведьма, заявил РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T10:59
2021-03-16T10:59
москва
санкт-петербург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_6a29fc6418c6b71dc499ff468e09fb39.jpg
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве прохожего на западе Москвы объяснил свой поступок тем, что ему привиделась ведьма, заявил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Подозреваемый во время допроса объяснил следователю, что вместо прохожего ему привиделась ведьма, в связи с этим он принял решение ее убить", - сказал собеседник агентства.Преступление произошло в ночь на вторник на улице Довженко: по данным Следственного комитета, молодой человек забил прохожего молотком и вскоре был задержан.Подозреваемый – уроженец Санкт-Петербурга 1997 года рождения. Следствие планирует назначить ему психолого-психиатрическую экспертизу, чтобы оценить его состояние на момент преступления.
https://radiosputnik.ria.ru/20210201/strelba-1595521350.html
москва
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a3cb31c139c0a867528bfc1600cf80c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, санкт-петербург, происшествия

Убийце прохожего в Москве привиделась ведьма, сообщил источник

10:59 16.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве прохожего на западе Москвы объяснил свой поступок тем, что ему привиделась ведьма, заявил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Подозреваемый во время допроса объяснил следователю, что вместо прохожего ему привиделась ведьма, в связи с этим он принял решение ее убить", - сказал собеседник агентства.
Преступление произошло в ночь на вторник на улице Довженко: по данным Следственного комитета, молодой человек забил прохожего молотком и вскоре был задержан.
Подозреваемый – уроженец Санкт-Петербурга 1997 года рождения. Следствие планирует назначить ему психолого-психиатрическую экспертизу, чтобы оценить его состояние на момент преступления.
Сотрудники полиции на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
1 февраля, 15:09
Москвич выстрелил в прохожего за сделанное замечание
 
МоскваСанкт-ПетербургПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:17Вице-премьер призвала запретить выпуск пластиковых трубочек
13:15В Кремле прокомментируют оборонную стратегию Британии после ее объявления
13:14Политолог оценил условие признания Крыма на Западе
13:13Дефицит вакцин от COVID-19 в мире будет еще долго, считает Гинцбург
13:12Нарышкин сравнил политику Варшавы с действиями Польши при Пилсудском
13:12В Кремле рассказали о работе по одобрению "Спутника V" в Евросоюзе
13:11Xiaomi научит смартфоны защищаться от стороннего взгляда
13:10В школе под Красноярском, где отравились дети, уволили повара
13:03Главы ФЕОР и ПАСЕ договорились провести в Страсбурге выставку о Холокосте
13:01Песков переадресовал вопрос о массовых мероприятиях в Крыму Аксенову
13:01В Кремле выступили против политизации ситуации с вакцинами от COVID-19
12:59В Кремле назвали конституционный комитет Сирии безальтернативным
12:59Eurockot удалила информацию о первом пуске ракеты "Рокот"
12:58Названы популярные города России для путешествий на майские праздники
12:57В Кремле не допускают возможности референдума по выходу из состава России
12:54В Кремле рассказали о взаимодействии России и Турции по Сирии
12:52Референдум в Крыму не противоречил законам Украины, заявил Песков
12:52Песков заявил, что чиновники в Кремле стали реже болеть COVID-19
12:51"Россия сегодня" открыло фотовыставку, посвященную Крымской весне
12:50В Кремле назвали Асада легитимным руководителем Сирии
Лента новостейМолния